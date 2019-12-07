07:37
7 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:06, 6 грудня
      Вєсті.UA
      20:47, 6 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Смерть Альбера Камю і КДБ: з'явились нові обставини загибелі знаменитого француза

      1012 Читать новость на русском
      Альбер Камю / pinterest.com

      2011 року італійський автор та біограф Альберта Камю Джованні Кателлі у газеті Corriere della Sera вперше опублікував свою теорію про вбивство нобелівського лауреата радянськими шпигунами. Кателлі посилається на записи чеського поета та перекладача Яна Забрана, який припускав, що смерть Камю не була випадковістю. Зараз Кателлі розширив свої дослідження у книзі під назвою "Смерть Камю".

      Про це повідомляє британська газета The Guardian.

      Це цікаво: Вся суть СРСР у 6 моторошних цифрах

      Камю загинув 4 січня 1960 року. Його друг, який сидів за кермом, втратив контроль над машиною і на повній швидкості врізався у дерево. Кателлі стверджує, що аварію спричинив прихований пристрій, який підірвав колесо автомобіля.

      Аварія, здавалося, підлаштованою. Експерти були спантеличені тим, що це відбулось на великій ділянці прямої напівпустої дороги, дорога була вільна, жодних причин для аварії не виявили,
      — писав Герберт Лоттман у біографії Камю 1978 року.

      У книзі "Смерть Камю" Джованні Кателлі вважає, що шпигуни КДБ вбили Камю за антирадянську риторику. Наказ нібито видав Дмитро Шепілов, міністр внутрішніх справ Радянського Союзу, як помсту за статтю Камю у французькій газеті Franc-Tireur опубліковану у березні 1957 році.

      Камю публічно виступав проти дій радянських військ під час угорської революції 1956 року, а також публічно підтримав Бориса Пастернака, якого газети часто називали "антирадянським". Влада Франції не була зацікавлена у розслідувані, оскільки співпрацювала з радянськими службами КДБ. За офіційною версією Камю помер у автокатастрофі.

      В межах свого дослідження Кателлі говорив із вдовою Забрана, вивчав діяльність КДБ у Франції й підтвердив припущення Забрана, які він виклав у своїх щоденниках.

      Водночас, противникі цієї версії наполягають на низьку кваліфікацію дослідників та їхню необ'єктивність. 

      З версією про вбивство Альбера Камю співробітниками КДБ не погоджується також і донька французького письменника. Вона заборонила видавництву цитувати фрагменти книг свого батька.

      Що відомо про Альбера Камю?Французький романіст, філософ, публіцист, один із лідерів філософсько-мистецького напрямку екзистенціалізму. Лауреат Нобелівської премії з літератури 1957 року. Критики називають Альбера Камю одним із найвизначніших письменників XX століття.

      4 січня 1960 року він потрапив у автомобільну катастрофу біля міста Санс. Похований в місті Лурмарен в районі Люберон на півдні Франції.

      Нормандська зустріч: усе, що важливо знати
      сьогодні
      1022
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Франції Література СРСР Нобелівська премія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:00 Нормандська зустріч: усе, що важливо знати
      Вероніка Климська 1022
      6 грудня , 22:43 Головні новини 6 грудня: 4 загиблих у пожежі в Одесі, заяви Зеленського про "Нормандію"
      Наталія Пристанська 931
      6 грудня , 22:00 России предстоит пережить много катастроф: анализ доклада Российской академии наук
      Ель Мюрид 1497
      6 грудня , 21:31 Росія у ПАРЄ та імпічмент Трампа: топ міжнародних скандалів 2019 року
      Світлана Попова 390
      6 грудня , 20:32 Путину придется соглашаться на условия Зеленского
      Іван Яковина 1600
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук