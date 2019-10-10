Боевики умышленно обстреливают позиции ВСУ в районах разведения сил
За прошедшие сутки, 9 октября, российские оккупационные войска 24 раза обстреляли украинские позиции. В частности, по участку развода сил вблизи Золотого 5 раз били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем, минометов, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в штабе Объединенных сил.
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Так, оккупанты совершили 12 обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- дважды вблизи Красногоровки – из миномета калибра 120 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку Песков – из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Пищевика, Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Николаевки, Павлополя, Новогнатовки – из стрелкового оружия.
Кроме того, в зоне ответственности группировки "Север" противник также произвел 12 обстрелов:
- вблизи Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
- пять раз в районе Золотого – обстрелял участок разведения сил и средств из миномета калибра 82 мм, а также применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;
- вблизи Гладосово – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку Крымского – из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Авдеевки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку Новозвановки – из ручного противотанкового гранатомета.
Штаб Объединенных сил подчеркивает, что оккупанты, нарушая Минские соглашения, умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.
Вследствие обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ночь на 10 октября боевики уже трижды обстреляли украинские позиции.