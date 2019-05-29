Українська революція 1917-1921 років: найважливіші події, які змінили історію

На березень 1917 року України як адміністративної одиниці в складі Російської імперії не існувало. І от коли цього ж року імперія розвалилася – після повстання робітників і військових у Петербурзі впала монархія, а цар Микола ІІ зрікся престолу – для багатьох народів, в тому числі і українців, випав ідеальний шанс відновити справедливість.

У Києві почалися українські мітинги і віче. Активна і патріотична громадськість брала владу в свої руки. Впевненості політикам додавали потужні м’язи у вигляді війська.

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Гуртуватися разом українцям допоміг процес українізації. Імперське командування навіть заохочувало прояви національного патріотизму, як ліки проти агітації більшовиків.

Створення Центральної Ради

Вже в березні 1917 року з’явилася Центральна Рада. Вперше за кілька століть – свій орган найвищої влади. Поставлений перед фактом тимчасовий уряд колишньої Імперії погодився на це за умови лояльності українців.



Грушевський на проголошенні 1 Універсалу Центральної Ради

Основна влада в Центральній Раді належала силам, пов’язаним із російськими соціалістами. Найбільші фракції: Українська партія революціонерів та есерів і Українська соціал-демократична робітнича партія. Представник перших – Михайло Грушевський – очолив Центральну Раду, представник других – Володимир Винниченко – очолив її уряд.

Проте експерименти українських соціалістів обірвалися через рік – штурмом більшовиків Києва. Але тоді, на світанку незалежності, весною 1917 року гасла Центральної Ради переважно викликали ейфорію.

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Тільки в листопаді 1917-го року, після фактично оголошення війни російськими більшовиками, Київ проголошує Четвертий Універсал. Його автори з одного боку декларують незалежність Української Народної Республіки, а з іншого – напередодні вторгнення росіян ослаблюють військове крило молодої держави.

В той час, коли більшовицькі загони вже рухалися на Київ, ЦР ухвалила перехід армії від військової структури до міліцейської. Старі частини розформувала – а це головна причина, чому під Крутами опинилися курсанти,

– розповів письменник Дмитро "Калінчук" Вовнянко.

Один із авторів цього рішення – Володимир Винниченко – уособлення хаосу і суперечностей. Він – нібито й український патріот, публіцист, борець за права знедолених з тісними зв'язками в Росії, двічі глава уряду, автор текстів усіх Універсалів. Після поразки України Винниченко був позитивно оцінений Москвою – Ленін запросив Винниченка очолити проросійську Українську Радянську Республіку.

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На відміну від інших українських патріотів, полеглих у боях і замордованих більшовиками, Володимир спокійно доживав віку в Швейцарії, отримуючи пенсію від комуністів.

Вторгнення більшовиків в Україну

В грудні 1917 після вторгнення більшовики фактично одразу зайняли Харків і створили фейкове керівництво Радянської України – прикриття подальшої окупації. Незабаром пали Чернігів і Полтава. Від повного фіаско Республіку врятували кайзерівські війська, а платою союзникам був український врожай – підписані у Бресті угоди передбачали, що Україна відправить мільйон тонн зерна Німеччині і Австро-Угорщині.

Наприкінці лютого 1918 року вже вели наступ у східному напрямку 23 німецькі дивізії, а в південно-східному – 10 австро-угорських дивізій. В авангарді союзників билися українські частини армії УНР. Спільними зусиллями більшовиків прогнали. Але біда сама не ходить, повертати борги було титанічно складно. Нормою стала ситуація, коли продукти в селян забирали безпосередньо військові союзників.



Армія УНР

Цивільне населення опанувала зрада і виправити це обіцянками Центральній Раді не вдалося. Спроба щось поміняти в домовленостях з союзниками обернулася переворотом.

Через рік після перших універсалів, весною 1918 року кайзерівські війська допомогли усунути від влади Центральну Раду. Замість ліваків біля керма країни став військовий аристократ правих поглядів – гетьман Павло Скоропадський.



Приміщення Центральної Ради

За півроку при владі Українська Республіка отримала свою валюту – гривню, було відкрито більше 150 нових шкіл і гімназій, кілька університетів і музеїв. Крім того, Скоропадський реформував і підтягнув 60-тисячне військо. Але фортуна була на боці інших – гетьманат Скоропадського валили соціалісти Центральної Ради спільно з більшовиками, в тому числі і російськими.

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11 листопада 1918 року Комп’єнським перемир'ям закінчилася Перша світова війна. І Відень, і Берлін відкликали солдат з України і зосередилися на домашніх проблемах. Країни Антанти розмовляти із союзниками свого ворога не бажали, від імені України з аліантами домовлялися посланці нової державної формації. Вдома штурм Києва почали війська Директорії, очолювані Симоном Петлюрою.

Скоропадський відмовився від влади

Павлу Скоропадському закидали корупцію, авторитаризм і нехтування інтересами селян. Шукаючи опори серед бізнес-еліти Скоропадський відкотив земельну реформу і вимагав поздавати захоплені у великих землевласників наділи. Проте через сім місяців гетьманат замінила Директорія.

Я, гетьман всієї України, впродовж семи з половиною місяців покладав усі свої сили на те, щоб вивести країну з того важкого становища, в якому вона перебувала. Бог не дав мені сили впоратися. Нині, з огляду на умови, що склалися, керуючись винятково благом України, від влади відмовляюся,

– заявив Скоропадський.

Взяття Києва відзначили з великою помпою. Нова влада була патріотичніша, ніж Центральна Рада, і більш демократичніша, ніж режим Скоропадського. Втім, з землею в них теж не вийшло – скасування приватної власності розізлило крупних землевласників і нічого не дало простому землеробу. Серед плюсів нової влади була спроба дерусифікації.



Павло Скоропадський

Ворогів у Директорії було значно більше ніж союзників: червоні росіяни зі Сходу, білі росіяни з півдня, відновлена Річ Посполита з заходу. Попереду були найтяжчі два роки Української Республіки. Сподіватися можна було лише на себе – людей, які творили армію УНР.

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Героїзм української армії під час визвольних змагань 1917-1920 років був тим елементом, що цементував прагнення українців до незалежності. Впродовж 1918-го українська армія відвоювала Донбас, вийшла до Кубані і захопила Крим.

30 квітня 1918 року солдати Донецької групи армії УНР біля станції Колпакове встановили свої символи на кордоні Української держави – дві високі стели з написом УНР, з тризубами і в національних жовто-блакитних кольорах. Через сто років, у 2018 році цей день в Україні стане Днем прикордонника.