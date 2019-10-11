Новую дату начала разведения войск на Донбассе будут обсуждать 15 октября, – СМИ

О возможности разведения сил сторон конфликта на Донбассе будут говорить в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы 15 октября.

По этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник.

Читайте также: Как Ван Дамм в шпагате, – Зеленский о ситуации с минскими соглашениями

По словам неназванного информатора, стороны конфликта самостоятельно не смогли развести войска в оговоренные сроки.

Поэтому "вопрос об условиях и параметрах разведения вынесут на обсуждение Трехсторонней контактной группы 15 октября".

Источник напомнил, что разведение сил на пилотных участках (Станица Луганская, Золотое, Петровское) – одно из обязательных условий, без соблюдения которого саммит в нормандском формате не станет возможным.

Теперь контактная группа должна договориться о новом временном интервале для разведения сил.

"В противном случае саммит глав государств "нормандской четверки" в ближайшее время вряд ли произойдет", – сказал источник.

Заметим, что на Донбассе трижды безуспешно пытались начать разведение сил возле Золотого и Петровского, однако боевики не прекращали обстрелы. Именно поэтому разведение не началось, ведь условием для него являются 7 дней тишины – полного отсутствия обстрелов со стороны противника.

К слову, президент Зеленский на протяжении пресс-марафона 10 октября говорил о дате встречи лидеров стран "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и России. Мол, стороны согласуют ее в течении следующей недели, а сам саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года.