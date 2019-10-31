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      У Росії опублікували характеристику КДБ на Путіна

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / gettyimages

      У Петербурзі показали характеристику-рекомендацію КДБ на очільника Кремля Володимира Путіна. Там його описали активним та спортивним.

      Характеристика стала експонатом виставки розсекречених матеріалів про перших осіб країни та міста у Центральному державному архіві історико-політичних документів, передає УНІАН.

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      В документі йдеться, що з 1975 року Путін перебував на обліку в комсомольській організації Управління КДБ. Тоді йому було 23 роки.

      Товариш Путін постійно підвищує свій ідейно-політичний рівень. Активно займається у мережі партійного навчання. Постійно вдосконалює свою професійну майстерність,
      – йдеться в документі.

      Крім того, в характеристиці зазначається, що прийшовши на роботу до КДБ Путін "активно включився в громадське життя підрозділу". Зокрема, він організовував спортивну роботу, коли був комсомольцем.

      характеритика путіна путін росія
      Характеристика Володимира Путіна

      У вільний від роботи час майбутній політик займався спортом. В 1976 році він став чемпіоном Ленінграду з дзюдо.

      До того часу, випливає з тексту, він вже був майстром спорту з цього виду боротьби, а також самбо. Останнім рядком у документі уточнюється: "Морально стійкий. Користується заслуженим авторитетом у товаришів по роботі".

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      Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії
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