Немецкая "Энигма": легендарная машина, которая изменила ход Второй мировой

Потребность в шифровании информации возникла очень давно, а первые шифровальные машины начали создавать еще до Первой мировой войны. Однако один из самых сложных экземпляров среди таких аппаратов был построен чуть позже. Им стала несокрушимая, по мнению создателей, немецкая "Энигма".

Ведь ни одна война не ограничивается только военными баталиями. Кроме применения оружия, используют еще один способ борьбы – информационный. Это может быть умышленное распространение сообщений ложного содержания, или же сокрытие собственных стратегических планов или военных приказов.

Интересно! "Дора" – гигантское мощное оружие, которое не понадобилась Гитлеру и было отправлено ​​в Крым

Первый проект "Энигмы" принадлежит голландскому исследователю, который создал и запатентовал устройство для шифрования коммерческой информации. Уже в следующем году патент на изобретение приобрел немец Артур Шербиус.

На основе предыдущей Артур построил новую шифровальную машину, которой дал название "Энигма", что в переводе с греческого означает "загадка". Шербиус не прекращал совершенствовать устройство и до 1923 года сумел создать довольно компактный образец.



Артур Шербиус и шифровальная машина "Энигма"

Он считал, что такое изобретение заинтересует компании, которые стремятся сохранить конфиденциальность своей переписки. Несмотря на это, спрос на такие машины был не слишком большим, поэтому вскоре Шербиус предложил свое изобретение военным.

Учитывая печальный опыт, который получила немецкая армия во времена Первой мировой войны, когда англичанам удалось сломать немецкий военно-морской код, они сразу согласились поддержать выпуск нового шифровальщика. Поэтому в 1925 году началось расширенное производство "Энигмы".

Само устройство в то время внешне напоминало обычную печатную машинку. На его клавиатуре операторы набирали текст сообщения. После этого он менялся в так называемой шифровальной части, маскируя буквы и цифры текста.



Шифровальная машина "Энигма"

Кроме того, "Энигма" была оснащена сигнальной панелью, на которой расположенные электрические лампочки, сообщали о замене соответствующей буквы.

За шифрование информации на "Энигме" были ответственными сразу три человека: первый – вводил текст, второй – шифровал результат, а третий – записывал его. Специально обученный радист устанавливал правильный ключ, который был действителен в течение 24 часов.

Немцы гордились своим изобретением и были уверены в надежности "Энигмы", однако не прекращали ее совершенствовать.

Первые попытки взломать код "Энигмы"

Первой за это дело взялась Польша, которая оказалась в очень уязвимом положении после Первой мировой войны. Долгое время польским исследователям не удавалось расшифровать никакие сообщения немцев.

Военная разведка даже создала специальное "шифровальное бюро", в которое привлекла лучших математиков, которые свободно владели немецким языком. Ими были Мариан Режевский, Генрих Зигальський и Ежи Рожицкий.



Немцы гордились шифровальной машиной

Ученые долго ломали голову над кодом, пока на помощь не пришла французская разведка. Им удалось завербовать работника шифровального бюро Германии, который передал разведке копию схемы эксплуатации машины.

Однако в инструкции содержалось только объяснение для шифровальщика и отнюдь не информация о считывании кода. Французы передали полученные документы польскому "шифровальному бюро", где все-таки сумели извлечь из нее пользу.

Обратите внимание! Неординарное изобретение авиации: почему самолет BV-141 разочаровал Германию

Инструкция помогла создать практически точную копию "Энигмы". Впоследствии ученые из бюро разработали метод вычисления начальных установок, с помощью которого наконец удалось считывать зашифрованную немцами информацию.

Успех продолжался до 1938 года, когда немцы серьезно изменили процедуру использования главной установки, и исходные положения шифровальных дисков стали меняться во время каждого сеанса связи.

Дешифрующая "машина Тьюринга"

Польское "шифровальное бюро" постоянно работало над созданием действенного дешифратора, однако времени у него оставалось все меньше. Вскоре после поражения Германии польские криптоаналитики были вынуждены бежать во Францию.

Тогда копии документов, над которыми работало их бюро, передали разведывательным структурам Франции и Англии. Центром продолжения операции по взлому "Энигмы" стала последняя.

На территории студгородка в ста километрах от Лондона собрались лучшие английские математики. Среди них были Алан Тьюринг, Милнер Барри и Гордон Велгмет. После тщательных разработок в 1940 году им наконец удалось создать дешифратор.



Дешифрующая "машина Тьюринга"

Эта машина автоматически перебирала ключи путем механического вращения барабанов. Этот процесс сопровождался характерным звуком, похожим на движение стрелок часов – именно поэтому машина получила название "Бомба". Успех в операции по взлому "Энигмы" держали в строгой тайне.

Правительство Англии не хотело, чтобы немцы узнали об их дешифраторе, ведь они могли бы еще раз изменить концепцию своей работы. Несмотря на свою осведомленность о планах атаки немцев они не всегда могли предупредить людей.

Поэтому тогдашнему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю неоднократно приходилось принимать нелегкие решения, подвергая своих земляков смерти. Интересы государства и дальнейшая победа над Третьим Рейхом были выше, чем человеческие жизни.

Читайте также: Третий Рейх понес огромные убытки – детали легендарной британской атаки

Несмотря на то, информация, которую получали английские криптоаналитики, была чрезвычайно ценной. Многие исследователи считают, что благодаря созданию дешифратора "Бомба" закончить войну удалось чуть ли не на несколько лет раньше.

"Энигма" же до сих пор остается самым известным шифровальным аппаратом в истории.