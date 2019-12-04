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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Бойовика після Донбасу призвали на строкову службу в армії РФ: деталі

      Informnapalm 114 Читати новину українською

      Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm вперше за чотири роки проведення понад 1500 OSINT-розслідувань зіштовхнулась з прецедентом призову екс-бойовиків на строкову службу в збройні сили Росії.

      Раніше ми встановлювали факти переходу бойовиків, громадян РФ, на контрактну службу в російську армію. Але з фактом призову на "срочку" ми зіткнулися вперше.

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      Віктор Володимирович Макаров – "Макар Рубльов" родом з села Самарське Азовського району Ростовської області. До призову бойовик мав майже дворічний бойовий досвід в бандформуваннях на Донбасі. 

      Встановити особу російського бойовика вдалося через його родичів. Ми вийшли на слід його матері Макарової-Дьоміної.


      Скріншот зі сторінки Алли Макарової-Дьоміної

      Брати участь в бойових діях Макаров, припускаємо, почав у жовтні-листопаді 2014 року, коли він по лінії "казачества" опинився на Донбасі в лавах незаконних збройних формувань так званої "Новоросії".

      За час перебування в Луганській області Макаров встиг попозувати на руїнах разом з представниками моніторингової місії ОБСЄ. "Студент" і члени його родини за кожної нагоди вихваляються в соціальних мережах "почесним знаком ЛНР" – "Битва за Луганськ".


      Скріншот зі сторінки Алли Макарової-Дьоміної

      У грудні 2016 року його призвали на строкову військову службу та направили в 187 Псковський міжвидовий регіональний Навчальний центр підготовки молодших спеціалістів інженерних військ.

      Після присяги в лютому 2017 року і п'ятимісячного навчання в Навчальному центрі він отримав кваліфікацію спеціаліста третього класу. Для проходження подальшої служби його направили у війська Південного військового округу Росії.

      Судячи з шеврона, припускаємо, що Віктор Макаров зараз служить недалеко від рідних країв, в інженерному підрозділі нової 150 дивізії, розгорнутої на українському напрямку в Ростовській області.

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      Тобто у нас просто таки фантастичний випадок ідеального джекпоту для ідіота. Спочатку цей дурник бігав по ЛНР і отримав просто значок. А далі – йди служити в армію РФ, оскільки посада холуя у терористів не зараховується як строкова служба в армії.

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      Автор: Михаил Макарук
      Теги: Новости Украины Новости России Informnapalm Война на Донбассе Украина – Россия Видеоблоги
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