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      Новую дату начала разведения войск на Донбассе будут обсуждать 15 октября, – СМИ

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      Разведение войск обсудят на следующей неделе в Минске
      Разведение войск обсудят на следующей неделе в Минске / Коллаж 24 канала

      О возможности разведения сил сторон конфликта на Донбассе будут говорить в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы 15 октября.

      По этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник.

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      По словам неназванного информатора, стороны конфликта самостоятельно не смогли развести войска в оговоренные сроки.

      Поэтому "вопрос об условиях и параметрах разведения вынесут на обсуждение Трехсторонней контактной группы 15 октября".

      Источник напомнил, что разведение сил на пилотных участках (Станица Луганская, Золотое, Петровское) – одно из обязательных условий, без соблюдения которого саммит в нормандском формате не станет возможным.

      Теперь контактная группа должна договориться о новом временном интервале для разведения сил.

      "В противном случае саммит глав государств "нормандской четверки" в ближайшее время вряд ли произойдет", – сказал источник.

      Заметим, что на Донбассе трижды безуспешно пытались начать разведение сил возле Золотого и Петровского, однако боевики не прекращали обстрелы. Именно поэтому разведение не началось, ведь условием для него являются 7 дней тишины – полного отсутствия обстрелов со стороны противника.

      К слову, президент Зеленский на протяжении пресс-марафона 10 октября говорил о дате встречи лидеров стран "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и России. Мол, стороны согласуют ее в течении следующей недели, а сам саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Разведение войск Нормандский формат Минские договоренности
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