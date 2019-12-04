Бойовика після Донбасу призвали на строкову службу в армії РФ: деталі

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm вперше за чотири роки проведення понад 1500 OSINT-розслідувань зіштовхнулась з прецедентом призову екс-бойовиків на строкову службу в збройні сили Росії.

Раніше ми встановлювали факти переходу бойовиків, громадян РФ, на контрактну службу в російську армію. Але з фактом призову на "срочку" ми зіткнулися вперше.

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Віктор Володимирович Макаров – "Макар Рубльов" родом з села Самарське Азовського району Ростовської області. До призову бойовик мав майже дворічний бойовий досвід в бандформуваннях на Донбасі.

Встановити особу російського бойовика вдалося через його родичів. Ми вийшли на слід його матері Макарової-Дьоміної.



Скріншот зі сторінки Алли Макарової-Дьоміної

Брати участь в бойових діях Макаров, припускаємо, почав у жовтні-листопаді 2014 року, коли він по лінії "казачества" опинився на Донбасі в лавах незаконних збройних формувань так званої "Новоросії".

За час перебування в Луганській області Макаров встиг попозувати на руїнах разом з представниками моніторингової місії ОБСЄ. "Студент" і члени його родини за кожної нагоди вихваляються в соціальних мережах "почесним знаком ЛНР" – "Битва за Луганськ".



Скріншот зі сторінки Алли Макарової-Дьоміної

У грудні 2016 року його призвали на строкову військову службу та направили в 187 Псковський міжвидовий регіональний Навчальний центр підготовки молодших спеціалістів інженерних військ.

Після присяги в лютому 2017 року і п'ятимісячного навчання в Навчальному центрі він отримав кваліфікацію спеціаліста третього класу. Для проходження подальшої служби його направили у війська Південного військового округу Росії.

Судячи з шеврона, припускаємо, що Віктор Макаров зараз служить недалеко від рідних країв, в інженерному підрозділі нової 150 дивізії, розгорнутої на українському напрямку в Ростовській області.

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Тобто у нас просто таки фантастичний випадок ідеального джекпоту для ідіота. Спочатку цей дурник бігав по ЛНР і отримав просто значок. А далі – йди служити в армію РФ, оскільки посада холуя у терористів не зараховується як строкова служба в армії.