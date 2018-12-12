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      От чекиста до диктатора – один шаг: как Юрий Андропов купил Советский Союз 60 копеек

      Диктаторы 2 Читати новину українською

      Первые трещины по советскому Молоху поползли во второй половине 70-х. Плановая экономика не обеспечивала потребностей населения почти 300-миллионной страны. Гигантские ресурсы шли на гонку вооружений, финансирование иностранных промосковских политиков. Что большевистский "титаник" уже обречен – пока еще удавалось скрывать благодаря диктатуре Кремля.

      Шанс на изменения появился с уходом в вечность Леонида Ильича Брежнева, который 18 лет стоял во главе Союза. На второй день после смерти генсека гражданам Советского Союза объявили о назначении нового генсека. 16 июня 1983 года власть в свои руки взял бывший глава КГБ Юрий Андропов.

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      То, что власть оказалась в руках 68-летнего диабетика с больными почками только выглядело непонятной простому обывателю "партийной закономерностью". Впоследствии время открыло закулисные договоренности с Брежневым. Возвращение в ЦК после 15 лет в качестве главного кукольника Лубянки совпало с рядом загадочных событий. Дорога к высшей должности перед Андроповым странным образом расчищалась от конкурентов.

      Кастро, Андропов
      Лицо Кубы и человек без лица: Фидель Кастро и Юрий Андропов

      В 1980 году при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе погиб один из реальных кандидатов на пост генсека – первый секретарь компартии Белорусской ССР Петр Мошеров. Член политбюро ЦК КПСС и товарищ Брежнева Константин Черненко тоже выбыл из игры – отравился и стал тяжелобольным инвалидом. Секретаря ЦК Константина Кириленко, у которого тоже были шансы заменить Брежнева, интригами вынудили уйти на пенсию – его скомпрометировали невозвратом сына из-за рубежа.

      Черненко
      Константин Черненко. Его время еще придет, хотя, казалось, он выбыл из игры

      К власти рвался и глава московского горкома Виктор Гришин, но и его выбили из гонки с помощью КГБ, которое имело доказательства связей между Гришиным и московской торговой мафией. Развеялись шансы получить московский престол еще одному товарищу Леонида Ильича – председателю Компартии Украины Владимиру Щербицкому. Брежнев не дожил несколько дней до пленума ЦК, на котором надеялся протолкнуть его кандидатуру.

      Щербицький
      Брежнев (слева) умер и не успел протолкнуть Щербицкого (на фото – справа)

      После похорон Брежнева он начал воплощать свои идеи относительно реформ в стране. Ослабленную коррупцией и неумелым управлением коммунистов экономику Андропов решил лечить любимым способом россиян – в магазинах подешевела водка. Пол-литра "андропивки" стоило 4,70. Это было на 60 копеек дешевле, чем минимальная цена водки при Брежневе. Подпаивание населения должно было ослабить критику советской власти. Другие методы борьбы с "инакомыслием", которые предпочитал Юрий Владимирович, были гораздо жестче.

      Андропівка
      Надпись на этикетке шутку переводили как: "Вот Он Добрый Какой Андропов"

      Андропов, к слову, придя на Лубянку в 1967 году и сразу начал реформу КГБ "под себя". Нашел нужные аргументы, чтобы выбить у Брежнева разрешение на расширение полномочий Комитета. Создал разделение на управление от "Первого" – внешняя разведка до "Пятого" – борьба с идеологическими врагами внутри страны. Построил систему чекистов от республиканских до районных отделений. КГБешники "занимались" практически всеми предприятиями и организациями. А в конце 70-х Андропов начал следить за партийными бонзами и собирать на них компромат.

      Андропов
      Уже через десять лет работы в КГБ Андропов имел компромат на всю верхушку Союза

      Андропову удалось создать касту нового дворянства. В состав комитета входили и разведчики, и пограничники, на вооружении чекистов было самое современное оборудование, танки, корабли и военная авиация. Создали первые группы советского "спецназа" – "Альфа" и "Вымпел". В общем штат андроповского войска насчитывал почти полмиллиона силовиков. С такими картами на руках Андропову было просто объявить после прихода к власти так называемую "борьбу с тунеядством". Милиция и дружинники устраивали облавы в рабочее время по магазинам, парикмахерским и кинотеатрам. Так искали прогульщиков работы.


      Именно Юрий Андропов дал старт карьере Михаила Горбачева

      Чтобы не повторять зверств сталинских времен, которые могли обернуться восстаниями типа Венгерского и Чехословацкого – "Железный Юра" требовал от подчиненных действовать аккуратнее. Среди протеже, которых вытаскивает за собой в Москву Андропов был и его земляк из Ставрополья Михаил Горбачев, и выходец из чекистской школы азербайджанец Гейдар Алиев. Для обоих это был только старт перед звездным часом.


      Малоизвестный чиновник Владимир Путин на презентации книги об Андропове в ФСБ

      На похоронах первым у его гроба шел Константин Черненко, по кремлевскому протоколу – преемник умершего генсека. Громкие андроповские расследования свернули, а лысоватый земляк из Ставрополя, которого Юрий Владимирович вытащил в Москву, сам того не желая, станет свидетелем падения Советского Молоха.

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      Восстановлением роли чекистов и преобразованием тайной полиции в новый класс дворянства займется другой воспитанник "Андроповской Школы", которому посчастливилось быть у власти гораздо больше, чем скромные 15 месяцев.

      Какие "редакции" пережила биография Юрия Андропова, почему его за глаза называли "Ювелир", и как человек без лица и полным самоконтролем сформировал андроповский стиль управления, параллельно сведя с ума собственную жену – смотрите в программе.

      Теги: История Владимир Путин Водка СССР
      Источник: 24 канал
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