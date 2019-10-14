Розведення військ на Донбасі: представник України в ТКГ роз'яснив ситуацію

Розведення сил та засобів у Золотому і Петрівському на Донбасі можливе лише після семи днів дотримання режиму припинення вогню. Наразі бойовики постійно зривають домовленості на обстрілюють позиції ЗСУ на цих напрямках.

Представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков заявив, що тижневе дотримання режиму тиші на Донбасі мають підтвердити спостерігачі ОБСЄ, пише Український кризовий медіа-центр.

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За його словами, останні дні Росія активно поширює викривлену інформацію про нібито зрив українською стороною процесу завершення розведення сил у Золотому і Петрівському.

Насправді ж ОБСЄ констатує, що саме російські окупаційні війська зривають домовленості та відкривають вогонь по українських захисниках біля цих населених пунктів. Відтак, наразі розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському неможливе, і стане реальним лише після семиденного дотримання режиму тиші.

Сам процес розведення сил і засобів здійснюватиметься "дзеркально" і синхронно при моніторингу з боку СММ ОБСЄ. Одностороннє виконання українською стороною Мінських домовленостей, зокрема Рамкового рішення ТКГ про розведення сил і засобів, неможливе,

– наголосив Резніков.

Тому, українська сторона закликає окупантів та РФ дотримуватися зобов'язань за Мінськими домовленостями та припинити обстрілювати позиції ЗСУ.

Що відомо про розведення військ на Донбасі?

1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

Проте, 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося , бо бойовики порушили домовленості.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу