Самая известная спецслужба мира – МИ6: чем поражает британская разведка

Благодаря серии фильмов о Джеймсе Бонде и методах его работы в воображении людей сложилось ошибочное впечатление о самой известной в мире спецслужбе – британской МИ6. Как все работает на самом деле – читайте в материале 24 канала.

Вообще разведка как понятие стала ассоциироваться с обязательными шпионскими гаджетами, мощным оружием и конечно же – амбициозным, и харизматическим агентом.

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В реальности все совсем не так. Настоящие разведчики никогда не носят с собой оружие. Их задача – общаться с людьми, действовать незаметно, собирать информацию и тайно передавать полученные данные в штаб или в посольство. Сцены "бондианы" с перестрелками, громкими побегами и дорогими машинами – все это неправда.

Создание британской спецслужбы

Образ Джеймса Бонда часто связывают с агентом Уилфредом Дандердейлом. Такое лицо в реальной жизни действительно существовало. Он был шпионом с 1921 по 1959 год. Родился в Одессе, затем переехал в Великобританию. Его работа преимущественно касалась координации связи между французскими и польскими разведчиками. Одно но – Дандердейл совершенно не соответствует качествам Бонда. "Киношный" образ сочетает в себе черты десятков человек.



Так мог выглядеть Уилфред Дандердейл

Если говорить о спецслужбе в целом, то создали ее более века назад – в 1909 году. Тогдашний британский премьер Герберт Асквит, опасаясь нападения Германии, дал поручение создать Бюро секретных служб. В нем было два отдела: внутренний и внешний.

К тотальному доминированию и полному контролю над всем, что может касаться Великобритании, ведомство привел первый директор этого органа – Мэнсфилд Камминг, офицер Королевского флота. Он руководил внешней отделом Бюро и имел хорошие качества управленца, хотя абсолютно ничего общего с разведкой не имел.



Мэнсфилд Камминг

Сегодня его считают самым влиятельным директором МИ6. Так вот, первое, что он сделал – переехал в офис под прикрытием почтовой компании, которая по документам занималась "грузоперевозками и экспортом". Как пояснил член Бюро исследований истории спецслужб Юрий Каракой, всю информацию, которую получала МИ6, получал исключительно тот, кто стоял на вершине пирамиды этой организации.

Камминг использовал подпись зелеными чернилами в виде буквы "С". Фактически, если брать его и общегосударственную систему управления, он был маленьким диктатором,

– добавил эксперт.

Хотя эта диктатура не помешала ему качественно выполнять свою работу и оставить свой огромный след в истории МИ6. Например, его подпись буквой "С" до сих пор используют нынешние и бывшие директора. И это далеко не единственная особенность Камминга. Он был инвалидом, потерял ногу в автокатастрофе и сам же ее себе ампутировал. Соответственно, имел протез и очень часто использовал его для проверки желающих присоединиться к рядам спецслужбы.

МИ6 во время Первой мировой войны

Сотрудничество с немецким офицером. В июле 1914 года началась Первая мировая война. Иностранный отдел Бюро секретных служб расширился и начал тесно работать с военной разведкой. Агенты наткнулись на офицера немецкой армии Карла Крюгера, который выдавал все, что знал о германском флоте.

Когда Крюгер предложил британцам свои услуги, для них это было подарком небес. Ведь он имел доступ к информации широкого спектра, которая касалась не только военного флота, но и помещений немецкой армии,

– пояснил журналист Владимир Мисан-Милясевич.

И добавил, что мотивация Крюгера была простой: он отнюдь не был антимилитаристом, его просто интересовали деньги.

Женщины и разведка. В 1917 году в оккупированной немцами Бельгии понемногу начали формироваться диверсионные отряды, которые всеми силами пытались противостоять империи. Преимущественно туда входили женщины. Они работали на таких работах, которые позволяли свободно перемещаться между границами. Например, уборщицами, делопроизводителями, бухгалтерами, швеями или на вокзалах. Их называли La Dame Blanche.

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Когда британские разведчики узнали об этом движении, они помогли бельгийцам и расширили сеть таких "шпионов" на более тысячи человек. Камминг прекрасно понимал роль женщин в разведочной деятельности. Во времена Первой мировой войны на пересечении границ их мало когда проверяли.

Именно поэтому британская разведка ежедневно получала информацию о перемещении немецких войск, техники, товаров и поездов в оккупированной Бельгии. К тому же, прекрасная половина человечества не всегда работала на, скажем, деловых или домашних должностях.

Очень часто войну разведок Первой мировой называют войной проституток. Работниц борделей использовали по обе стороны фронта. Первыми моду на это запустили немцы. Конечно, грех было этим не воспользоваться и британцам,

– отметил Мисан-Милясевич.

Они использовали проституток для сбора информации. Стандартно это происходило через офицерские бордели, так как офицеры имели доступ к самым разнообразным тайным данным.

Дело Локкарта – "заговор послов"

Одна из первых и самых громких спецопераций в истории МИ6 случилась в 1918 году. Она известна под названием "дело Локкарта". Это – заговор против советской власти. По крайней мере, так считают в России, потому что почти все документы по этому делу до сих пор остаются под грифом "секретно".

Анастасия Клюс, член Бюро исследований истории спецслужб, рассказала, что по советской версии все происходило так: страны Антанты не признали подписанный сепаратный мирный договор в Бресте, пытались убрать новую большевистскую власть, и восстановить старую. Но какую конкретно старую – никто не знал. Поэтому и выслали в советскую Россию Сиднея Рейли, который, в частности, должен был сотрудничать с послами.

А именно британским – Брюссом Локкартом, французским генеральным консулом Гренаром и послом от Америки – Фрэнсисом. Они якобы сговорились для подкупа латышских стрелков, охранявших Кремль. К списку задач, по версии россиян, внесли и ликвидацию Ленина.



Сидней Рейли

На самом деле все было немного не так: сбросить большевистский режим страны Антанты действительно планировали: якобы завербованные латышские стрелки, которые охраняли Кремль, помогут ворваться на заседание и арестовать собравшихся. И с ликвидацией вождя никто не спешил.

Именно из-за нерешительности операция провалилась. Россияне сработали быстрее и стрелки с оружием, которым должны были свергнуть режим, превратились в тех, кто помог тем же большевикам предупредить переворот. По факту – всю это спецоперацию россияне использовали в свою пользу и таким образом защитили "жестокую" деятельность чекистов. Мол, стальные перчатки нужны, потому что получается, что враги есть не только за пределами страны, но и внутри тоже.

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Тем не менее, неудачная попытка ликвидации Ленина все же была. И сразу после этого в посольство Великобритании мгновенно прилетели с обысками, но и найти ничего не удалось. Все, что могло скомпрометировать дело, сожгли. А Брюсс Локкарт избежал наказания и успешно вернулся на территорию Великобритании.



Британский посол Брюсс Локкарт

Кстати, в тот же 1918 год в Петербурге, тогдашнем Петрограде, за государственными делами следил агент Пол Дюкс. Он целый год почти ежедневно менял документы, никто и никогда не знал его имени. За это его прозвали "человеком с сотней лиц". Когда его наконец-то рассекретили, он вернулся в Британию, где король Георг Пятый посвятил его в рыцари.

МИ6 во время Второй мировой войны

Вторая мировая приближалась и будущие страны-участники об этом прекрасно знали. Человеком, который помог британцам узнавать о деятельности коммунистов в Китае и Бразилии, был немецкий агент Иоганн де Графф.

Когда стало ясно, что нацистская Германия вот-вот будет наступать, британцы решили создать так называемый Sector D – организованные группы, которые планировали, готовили и проводили диверсионные операции против нацистов с целью сохранения безопасности Великобритании. Они работали в 20 странах мира и пытались препятствовать нацистам.

Британец, завербованный СССР. В истории МИ6 был человек, о котором ходит не мало слухов и легенд: Ким Филби – завербованный советским агентом Арнольдом Дейчем. Кстати, этот Дейч создал такое понятие, как "кембриджская пятерка". Это пять ключевых персон, которых он переманил на сторону Кремля. В нее и входил Филби.

Он работал журналистом газеты "Таймс" в Испании, где писал об антикоммунистических настроениях граждан во время революции и параллельно шпионил для СССР. В начале 1940-х отправился к британским спецслужбам, а в 1944 году даже стал директором девятого отдела МИ6.



Ким Филби

Этот отдел занимался советской и коммунистической деятельностью на территории королевства. Поэтому за время войны Филби передал в Москву более 900 документов, которые Кремль эффективно использовал. Кроме этого, он предоставлял точные координаты места высадки десанта поддержки ОУН, которая тесно сотрудничала с английской и американской разведками. Когда британцы поняли, что у них утечка информации, начали копать. И даже поймали двух советских агентов, а вместе с ними и самого Филби.

В 1951 году состоялся допрос, но никаких свидетельств и доказательств не было. Поэтому его отпустили, он вышел в отставку. Через пять лет его снова взяли на службу. И опять же сработала "кембриджская пятерка": его предупредили о том, что подозревают. Поэтому Филби бежал в СССР. Там он и прожил до конца своих дней, сочиняя мемуары, в которых рассказывал о своей деятельности и как сливал россиянам информацию.

Взлом немецкой "Энигмы"

В период, когда нацисты эффективно использовали шифровальную машину "Энигма", весь мир ломал голову над дешифровкой. С самого начала "Энигмой" пользовались только моряки и то – в коммерческих целях. И когда эта машина попала в руки военных, в немецком штабе поняли, что расшифровать коды невозможно. Нацисты выигрывали одно сражение за другим.

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Поэтому браться за дешифровку этого аппарата первыми взялись польские математики, они сделали львиную долю работы. Впоследствии они переехали в Соединенное Королевство, где за дело уже взялись британские ученые. Если говорить в общем, то над взломом "Энигмы" работали более 10 тысяч человек. Каждый из них имел свою отдельную роль.



Шифровальная машина "Энигма"

То, что ученым удалось расшифровать, держалось в максимальном секрете. Никто в мире не знал даже о том, что британцы и поляки занимаются дешифровкой. Сказать, что взлом "Энигмы" сыграл ключевую роль в окончании войны и поражении немцев – нельзя. А вот то, что коды помогли приблизить конец сражениям – это точно. Все документы по этому делу, которое, кстати, называлось "Ультра", стали известны только в 1980-х.

Британская разведка в послевоенный период

Когда нацистская угроза исчезла, появилась новая – коммунистическая. Выступление британского премьера Уинстона Черчилля в 1946 году фактически дало начало противостоянию капиталистической и социалистической систем, гонки вооружений и жесткой конфронтации обычных людей. Чуть позже это назовут Холодной войной.

Уже в наше время исследователи отметили, что кроме "железного занавеса" Черчилль дал начало "лету" – самой длинной спецоперации в истории британских спецслужб. Задача – свергнуть коммунистический режим путем столкновения коммунистов в разных странах. Спецслужба должна была разработать план, по которому коммунистические лидеры евройпейських стран начнут сталкиваться друг с другом до тех пор, пока сами себя не перегрызут.



Британский премьер Уинстон Черчилль

МИ6 играло роль контролера за выполнением поставленной задачи. Начиная с 1953 года спецслужбы Франции, США и Великобритании устраивали и координировали различные мятежи и протесты в странах Советского Союза.

Вообще сотрудничество Великобритании и СССР существовало только в начале той же холодной войны. И то, скорее вынужденное. Ведь все прекрасно знали, что преодолеть Гитлера можно только вместе. И как только на Западе поняли, что Сталин не остановится ни перед чем, в мире появилась новая практика. Массово начали появляться различные спецслужбы, шпионы и постоянное наблюдение друг за другом. Началась новая война – война спецслужб.

Но после падения Союза ситуация не изменилась. В Москве всегда считали Британию врагом. Вспомнить только убийство Литвиненко, который выпил чай с полонием, или недавние истории с нападениями на Скрипаля в Солсбери. Война спецслужб и до сих пор продолжается.

Что известно о нападениях на Литвиненко и Скрипаля?В 2006 году в Лондоне агенты ФСБ ликвидировали бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко. При загадочных обстоятельствах после ужина в ресторане со знакомыми он был госпитализирован с отравлением. С 2000 года Литвиненко жил на территории Великобратании, сотрудничал с МИ6, с разведками других стран мира, консультируя их о состоянии дел в России. И также помогал британским бизнесменам, консультировал их по особенностям ведения бизнеса в Росии и сводил с нужными людьми.



В 2018 году российские агенты в той же Британии нервно-паралитическим веществом "Новичок" пытались отравить бывшего советского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Скрипалям удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице. Британское следствие выяснило, что отравили Скрипаля работники ГРУ России Александр Петров и Руслан Боширов.

Интересные факты о МИ6

На самом деле это – лишь одно подразделение в целом британском разведывательном сообществе. С 1909 года названий было много, но впоследствии закрепилась SIS. А вот МИ6 стали называть во время Второй мировой. Когда солдатам нужно было связаться с МИ5 (службой безопасности), журналисты подхватили это название и стали обозначать им все, что связано с британскими спецслужбами.

Существование SIS и вообще разведки признали только в 1994 году с выходом закона о спецслужбах. До этого все это было только на словах, правительство постоянно отрицало существование таких ведомств. Тому же в 1994-м SIS переехали в новую штаб-квартиру, она стала популярной только благодаря фильмам о Бонде. Это, пожалуй, единственное, что является истинным фактом, где не надо думать вымысел это или реальность. Здание имеет 60 типов крыши, внутренний двор, множество специальных дверей и тайных ходов, а на его строительство потратили сотни миллионов фунтов стерлингов.



Штаб-квартира SIS в Лондоне

Кино официально подавало разведку как нечто фантастическое. Не только с точки зрения, что ее официально не было, но и потому, что любое государство, открыто говоря о разведке, по старому совету Сунь Дзи или умаляет, или умножают ее возможности. Сейчас общая тенденция к преувеличению. Если снимается какой-то голливудский фильм о разведке, там обязательно будет консультант от компетентных органов, который направит студию так, чтобы она в фильме не показала ни капли правды о том, как она работает или на что способна.

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