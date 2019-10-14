Разведение войск на Донбассе: представитель Украины в ТКГ разъяснил ситуацию
Разведение сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе возможно лишь после семи дней соблюдения режима прекращения огня. Сейчас боевики постоянно срывают договоренности и обстреливают позиции ВСУ на этих направлениях.
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что недельное соблюдение режима тишины на Донбассе должны подтвердить наблюдатели ОБСЕ, пишет Украинский кризисный медиа-центр.
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По его словам, последние дни Россия активно распространяет ложную информацию о якобы срыве украинской стороной завершения процесса разведения сил в Золотом и Петровском.
На самом же деле ОБСЕ констатирует, что именно российские оккупационные войска срывают договоренности и открывают огонь по украинским защитникам возле этих населенных пунктов. Следовательно, пока разведение сил и средств в Золотом и Петровском невозможно и станет реальным только после семидневного соблюдения режима тишины.
Сам процесс разведения сил и средств будет осуществляться "зеркально" и синхронно при мониторинга со стороны СММ ОБСЕ. Одностороннее выполнение украинской стороной минских договоренностей, в частности рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств, невозможно,
– подчеркнул Резников.
Поэтому, украинская сторона призывает оккупантов и РФ соблюдать обязательства по минским договоренностям и прекратить обстреливать позиции ВСУ.
Что известно о разведении войск на Донбассе?
- 1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.
- Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.
- Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.
- Однако, 7 октября разведение войск так и не началось, потому что боевики нарушили договоренности.