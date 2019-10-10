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      Боевики умышленно обстреливают позиции ВСУ в районах разведения сил

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      В течение суток 9 октября оккупанты 24 раза обстреляли украинские позиции
      В течение суток 9 октября оккупанты 24 раза обстреляли украинские позиции / politinfo.com.ua

      За прошедшие сутки, 9 октября, российские оккупационные войска 24 раза обстреляли украинские позиции. В частности, по участку развода сил вблизи Золотого 5 раз били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

      Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем, минометов, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в штабе Объединенных сил.

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      Так, оккупанты совершили 12 обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • дважды вблизи Красногоровки – из миномета калибра 120 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов;
      • неподалеку Песков – из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • вблизи Пищевика, Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • неподалеку Николаевки, Павлополя, Новогнатовки – из стрелкового оружия.

      Кроме того, в зоне ответственности группировки "Север" противник также произвел 12 обстрелов:

      • вблизи Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
      • пять раз в районе Золотого – обстрелял участок разведения сил и средств из миномета калибра 82 мм, а также применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;
      • вблизи Гладосово – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
      • вблизи Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • дважды неподалеку Крымского – из станкового противотанкового гранатомета;
      • вблизи Авдеевки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
      • неподалеку Новозвановки – из ручного противотанкового гранатомета.

      Штаб Объединенных сил подчеркивает, что оккупанты, нарушая Минские соглашения, умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

      Вследствие обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ночь на 10 октября боевики уже трижды обстреляли украинские позиции.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины Пророссийские боевики Разведение войск Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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