18:51
4 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:05, 3 грудня
      Вєсті.UA
      20:41, 3 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Informnapalm
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Бойовика після Донбасу призвали на строкову службу в армії РФ: деталі

      Informnapalm 573 Читать новость на русском

      Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm вперше за чотири роки проведення понад 1500 OSINT-розслідувань зіштовхнулась з прецедентом призову екс-бойовиків на строкову службу в збройні сили Росії.

      Раніше ми встановлювали факти переходу бойовиків, громадян РФ, на контрактну службу в російську армію. Але з фактом призову на "срочку" ми зіткнулися вперше.

      Читайте також: Що криється за російською зброєю – неочікувані деталі

      Віктор Володимирович Макаров – "Макар Рубльов" родом з села Самарське Азовського району Ростовської області. До призову бойовик мав майже дворічний бойовий досвід в бандформуваннях на Донбасі. 

      Встановити особу російського бойовика вдалося через його родичів. Ми вийшли на слід його матері Макарової-Дьоміної.


      Скріншот зі сторінки Алли Макарової-Дьоміної

      Брати участь в бойових діях Макаров, припускаємо, почав у жовтні-листопаді 2014 року, коли він по лінії "казачества" опинився на Донбасі в лавах незаконних збройних формувань так званої "Новоросії".

      За час перебування в Луганській області Макаров встиг попозувати на руїнах разом з представниками моніторингової місії ОБСЄ. "Студент" і члени його родини за кожної нагоди вихваляються в соціальних мережах "почесним знаком ЛНР" – "Битва за Луганськ".


      Скріншот зі сторінки Алли Макарової-Дьоміної

      У грудні 2016 року його призвали на строкову військову службу та направили в 187 Псковський міжвидовий регіональний Навчальний центр підготовки молодших спеціалістів інженерних військ.

      Після присяги в лютому 2017 року і п'ятимісячного навчання в Навчальному центрі він отримав кваліфікацію спеціаліста третього класу. Для проходження подальшої служби його направили у війська Південного військового округу Росії.

      Судячи з шеврона, припускаємо, що Віктор Макаров зараз служить недалеко від рідних країв, в інженерному підрозділі нової 150 дивізії, розгорнутої на українському напрямку в Ростовській області.

      Зверніть увагу! Бойовики цинічно використовують Горлівський будинок-інтернат: з людей зробили "живий щит"

      Тобто у нас просто таки фантастичний випадок ідеального джекпоту для ідіота. Спочатку цей дурник бігав по ЛНР і отримав просто значок. А далі – йди служити в армію РФ, оскільки посада холуя у терористів не зараховується як строкова служба в армії.

      Хто такі Лаврега і Семенов, яких підозрюють у вбивстві сина Соболєва
      сьогодні
      21296
      Автор: Михайло Макарук
      Теги: Новини України Новини Росії Informnapalm Відеоблоги Україна – Росія Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:40 Затримання Онищенка в Німеччині: проти кого свідчитиме корумпований екснардеп
      Інна Жолобович 165
      сьогодні , 18:05 Шарль Мішель став новим головою Європейської Ради : що про нього відомо
      91
      3 грудня , 10:30 Що було першим – коньяк чи бренді? Історія легендарних напоїв
      1333
      сьогодні , 18:01 Чи зможуть росіяни отримати українську землю: інтерв'ю з міністром Миловановим
      Альона Чернецька 377
      сьогодні , 17:40 Бойовика після Донбасу призвали на строкову службу в армії РФ: деталі
      Михайло Макарук 573
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук