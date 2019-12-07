Смерть Альбера Камю и КГБ: появились новые обстоятельства гибели знаменитого француза

В 2011 году итальянский автор и биограф Альберта Камю Джованни Кателли в газете Corriere della Sera впервые опубликовал свою теорию об убийстве нобелевского лауреата советскими шпионами. Кателли ссылается на записи чешского поэта и переводчика Яна Забрана, который предполагал, что смерть Камю не была случайностью. Сейчас Кателли расширил свои исследования в книге под названием "Смерть Камю".

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

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Камю погиб 4 января 1960 года. Его друг, сидевший за рулем, потерял контроль над машиной и на полной скорости врезался в дерево. Кателли утверждает, что авария вызвала скрытое устройство, которое взорвало колесо автомобиля.

Авария, казалось, подстроено. Эксперты были озадачены тем, что это произошло на большом участке прямой напівпустої дороги, дорога была свободна, никаких причин для аварии не обнаружили,

— писал Герберт Лоттман в биографии Камю 1978 года.

В книге "Смерть Камю" Джованни Кателли считает, что шпионы КГБ убили Камю за антисоветскую риторику. Приказ якобы выдал Дмитрий Шепилов, министр внутренних дел Советского Союза, как месть за статью Камю во французской газете Franc-Tireur опубликованную в марте 1957 году.

Камю публично выступал против действий советских войск во время венгерской революции 1956 года, а также публично поддержал Бориса Пастернака, которого газеты часто называли "антисоветским". Власти Франции не были заинтересованы в расследовании, поскольку сотрудничали с советскими службами КГБ. По официальной версии Камю умер в автокатастрофе.

В рамках своего исследования Кателли говорил с вдовой Забрана, который изучал деятельность КГБ во Франции и подтвердил предположение Забрана, которые он изложил в своих дневниках.

В то же время, противники этой версии настаивают на низкой квалификации исследователей и их необъективности.

С версией об убийстве Альбера Камю сотрудниками КГБ не соглашается также и дочь французского писателя. Она запретила издательству цитировать фрагменты книг своего отца.

Что известно о Альбере Камю?

Французский романист, философ, публицист, один из лидеров философско-художественного направления экзистенциализма. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года. Критики называют Альбера Камю одним из виднейших писателей XX века.



4 января 1960 года он попал в автомобильную катастрофу возле города Санс. Похоронен в городе Лурмарен в районе Люберон на юге Франции.