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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Украинская революция 1917-1921 годов: важнейшие события, которые изменили историю

      Конфликты 60 Читати новину українською

      На март 1917 года Украины как административной единицы в составе Российской империи не существовало. И вот когда в этом же году империя развалилась – после восстания рабочих и военных в Петербурге упала монархия, а царь Николай II в отрекся от престола – для многих народов, в том числе и украинцев, выпал идеальный шанс восстановить справедливость.

      В Киеве начались украинские митинги и вече. Активная и патриотическая общественность брала власть в свои руки. Уверенности политикам добавляли мощные мышцы в виде войска.

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      Объединяться вместе украинцам помог процесс украинизации. Имперское командование даже поощряло проявления национального патриотизма, как лекарство против агитации большевиков.

      Создание Центральной Рады

      Уже в марте 1917 года появилась Центральная Рада. Впервые за несколько веков – свой орган высшей власти. Поставленное перед фактом временное правительство бывшей Империи согласилось на это при условии лояльности украинцев.

      Грушевський на проголошенні 1 Універсалу Центральної Ради
      Грушевский на произнесении 1 Универсала Центральной Рады

      Основная власть в Центральной Раде принадлежала силам, связанным с русскими социалистами. Крупнейшие фракции: Украинская партия революционеров и эсеров и Украинская социал-демократическая рабочая партия. Представитель первых – Михаил Грушевский – возглавил Центральную Раду, представитель вторых – Владимир Винниченко – возглавил ее правительство.

      Однако эксперименты украинских социалистов оборвались через год – штурмом большевиков Киева. Но тогда, на заре независимости, весной 1917 г. лозунги Центральной Рады преимущественно вызвали эйфорию.

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      Только в ноябре 1917 года, после фактически объявления войны российскими большевиками, Киев провозглашает Четвертый Универсал. Его авторы с одной стороны декларируют независимость Украинской Народной Республики, а с другой – накануне вторжения россиян ослабляют военное крыло молодого государства.

      В то время, когда большевистские отряды уже двигались на Киев, ЦР приняла переход армии от военной структуры до милицейской. Старые части расформировали – а это главная причина, почему под Крутами оказались курсанты,
      – рассказал писатель Дмитрий "Калинчук" Вовнянко.

      Один из авторов этого решения – Владимир Винниченко – олицетворение хаоса и противоречий. Он – якобы и украинский патриот, публицист, борец за права обездоленных с тесными связями в России, дважды глава правительства, автор текстов всех Универсалов. После поражения Украины Винниченко был положительно оценен Москвой – Ленин пригласил Винниченко возглавить пророссийскую Украинскую Советскую Республику.

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      В отличие от других украинских патриотов, павших в боях и замученных большевиками, Владимир спокойно доживал свой век в Швейцарии, получая пенсию от коммунистов.

      Вторжение большевиков в Украину

      В декабре 1917 года после вторжения большевики фактически сразу заняли Харьков и создали фейковое руководство Советской Украины – прикрытие дальнейшей оккупации. Вскоре пали Чернигов и Полтава. От полного фиаско Республику спасли кайзеровские войска, а платой союзникам был украинский урожай – подписанные в Бресте соглашения предусматривали, что Украина отправит миллион тонн зерна Германии и Австро-Венгрии.

      В конце февраля 1918 года уже вели наступление в восточном направлении 23 немецких дивизии, а в юго-восточном – 10 австро-венгерских дивизий. В авангарде союзников сражались украинские части армии УНР. Совместными усилиями большевиков прогнали. Но беда одна не ходит, возвращать долги было титанически сложно. Нормой стала ситуация, когда продукты у крестьян забирали непосредственно военные союзников.

      Армія УНР
      Армия УНР

      Гражданским населением овладело предательство и исправить это обещаниями Центральной Раде не удалось. Попытка что-то поменять в договоренностях с союзниками обернулась переворотом.

      Через год после первых универсалов, весной 1918 года кайзеровские войска помогли устранить от власти Центральную Раду. Вместо левых у руля страны стал военный аристократ правых взглядов – гетман Павел Скоропадский.

      Приміщення Центральної Ради
      Здание Центральной Рады

      За полгода у власти Украинский Республика получила свою валюту – гривну, было открыто более 150 новых школ и гимназий, несколько университетов и музеев. Кроме того, Скоропадский реформировал и подтянул 60-тысячное войско. Но фортуна была на стороне других – гетманат Скоропадского валили социалисты Центральной Рады совместно с большевиками, в том числе и российскими.

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      11 ноября 1918 года Компьенским перемирием закончилась Первая мировая война. И Вена, и Берлин отозвали солдат из Украины и сосредоточились на домашних проблемах. Страны Антанты разговаривать с союзниками врага не желали, от имени Украины с алиантами договаривались посланцы новой государственной формации. Дома штурм Киева начали войска Директории, возглавляемые Симоном Петлюрой.

      Скоропадский отказался от власти

      Павла Скоропадского обвиняли в коррупции, авторитаризме и пренебрежении интересами крестьян. Ища опоры среди бизнес-элиты Скоропадский откатил земельную реформу и требовал поздавать захваченные у крупных землевладельцев наделы. Однако через семь месяцев гетманат заменила Директория.

      Я, гетман всея Украины, на протяжении семи с половиной месяцев возлагал все свои силы на то, чтобы вывести страну из того тяжелого положения, в котором она находилась. Бог не дал мне силы справиться. Сейчас, учитывая сложившиеся условия, руководствуясь исключительно благом Украины, от власти отказываюсь,
      – заявил Скоропадский.

      Взятие Киева отметили с большой помпой. Новая власть была более патриотичной, чем Центральная Рада, и более демократичной, чем режим Скоропадского. Впрочем, с землей у них тоже не получилось – отмена частной собственности разозлила крупных землевладельцев и ничего не дала простому земледельцу. Среди плюсов новой власти была попытка дерусификации.

      Павло Скоропадський
      Павел Скоропадский

      Врагов у Директории было значительно больше, чем союзников: красные россияне с Востока, белые россияне с юга, восстановленная ​​Речь Посполитая с запада. Впереди были тяжелые два года Украинской Республики. Надеяться можно было только на себя – людей, которые творили армию УНР.

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      Героизм украинской армии во время освободительной борьбы 1917-1920 годов был тем элементом, который цементировал стремление украинцев к независимости. В течение 1918 года украинская армия отвоевала Донбасс, вышла к Кубани и захватила Крым.

      30 апреля 1918 года солдаты Донецкой группы армии УНР возле станции Колпакова установили свои символы на границе Украинского государства – две высокие стелы с надписью УНР, с трезубцами и в национальных желто-голубых цветах. Через сто лет, в 2018 году этот день в Украине станет Днем пограничника.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия История Конфликты Война
      Источник: 24 канал
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