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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Розведення сил на Донбасі: бойовики наразі не стріляють по визначених ділянках

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      На Донбасі бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню
      На Донбасі бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню / Getty images

      Впродовж поточної доби, 11 жовтня, проросійські бойовики 4 рази обстріляли українські позиції. Однак на ділянках розведення сил наразі спокійно.

      Ворог гатив із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

      Знайте більше: Розведення сил на Донбасі: Путін вже знайшов винних в Україні

      Бойовики стріляли неподалік Талаківки, Новотроїцького, Славного та Водяного.

      Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було,
      – повідомляють у штабі.

      При цьому обстрілів ділянок розведення сил і засобів в районі Петрівського та Золотого не було.

      Що відомо про розведення військ на Донбасі?

      • 1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
      • Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

      Чому розведення військ ще не почалося?

      Розведення військ так і не розпочалося 7 жовтня, бо бойовики порушили домовленості. Це стане можливим лише за умови, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах, де має відбутися відведення. Режиму тиші вони повинні дотримуватися упродовж щонайменше 7 діб. 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Розведення військ
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