Боевики умышленно обстреливают позиции ВСУ в районах разведения сил

За прошедшие сутки, 9 октября, российские оккупационные войска 24 раза обстреляли украинские позиции. В частности, по участку развода сил вблизи Золотого 5 раз били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем, минометов, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в штабе Объединенных сил.

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Так, оккупанты совершили 12 обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды вблизи Красногоровки – из миномета калибра 120 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Песков – из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

дважды вблизи Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика, Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки, Павлополя, Новогнатовки – из стрелкового оружия.

Кроме того, в зоне ответственности группировки "Север" противник также произвел 12 обстрелов:

вблизи Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

пять раз в районе Золотого – обстрелял участок разведения сил и средств из миномета калибра 82 мм, а также применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;

вблизи Гладосово – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Крымского – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Авдеевки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Новозвановки – из ручного противотанкового гранатомета.

Штаб Объединенных сил подчеркивает, что оккупанты, нарушая Минские соглашения, умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

Вследствие обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ночь на 10 октября боевики уже трижды обстреляли украинские позиции.