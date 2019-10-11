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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Нову дату початку розведення військ на Донбасі обговорюватимуть 15 жовтня, – ЗМІ

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      Розведення військ обговорять наступного тижня в Мінську
      Розведення військ обговорять наступного тижня в Мінську / Колаж 24 каналу

      Про можливості розведення сил сторін конфлікту на Донбасі говоритимуть у Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи 15 жовтня.

      По це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на інформоване джерело.

      Читайте також: Як Ван Дам у шпагаті, – Зеленський про ситуацію з мінськими угодами

      За словами неназваного інформатора, сторони конфлікту самостійно не змогли розвести війська в домовлені терміни.

      Тому "питання про умови й параметри розведення винесуть на обговорення Тристоронньої контактної групи 15 жовтня".

      Джерело нагадало, що розведення сил на пілотних ділянках (Станиця Луганська, Золоте, Петрівське) – одна з обов'язкових умов, без дотримання якої саміт у нормандському форматі не стане можливим.

      Тепер контактна група повинна домовитися про новий часовий інтервал для розведення сил.

      "У іншому випадку саміт глав держав "нормандської четвірки" ближчим часом навряд чи відбудеться", – сказало джерело.

      Зауважимо, що на Донбасі тричі безуспішно намагалися почати розведення сил біля Золотого і Петрівського, однак бойовики не припиняли обстріли. Саме тому розведення не почалося, адже умовою до нього є 7 днів тиші – повної відсутності обстрілів з боку противника.

      До слова, президент Зеленський протягом пресмарафону 10 жовтня говорив про дату зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" – України, Німеччини, Франції та Росії. Мовляв, сторони узгодять її протягом наступного тижня, а сам саміт в нормандському форматі відбудеться у листопаді 2019 року.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Мінські домовленості Нормандський формат Розведення військ
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