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      Разведение сил на Донбассе: боевики пока не стреляют по определенным участкам

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      На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня
      На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня / Getty images

      На протяжении текущих суток, 11 октября, пророссийские боевики 4 раза обстреляли украинские позиции. Однако на участках разведения сил пока спокойно.

      Враг стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе.

      Знайте больше: Разведение сил на Донбассе: Путин уже нашел виновных в Украине

      Боевики стреляли неподалеку Талаковки, Новотроицкого, Славного и Водяного.

      В течение текущих суток потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было,
      – сообщают в штабе.

      При этом обстрелов участков разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого не было.

      Что известно о разведении войск на Донбассе?

      • 1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.
      • Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.
      • Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

      Почему разведение войск еще не началось?

      Разведение войск так и не началось 7 октября, потому что боевики нарушили договоренности. Это станет возможным лишь при условии, когда пророссийские боевики прекратят огонь в районах, где должен состояться отвод. Режим тишины они должны соблюдаться в течение не менее 7 суток.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины Новости политики Разведение войск
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