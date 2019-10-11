Розведення сил на Донбасі: бойовики наразі не стріляють по визначених ділянках
Впродовж поточної доби, 11 жовтня, проросійські бойовики 4 рази обстріляли українські позиції. Однак на ділянках розведення сил наразі спокійно.
Ворог гатив із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляють у штабі.
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Бойовики стріляли неподалік Талаківки, Новотроїцького, Славного та Водяного.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було,
– повідомляють у штабі.
При цьому обстрілів ділянок розведення сил і засобів в районі Петрівського та Золотого не було.
Що відомо про розведення військ на Донбасі?
- 1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
- Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.
- Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.
Чому розведення військ ще не почалося?
Розведення військ так і не розпочалося 7 жовтня, бо бойовики порушили домовленості. Це стане можливим лише за умови, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах, де має відбутися відведення. Режиму тиші вони повинні дотримуватися упродовж щонайменше 7 діб.