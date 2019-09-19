Коломойський матеріалізується у ролі керівника держави, – редактор "Наші гроші"

Про те, чому Ігор Коломойський останнім часом вийшов з тіні, та яку позицію олігарх тепер займає у політиці – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів редактор проекту "Наші гроші" Юрій Ніколов.

Коломойський матеріалізується як керівник держави

– На мій погляд, він прямо зараз матеріалізується у якості керівника держави, керівника країни, керманича. Він задає вектор і дуже докладно про нього розповідає, так щоб не залишилося щонайменше сумнівів, куди саме за потрібне він вважає рухатися країні.

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– І перші дзвіночки, які доносяться вже з уряду чи з Офісу Президента у вигляді підписів указів, розпоряджень, а також неофіційних сигналів вказують на те, що Ігор Валерійович почав організовувати свою стратегію.

Розслабив всіх олігархів і задав правила гри

– Перше, що було відразу – як тільки Зеленський став президентом і що казав Коломойський – і що почало відбуватися. Перше, що я відчув і на рівні Антимонопольного комітету і рішень ОП, скажімо так, – це те, що великі олігархи напружилися – колеги по олігархічному цеху – а він прийшов, всіх розслабив і розповів, мовляв: хлопці, будуть правила гри, за якими ми будемо грати, я не дитина Богдан, яка там бігає та влаштовує істеричні перфоманси. Мовялв, я серйозний статичний дядько – ви всі давно знаєте – а я знаю багато що про вас. Ви знаєте, що я пам'ятаю правила гри, за якими ми в 90-х роках ставали всі олігархами. Тобто він все пам'ятає, і всі про це теж пам'ятають.

– Коломойський попередньо взявв активну участь у створенні такого собі дифузного становища, де нема правил гри і ніхто не розуміє, що відбувається. Те, що вирішували Богдан і кілька людей в оточення президента Зеленського, створювало враження, що ми будемо жити у повному хаосі. Але після того з'являється Коломойський і з'являється таке: хлопці, розумієте, як буде? Тобто він встановлюючи свої економічні цяцянки-забаганки, він встановлює правила.

Про причетність Коломойського до нової влади – читайте тут.

Чому кажуть, що Коломойський вийшов із тініПісля того, як прийшла нова влада, Коломойський повернувся в Україну. Окрім того, олігарх почав активно спілкуватися зі ЗМІ та вже встиг дати багато великих інтерв'ю різним виданням, де прямо говорив про свої позиції. Наприклад, він також був і на нещодавньому Форумі YES у Києві, де протягом декількох годин стояв на одному місці, дозволяючи журналістам поставити собі будь-які питання.



До того ж, останнім часом відбулося чимало нападів на ексочільницю НБУ Валерію Гонтареву та її майно. Як заявляє ексчиновниця, це міг бути вплив Коломойського як помста за націоналізацію Приватбанку.

Відео: інтерв'ю Коломойського на Форумі YES

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