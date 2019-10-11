Разведение сил на Донбассе: боевики пока не стреляют по определенным участкам

На протяжении текущих суток, 11 октября, пророссийские боевики 4 раза обстреляли украинские позиции. Однако на участках разведения сил пока спокойно.

Враг стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе.

Знайте больше: Разведение сил на Донбассе: Путин уже нашел виновных в Украине

Боевики стреляли неподалеку Талаковки, Новотроицкого, Славного и Водяного.

В течение текущих суток потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было,

– сообщают в штабе.

При этом обстрелов участков разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого не было.

Что известно о разведении войск на Донбассе?

1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

Почему разведение войск еще не началось?

Разведение войск так и не началось 7 октября, потому что боевики нарушили договоренности. Это станет возможным лишь при условии, когда пророссийские боевики прекратят огонь в районах, где должен состояться отвод. Режим тишины они должны соблюдаться в течение не менее 7 суток.