Массовый террор и кровавые репрессии: как появилась самая жестокая спецслужба СССР

Комитет Государственной Безопасности СССР называют одной из самых мощных и влиятельных спецслужб своего времени. Ее агентурная сеть охватывала собой почти весь мир, продвигая интересы коммунистической партии на всех континентах. Эта организация без преувеличений была монстром, чье имя даже боялись произносить вслух.

Но в бурном 1917 году до этого было еще очень далеко. Февральская революция потянула за собой "красный" октябрь. В ходе переворота большевики, радикальное крыло российской социал-демократической рабочей партии, во главе с Лениным захватили власть в Петрограде. Достаточно интересно сложилась ситуация в советской России сразу после Октябрьского переворота.

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Большевистскую власть никто не воспринимал как реальную силу. Все ждали, что после переворота и свержения временного правительства состоится собрание и оно установит нормальную легитимную власть. Поддержка большевиков в то время была совсем не такой массовой, как впоследствии написали в советских учебниках.

К Ленину и его соратникам присоединилась часть работников фабрик и заводов, некоторые солдаты и бедные крестьяне. А вот чиновники, которые обеспечивали жизнедеятельность послереволюционного Петрограда, массово выступили против новой власти.



Владимир Ленин

Создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем

Большевики понимали: если не начать действовать немедленно, то власть в Петрограде они потеряют так же легко, как и захватили. 20 декабря 1917 года по инициативе председателя Совета народных комиссаров Владимира Ленина и секретаря Российской Социал-демократической партии большевиков Феликса Дзержинского на свет появилась ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.



Главные задачи новосозданной комиссии

Кроме борьбы с противниками режима внутри советской России, то есть политической полиции, ВЧК выполняла также функции разведки и контрразведки. Возглавил новосозданную спецслужбу все тот же Феликс Дзержинский. Один из идеологов красного террора, которого вскоре назвали "железным".



Феликс Дзержинский

История происхождения прозвища "железный"

Журналист Владимир Мисан-Милясевич рассказал, что когда большевики переехали из Петрограда в Москву и заняли здание на Лубянской площади, то, в котором сейчас находится ФСБ, Дзержинскому выделили кабинет на втором этаже. Однажды в открытое окно кто-то закинул гранату, а Дзержинский проявил невиданную скорость – и заскочил в железный сейф.

Прогремел взрыв, граната разворотила полкабинета. Когда забежали чекисты, они увидели, что повсюду стоит пыль от штукатурки, мебель полностью разбита, а из железного сейфа вылезает Феликс Эдмундович. И именно за это он получил прозвище "железный Феликс",

– объяснил журналист.

Кто попал в новую ВЧК

Какой бы ни была легенда происхождения прозвища Дзержинского, едва ли не самая большая проблема, с которой столкнулся на старте своего существования орган "диктатуры пролетариата", стала нехватка профессиональных кадров. Первыми в ряды чекистов вошли наиболее идейные коммунисты – опытные подпольщики и революционеры с опытом борьбы с царской охранкой.



Члены коллегии ВЧК (слева-направо): Яков Петерс, Иосиф Уншлихт, Абрам Беленький, Феликс Дзержинский, Вячеслав Менжинский

А вот вербовать в ЧК бывших агентов имперской разведки и жандармерии пролетарскому государству было не с руки. Как-то не сплеталась с лозунгом "мы построим новый мир". Но в конце концов, даже им пришлось накинуть на плечи кожаные пальто, негласно заняв посты тайных советников ЧК. Вместе с ними в ряды чрезвычайной комиссии нередко попадали и искатели приключений, люмпенизированные элементы и откровенные садисты. Это во многом сыграло роль в будущем развитии службы.

Один из вариантов пыток, которые использовали эти люди: брали крысу, запускали ее в трубу, один конец которой был привязан к животу. Голодное животное прогрызало себе путь, поэтому человек рассказывал все, что знал и не знал,

– рассказал старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Роман Подкур.

Меньше, чем за год после создания, ЧК получила и свою ударную силу – Корпус войск Чрезвычайной комиссии. Это были 35 батальонов по 750 бойцов, вооруженных пулеметами, артиллерией и даже бронемашинами.

Разрастание сети ЧК

Спецслужба вышла за пределы Петрограда. Отделы ЧК организовывались в губерниях и уездах на всех подконтрольных большевикам территориях. Особые отделы ЧК появились в Красной армии. Орган постепенно проникал во все сферы жизни охваченной войной России. Февральский декрет "Социалистическое отечество в опасности", который принял Совет Народных Комиссаров во время немецкого наступления, еще больше расширил права чекистов и фактически легализировал массовые убийства.



Один из пунктов февральского декрета

Численность, вооружение и мандат на тотальное истребление контрреволюции давали чекистам возможность эффективно действовать силовыми методами, а о решительности и жестокости Дзержинского до сих пор ходят страшные легенды. Журналист Владимир Мисан-Милясевич рассказал, что в 1918 году на одном из заседаний Совнаркома Ленин передал Дзержинскому записку, в которой был написан вопрос: "Сколько у нас в тюрьмах конрреволюционеров?". Дзержинский отписал, что 1500.

От Ильича записка вернулась с крестом напротив цифры 1500. В ту же ночь, все эти 1500 контрреволюционеров были расстреляны. На следующий день, когда Дзержинский встретился с Лениным и отчитался ему, тот сказал: "Феликс Эдмундович, вы меня неправильно поняли. Я поставил крест просто потому, что прочитал вашу записку",

– пояснил журналист.

Впрочем, страх и грубая сила – не единственное, что было в арсенале "красной" власти. В неспокойной России 1918 года ЧК стала главным орудием подковерных игр Ленина и компании, которые стремились устранить своих политических конкурентов. Одними из первых всю силу этой организации на себе испытали соратники большевиков – левые социал-революционеры.

Убийство графа Мирбаха

6 июля заведующий отделом ЧК по борьбе с международным шпионажем 20-летний Яков Блюмкин убил немецкого посла графа Мирбаха. Молодой чекист принадлежал именно к левым эсэрам. Это дало большевикам повод обвинить их в попытке развязать войну с Германией.



Яков Блюмкин, Вильгельм Мирбах / 24 канал

Отряд чекистов, который лично возглавлял Феликс Дзержинский, отправился на задержание убийцы. Но однопартийцы Блюмкина, которые тоже служили в ЧК, не только не выдали своего. Они арестовали самого главу ЧК. Между большевиками и социал-революционерами завязался бой. Восстание продолжалось два дня, и в конце концов партийную верхушку эсэров арестовали.

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Власть в советской России сосредоточилась в руках Ленина и его окружения. А вот человек, с которого фактически и началось восстание эсэров, убийца графа Мирбаха, Яков Блюмкин, не просто остался в живых. Он еще много лет верой и правдой служил в ЧК.

Начало "красного террора"

Впрочем, большевикам этого было недостаточно. Партия искала повод еще больше закрутить гайки, и получила его 30 августа 1918 года. В Петрограде убили главу местной ЧК Моисея Урицкого. В тот же день в Москве во время выступления на заводе Михельсона полуслепая эсэрка Фанни Каплан выстрелила в Ленина.



Фанни Каплан

В ответ на покушение 5 сентября Совет Народных комиссаров принял декрет "О Красном Терроре". Его оружием и главным исполнителем стала все та же Чрезвычайная Комиссия во главе с Феликсом Дзержинским.



С этого постановления начался период массовых кровавых репрессий

Создание нового карательного органа

В 1922 году закончилась гражданская война и образовался Советский Союз. Чтобы продемонстрировать народу, что потребность в чрезвычайных мерах отпала, большевики ликвидировали ЧК и создали на ее месте ГПУ – государственное политическое управление. Однако, изменения остались только на бумаге. Возглавляемое Дзержинским новое ведомство продолжало действовать методами ЧК.



"Красный террор" – насильственные меры, которые осуществляли большевики

Главной задачей нового органа была все та же борьба с контрреволюцией в любых ее проявлениях и выполнение "особых" задач партии. Для этого в ведении ОГПУ находились особые части войск для подавления общественных беспорядков и борьбы с бандитизмом. Помимо прочего, ОГПУ выполняло и совсем не типичные для специальной службы задачи: занималось охраной железнодорожных и водных путей, выполняло функции пограничников и даже боролось с детской беспризорностью.



Сотрудники ОГПУ

Контролируя врагов партии внутри страны, политуправление не выпускало из виду и тех, кто был вынужден эмигрировать заграницу. Агенты бывшей ЧК под прикрытием проникали в среду белогвардейцев и украинских самостийников. Одной из наиболее удачных и показательных операций, которые провело ОГПУ в начале 1920 годов, стала операция "Тютюн".

Операция по ликвидации Юрия Тютюнника

Целью операции было выманить из польской эмиграции одного из наиболее выдающихся и опасных для СССР украинских деятелей – генерал-хорунжего армии УНР Юрка Тютюнника. После провала второго зимнего похода в 1921 году, он осел в Польше, где вместе с другими национально-демократическими силами готовил очередное антибольшевистское восстание в Украине.



Юрий Тютюнник

Москва была проинформирована о планах украинского генерала, поэтому чекисты решили действовать. Реализацию операции возложили именно на украинский отдел ОГПУ. Завербованный чекистами агент 103 (Заярный) убеждает Тютюнника, что в Украине действует Высший военный совет – повстанческая организация, которая имела целью свергнуть большевистский режим. И, мол, единственное, чего не хватало мятежникам – это опытного боевого командира, который бы их возглавил.

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За время слежки за Тютюнником чекисты успели изучить желающий славы характер генерала, и обернули эти черты против него самого. Тютюнник, который мечтал стать новым Наполеоном, согласился на предложение, и ловушка закрылась. Ведь Высший Военный совет от и до был выдумкой ЧК.

Реформа в правоохранительной структуре СССР

В 1924 году секретному ведомству были подчинены органы милиции и уголовный розыск. Так начался процесс слияния органов госбезопасности с органами внутренних дел. Реформа потянула за собой и отток кадров из Объединенного государственного политического управления. Пылкие революционеры были истощены гражданской войной и теперь стремились к спокойной жизни. Ее искали преимущественно в партийных органах власти. Да и денежное обеспечение чекистов иногда желало лучшего.

Дошло до того, что женщины-сотрудники ГПУ занимались проституцией. Они не могли выжить ни на деньги, ни на пайки. Это такой факт. Есть опубликованная переписка в фонде Дзержинского, которую мы нашли,

– рассказал старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Роман Подкур.

Понимая опасность такого жалкого положения верных псов режима, Дзержинский устроил увеличение финансирования, и вернул элитность политуправлению. На то же время пришлась и очередная активизация деятельности ОГПУ за рубежом. Чекистов теперь интересовали не только белые эмигранты и враги большевиков в изгнании.

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Партия готовила почву для разжигания пламени мировой революции. Наиболее заметным влияние конторы было в Персии и Афганистане. Отдел внешней разведки возглавил Меер Трилиссер – профессиональный подпольщик и близкий соратник Дзержинского. Главной задачей деятельности своего ведомства он видел разоблачение, противодействие и ликвидацию антисоветских и шпионских организаций, базирующихся за границами СССР.



Меер Трилиссер

Когда в 1922 году Ленин тяжело заболел, и стало очевидно, что долго он не протянет, внутри партии началась борьба за власть. Вождь прожил еще два года, но до последних минут был против того, чтобы его преемником стал тогдашний генсек ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин. Однако последняя воля Ленина, не без участия политического управления, была скрыта от широких партийных масс.



Иосиф Сталин

На момент смерти Владимира Ульянова, кроме Кобы, реальные рычаги влияния в молодом Советском Союзе имели Феликс Дзержинский и Народный комиссар по военным и морским делам Лев Троцкий. Сталин и Дзержинский были едины в своей ненависти к военному наркому. И этот союз стал едва ли не решающим моментом прихода тирана к власти.



Лев Троцкий

В 1926 году после выступления на Пленуме ЦК умрет и "железный" Феликс. Его место в ОГПУ занял экс-нарком финансов Вячеслав Менжинский. Закончится эпоха "революционного романтического террора", на смену которой придут еще более кровавые времена сталинских репрессий, доносов и тотальной слежки.