Бойовики зумисне обстрілюють позиції ЗСУ в районах розведення сил

Протягом минулої доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська 24 рази обстріляли українські позиції. Зокрема, по ділянці розведення сил поблизу Золотого 5 разів гатили з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Противник обстрілював позиції українських військових із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем, мінометів, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомили у штабі Об'єднаних сил.

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Так, окупанти здійснили 12 обстрілів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі поблизу Красногорівки – з міномета калібру 120 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Пісків – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Пищевика, Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки, Павлополя, Новогнатівки – зі стрілецької зброї.

Крім того, у зоні відповідальності угруповання "Північ" противник так само здійснив 12 обстрілів:

поблизу Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

п’ять разів в районі Золотого – обстріляв ділянку розведення сил і засобів з міномета калібру 82 мм, а також застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю;

поблизу Гладосового – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Майорська – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі неподалік Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Новозванівки – з ручного протитанкового гранатомета.

Штаб Об'єднаних сил наголошує, що окупанти, порушуючи Мінські угоди, навмисне обстріляли ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.

Внаслідок обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Крім того, у ніч на 10 жовтня бойовики вже тричі обстріляли українські позиції.