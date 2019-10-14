Окупанти вкотре обстріляли район розведення сил

На щастя, протягом минулої доби жоден військовий зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

Крім того, російські збройні формування 14 разів обстріляли зону відповідальності угруповання "Північ":

Противник обстрілював позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, повідомляє штаб Операціх об'єднаних сил.

Протягом доби 13 жовтня збройні формування Росії 21 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Зокрема, окупаційні війська двічі обстріляли позиції біля Золотого, де, згідно мінських домовленостей, має відбутися розведення сил.

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