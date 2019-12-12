Військові злочини терористів Росії: інформація з грифом "суворо секретно"

Переглянувши коментарі "з-за порєбріка", мене реально надихнули безглузді коментарів ватників. Саме вони стали мотиватором до цього випуску. Військові злочини терористів РФ відбуваються не тільки в Криму і на Донбасі. Величезна їх кількість вже мала місце і в Сирії.

Керуючись принципом "наш ворог є ворогом скрізь", команда Informnapalm виклала в мережу інформацію, яка безпосередньо стосується даних, що мають гриф "суворо секретно".

Важно! Бойовика після Донбасу призвали на строкову службу в армію РФ: деталі

Вашій увазі пропонується аналітичний звіт 116 пілотів ВКС РФ, які бомбили Сирію. В цьому звіті, що вже став широко відомий як в Україні, так і за її межами, представлені фото пілотів, їх прізвища, імена, по батькові, номера бортів та марки літаків, якими вони керували, місця базування даної військової техніки.



Дані пілотів

Тобто вся необхідна для судів інформація, щоб притягнути цих покидьків до відповідальності. На особливу увагу заслуговують пілоти стратегічних бомбардувальників ТУ95 та ТУ160.



Пілот літака

До речі, було дуже цікаво бачити, як пригорає у російських пропагандистів після виходу цієї статті. Переляк даної персони, керівництва ФСБ та ВПС РФ зрозумілий, адже на підготовку пілотів машин такого класу потрібно купа часу та грошей.

В середньому, підготовка одного пілота обходиться в два мільйона доларів. А після оприлюднення їхніх особистих даних, тепер варто подумати і про їх безпеку.

Також велике захоплення викликають і відомості про літак радіорозвідки ІЛ20, збитий союзними для Росії противоповітряної оборони Сирії. Отак гордість російської авіації стає просто кормом для риб Середземного моря.



Союзники збили літак Росії

А для того, щоб полум’я, яке горітиме під ватниками, що будуть дивитись цей випуск, стало ще яскравішим, розповім цікаву деталь. Результати роботи команди Informnapalm переклали арабською і виклали на сайті всесвітньо відомого видання "Ель-Арабія".

Читайте также: Що криється за російською зброєю: неочікувані деталі

Враховуючи історичні факти із понад тисячолітньої історії арабського світу, просто нагадаю: там злочини проти жінок, дітей та мирного населення ніколи не залишаються безкарними.