Разведение войск на Донбассе: представитель Украины в ТКГ разъяснил ситуацию

Разведение сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе возможно лишь после семи дней соблюдения режима прекращения огня. Сейчас боевики постоянно срывают договоренности и обстреливают позиции ВСУ на этих направлениях.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что недельное соблюдение режима тишины на Донбассе должны подтвердить наблюдатели ОБСЕ, пишет Украинский кризисный медиа-центр.

По теме: Новую дату начала разведения войск на Донбассе будут обсуждать 15 октября, – СМИ

По его словам, последние дни Россия активно распространяет ложную информацию о якобы срыве украинской стороной завершения процесса разведения сил в Золотом и Петровском.

На самом же деле ОБСЕ констатирует, что именно российские оккупационные войска срывают договоренности и открывают огонь по украинским защитникам возле этих населенных пунктов. Следовательно, пока разведение сил и средств в Золотом и Петровском невозможно и станет реальным только после семидневного соблюдения режима тишины.

Сам процесс разведения сил и средств будет осуществляться "зеркально" и синхронно при мониторинга со стороны СММ ОБСЕ. Одностороннее выполнение украинской стороной минских договоренностей, в частности рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств, невозможно,

– подчеркнул Резников.

Поэтому, украинская сторона призывает оккупантов и РФ соблюдать обязательства по минским договоренностям и прекратить обстреливать позиции ВСУ.

Что известно о разведении войск на Донбассе?

1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

Однако, 7 октября разведение войск так и не началось, потому что боевики нарушили договоренности.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу