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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК

      Бойовики зумисне обстрілюють позиції ЗСУ в районах розведення сил

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      Протягом доби 9 жовтня окупанти 24 рази обстріляли українські позиції
      Протягом доби 9 жовтня окупанти 24 рази обстріляли українські позиції / politinfo.com.ua

      Протягом минулої доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська 24 рази обстріляли українські позиції. Зокрема, по ділянці розведення сил поблизу Золотого 5 разів гатили з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

      Противник обстрілював позиції українських військових із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем, мінометів, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомили у штабі Об'єднаних сил.

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      Так, окупанти здійснили 12 обстрілів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • двічі поблизу Красногорівки – з міномета калібру 120 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів;
      • неподалік Пісків – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
      • двічі поблизу Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
      • двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • поблизу Пищевика, Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
      • неподалік Миколаївки, Павлополя, Новогнатівки – зі стрілецької зброї.

      Крім того, у зоні відповідальності угруповання "Північ" противник так само здійснив 12 обстрілів:

      • поблизу Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
      • п’ять разів в районі Золотого – обстріляв ділянку розведення сил і засобів з міномета калібру 82 мм, а також застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю;
      • поблизу Гладосового – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
      • поблизу Майорська – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
      • двічі неподалік Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета;
      • поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
      • неподалік Новозванівки – з ручного протитанкового гранатомета.

      Штаб Об'єднаних сил наголошує, що окупанти, порушуючи Мінські угоди, навмисне обстріляли ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.

      Внаслідок обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Крім того, у ніч на 10 жовтня бойовики вже тричі обстріляли українські позиції.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Розведення військ Проросійські бойовики
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