Розведення військ на Донбасі: представник України в ТКГ роз'яснив ситуацію
Розведення сил та засобів у Золотому і Петрівському на Донбасі можливе лише після семи днів дотримання режиму припинення вогню. Наразі бойовики постійно зривають домовленості на обстрілюють позиції ЗСУ на цих напрямках.
Представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков заявив, що тижневе дотримання режиму тиші на Донбасі мають підтвердити спостерігачі ОБСЄ, пише Український кризовий медіа-центр.
До теми: Нову дату початку розведення військ на Донбасі обговорюватимуть 15 жовтня, – ЗМІ
За його словами, останні дні Росія активно поширює викривлену інформацію про нібито зрив українською стороною процесу завершення розведення сил у Золотому і Петрівському.
Насправді ж ОБСЄ констатує, що саме російські окупаційні війська зривають домовленості та відкривають вогонь по українських захисниках біля цих населених пунктів. Відтак, наразі розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському неможливе, і стане реальним лише після семиденного дотримання режиму тиші.
Сам процес розведення сил і засобів здійснюватиметься "дзеркально" і синхронно при моніторингу з боку СММ ОБСЄ. Одностороннє виконання українською стороною Мінських домовленостей, зокрема Рамкового рішення ТКГ про розведення сил і засобів, неможливе,
– наголосив Резніков.
Тому, українська сторона закликає окупантів та РФ дотримуватися зобов'язань за Мінськими домовленостями та припинити обстрілювати позиції ЗСУ.
Що відомо про розведення військ на Донбасі?
- 1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
- Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.
- Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.
- Проте, 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, бо бойовики порушили домовленості.