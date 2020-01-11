"Дора" – гигантское мощное оружие, которое не понадобилось Гитлеру и было отправлено в Крым

Адольф Гитлер в 1936 году отдал приказ на проектирование сверхмощного оборудования – гигантской пушки "Дора", которая так ему и не понадобилась. Оружие было отправлено в Крым, где оно также не оправдало ожиданий немецкой армии.

Создание и шокирующие параметры "Доры"

После Первой мировой войны развитие немецкой артиллерии было ограничено положениями Версальского договора. Германии запрещалось иметь оружие калибра, который бы превышал 150 миллиметров, а также создавать любые противотанковые зенитные установки.

К теме: Неординарное изобретение авиации: почему самолет BV-141 разочаровал Германию

Однако уже в 1936 году Адольф Гитлер отдал приказ на проектирование сверхмощного оборудования, с помощью которого он планировал уничтожить французскую линию укрепления Мажино и бельгийские пограничные форты. Поэтому на заводе фирмы "Крупп" была создана легендарная пушка, которая получила благозвучное название "Дора".

Разработкой нового немецкого военного оборудования руководил конструктор Эрих Мюллер.

Параметры "Доры" поражали:

калибр - 813 мм,

длина ствола - 32 метра,

снаряды весили от 5 до 7,5 тонн,

минимальное расстояние стрельбы достигало 25 километров,

отдельные снаряды могли пролетать расстояние 45 километров,

общая длина оборудования была 50 метров,

это военное произведение весило 1448 тонн,

могло осуществлять 3 выстрела в час.



Пушка "Дора"

Для обслуживания технического гиганта были необходимы полутора тысячи обученных человек. Снаряды "Доры" оставляли после себя огромные кратеры, которые достигали 10 метров в диаметре и столько же в глубину. Проектирование и строительство оружия, которое наводило ужас одним лишь видом, заняло 5 лет.

"Дора" не понадобилась Гитлеру и была отправлена ​​в Крым

"Дора" не понадобилась Гитлеру для запланированных целей, поскольку до 1941 года линия Мажино, а также укрепления Бельгии и Чехословакии уже были в его распоряжении. Поэтому в феврале 1942 года пушку направили в Крым. Там "Дору" должны были использовать для обстрела укреплений Севастополя. Само оборудование транспортировали в разобранном виде. Кроме гигантских деталей, железнодорожными путями перевозили два 110-тонных мостовых крана, которые были необходимы для дальнейшего сбора пушки.

Читайте также: Бомбардировка Дрездена: страшная атака, которая уничтожила тысячи жизней и превратила город в руины

После достижения к пункту назначения "Дору" собирали еще в течение нескольких недель. Кроме необходимого многочисленного количества военных, которые обслуживали оборудование, к пушке всегда был прикреплен целый батальон охраны. В Крыму же для защиты артиллерийского гиганта добавили еще группу военной полиции. Засаду "Доры" прикрывали со всех сторон, воздушное пространство над ней также патрулировали.

Позицию "Доры" полностью оборудовали до конца июня 1942 года, ее место дислокации было расположено в 20 километрах от Севастополя. Для перемещения машины использовали два мощных дизельных локомотива.

Использование и уничтожение гигантской пушки

Из истории обороны города известно, что в период с 5 по 17 июня с помощью "Доры" было осуществлено 48 выстрелов. Однако, согласно мемуарам военачальника Третьего Рейха Эриха фон Манштейна, тогда она выпустила 80 снарядов. Но немецкую пушку быстро засекли, и советские летчики нанесли бомбовый удар, в результате чего был поврежден энергопоезд, поэтому немцам пришлось убрать "Дору" в тыл.

Интересно: Мог стать эликсиром молодости, но взорвался: кто придумал и как применяли порох

В целом использование гигантского оборудования не дало ожидаемых немецкой армией результатов. С помощью "Доры" удалось удачно попасть только раз, тогда из-за попадания снаряда взорвался склад советских боеприпасов, который располагался на глубине 27 метров.

После захвата Севастополя пушку отправили под Ленинград, однако во время проведения операции по прорыву в город "Дору" спешно эвакуировали в Баварию. А в апреле 1945 года, когда начали приближаться американские войска, пушку уничтожили.



Визуализация пушки "Доры" в игре World of tanks

Впоследствии немецкие конструкторы пытались осовременить "Дору" и усовершенствовать дальность выстрелов снарядов, чтобы использовать пушку на западном фронте. Однако эта разработка так и завершилась на этапе конструирования.

"Абсолютно бесполезное произведение искусства"

Правление Третьего Рейха и немецкие конструкторы времен Второй мировой войны неоднократно удивляли мир своими военными разработками, преимущественно акцент делали на величине оборудования. "Дора" была лишь одним из многочисленных масштабных проектов вермахта.

Читайте также: Третий Рейх понес огромные убытки: детали легендарной британской атаки

Эффективность гигантского оружия до сих пор вызывает много споров. Большинство исследователей склонны считать, что "Дора" совсем не оправдала свои гигантские размеры и затраченные на ее изготовление средства. О знаменитой пушке неоднозначно отзывались и тогдашние члены правления Германии. Так, начальник Генерального штаба сухопутных войск, полковник Гальдер во время рассказа об этом чуде военной техники назвал "Дору" "настоящим произведением искусства, однако, совершенно бесполезным".