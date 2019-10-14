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      Разведение войск на Донбассе: представитель Украины в ТКГ разъяснил ситуацию

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      Разведение войск на Донбассе возможно лишь после семи дней "тишины"
      Разведение войск на Донбассе возможно лишь после семи дней "тишины" / ukrinform.ua

      Разведение сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе возможно лишь после семи дней соблюдения режима прекращения огня. Сейчас боевики постоянно срывают договоренности и обстреливают позиции ВСУ на этих направлениях.

      Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что недельное соблюдение режима тишины на Донбассе должны подтвердить наблюдатели ОБСЕ, пишет Украинский кризисный медиа-центр.

      По теме: Новую дату начала разведения войск на Донбассе будут обсуждать 15 октября, – СМИ

      По его словам, последние дни Россия активно распространяет ложную информацию о якобы срыве украинской стороной завершения процесса разведения сил в Золотом и Петровском.

      На самом же деле ОБСЕ констатирует, что именно российские оккупационные войска срывают договоренности и открывают огонь по украинским защитникам возле этих населенных пунктов. Следовательно, пока разведение сил и средств в Золотом и Петровском невозможно и станет реальным только после семидневного соблюдения режима тишины.

      Сам процесс разведения сил и средств будет осуществляться "зеркально" и синхронно при мониторинга со стороны СММ ОБСЕ. Одностороннее выполнение украинской стороной минских договоренностей, в частности рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств, невозможно,
      – подчеркнул Резников.

      Поэтому, украинская сторона призывает оккупантов и РФ соблюдать обязательства по минским договоренностям и прекратить обстреливать позиции ВСУ.

      Что известно о разведении войск на Донбассе?

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      День защитника Украины: картинки-поздравления с праздником
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Разведение войск Война на Донбассе Новости политики Новости Украины ОБСЕ Пророссийские боевики Минские договоренности
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