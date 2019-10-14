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      Окупанти вкотре обстріляли район розведення сил

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      Окупанти протягом доби 13 жовтня 21 раз обстріляли позиції ООС
      Окупанти протягом доби 13 жовтня 21 раз обстріляли позиції ООС / 112-Україна

      Протягом доби 13 жовтня збройні формування Росії 21 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Зокрема, окупаційні війська двічі обстріляли позиції біля Золотого, де, згідно мінських домовленостей, має відбутися розведення сил.

      Противник обстрілював позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, повідомляє штаб Операціх об'єднаних сил.

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      Зокрема, окупанти 7 разів обстріляли українські позиції у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • двічі поблизу Пісків – з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • біля Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
      • двічі поблизу Павлополя – з міномета калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;
      • неподалік Чермалика – зі станкових автоматичних гранатометів;
      • поблизу Пищевика – з великокаліберних кулеметів.

      Крім того, російські збройні формування 14 разів обстріляли зону відповідальності угруповання "Північ":

      • шість разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • два рази в районі Золотого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Світлодарська та Попасної – з автоматичних станкових гранатометів;
      • біля Зайцевого – з озброєння БМП-1;
      • в районі Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • неподалік Південного - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • поблизу Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

      На щастя, протягом минулої доби жоден військовий зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Розведення військ Окуповані території
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