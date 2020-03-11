Конфликт между Индией и Пакистаном: к чему привели операции спецслужбы ISI

После окончания Второй мировой войны британскую Индию разбили пополам – появилась Индия и Пакистан. Вот только четкой границы никто не согласовал, что вызывало постоянные споры и даже столкновения. Проблемным стал регион Кашмир, который сам должен был решить – хочет быть с мусульманами или с индуистами. К этому была привлечена спецслужба ISI.

Постоянное давление с обеих сторон привело к началу Первой индо-пакистанской войны, которая де-юре закончилась еще в 1949 году, а де-факто продолжается и сегодня.

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В битвах за Кашмир каждый побеждает по очереди. Четкого результата – разделения территории, перемирия или капитуляции – нет и никогда не было. Причина – отсутствие координации между военными подразделениями. Отсутствие контроля и эффективной разведки. Обе страны в первых схватках за регион воевали фактически "вслепую". Все это привело только к увеличению количества погибших и беженцев. К тому времени их насчитали около 15-ти миллионов.

Создание внешней разведки и контрразведки страны ISI

Возник вопрос: как побеждать не в бою, а в войне? Ответ нашел пакистанский генерал-майор Роберт Каутом. Он стал соучредителем главного межведомственного органа внешней разведки и контрразведки страны – ISI. Позже он стал ее директором.

Создали спецслужбу фактически во время войны. На это было две причины:

быстро и эффективно восполнить пробелы в разведке и сборе данных;

координация действий между армией, военно-морскими и воздушными силами Пакистана.

"Спецслужбы – это инструмент. Это очень эффективный инструмент. Как острый нож, которым можно порезать овощи, или чье-то горло, или даже сделать себе харакири. Таким инструментом можно делать что угодно. Все зависит только от того как вы им пользуетесь", – сказал директор ISI (1987 – 1989) Хамид Гул.



Хамид Гул / Фото European Pressphoto Agency

Этот инструмент нередко оказывался в неумелых руках, что приводило к "самоуничтожению", но об этом чуть позже. Как только спецслужба появилась на свет в ее ряды набирали лучших военных из армии, ВВС и ВМС. Такие люди уже были закалены войной и прекрасно понимали в этом деле. Впоследствии в ISI начали набирать и гражданских. Хотя их и надо было учить практически с нуля, зато они прекрасно вливались в доверие к любому. Без проблем. В основном они играли роль информаторов.

Структура ISI

У ISI очень интересная военизированная структура. Возглавляет ведомство директор. У него есть всего три заместителя и каждый из них отвечает исключительно за свое крыло.

Внутреннее – разведка и контртерроризм в своей стране.

– разведка и контртерроризм в своей стране. Внешнее – шпионаж и разведка за рубежом.

– шпионаж и разведка за рубежом. Крыло внешних отношений – это разведка в дипломатической сфере (посольства и представительства других стран в Пакистане).

Несмотря на то, что число сотрудников никогда не объявлялось, исследователи ISI считают, что спецслужба насчитывает примерно 10 тысяч человек. И это без информаторов. ISI является одной из самых многочисленных спецслужб в мире.

Пакистан, 7 октября 1958 год

После государственного переворота в стране, власть захватил министр обороны Айюб Хан. Вместо новоизбранного президента, Айюб присвоил этот титул себе. В принципе, реформы при нем воплощались в жизнь довольно успешно. Развивалась экономика, аграрный сектор и пакистанская промышленность. И даже курс страны был направлен не на исламизацию, как это свойственно для Востока, а на сотрудничество и сближение с американцами. Однако есть один минус - Айюб Хан имел диктаторские полномочия, а это означало, что и военные и спецслужбы были в полном его подчинении.



Айюб Хан / Фото Britannica

Он мог наслать агентов на кого хотел. И понятно, что жертвами становились оппозиционеры, чей голос самопровозглашенный президент душил как мог. Однако диктатором он стал очень хитрым способом. Айюб военный человек, генерал, у которого опыта за плечами столько, что это позволило провернуть гениальный замысел – использовать конфликт с Индией в свою пользу.

Люди в Джамму и Кашмире живут под колониальным давлением Индии. У них есть право на свой собственный голос. А вот Индия осуждает нас за поддержку этих доблестных воинов. Воинов, которые пытаются преодолеть индийскую тиранию. Потому что делаем то, что делали и будем делать всегда – поддерживаем людей в Кашмире, чтобы они могли самостоятельно определиться со своим выбором,

– пояснил Айюб Хан.

Айюб Хан говорил о 1965-й годе. Тогда он попытался поддержать антииндийские восстания в Кашмире и очень эффективно использовал для этого ISI. Агенты выискивали людей, анализировали их взгляды и убеждали идти на митинги, чтобы сбросить индийские власти и установить там пакистанский контроль. На деле все это привело к очередной войне с соседом. Хан оперативно объявил в стране военное положение и комендантский час, который только усилил его влияние как "президента". Кроме антииндийских повстанцев к битве присоединилась и армия.

Столкновения между нашими солдатами и индийскими? Ну, я об этом мало что слышал, поэтому особо комментировать не буду. Скажу только, что приказ нашим солдатам был таков: не открывать огонь до тех пор, пока не начнут стрелять по вам. Поэтому, если столкновения и были, то это очередные провокации с индийской стороны,

– отметил президент Пакистана 1958 – 1969 годов.

А на деле все началось как раз таки из Пакистана. На этом "казусы" президента не закончились. В 1965 году стартовали выборы президента. Айюб Хан остался на должности, потому что использовал спецслужбы как рычаг влияния на политиков. Агенты записывали все разговоры высокопоставленных чиновников, следили за ними и докладывали Хану о каждом шаге. И с самими выборами было не чисто.

С результатом 64% победил Хан. Хотя и журналисты, и международное сообщество тогда признали: если бы выборы проходили честно, то кресло президента забрала бы его соперница Фатима Джинна.



Фатима Джинна

Второй президентский срок удачным назвать трудно. Цены выросли на все. Сложно стало приобрести даже элементарные продукты: воду, чай, хлеб или сахар. Этим воспользовались оппозиционеры и по-немного начали выводить людей на протесты. Своего пика они достигли в 1969 году, когда разъяренная толпа начала уже открыто противостоять и силовикам, и самой Администрации Президента. На плакатах писали "Айюб Хан – собака" и это стало первым случаем в истории Пакистана, когда митингующие использовали бранные и оскорбительные слова против правительственной верхушки. Не выдержав напора Айюб покинул офис и передал власть в руки уже новому главе.

Президентство Зия-уль-Хака

В 1978 году к власти приходит генерал Мохаммед Зия-уль-Хак. В отличие от своих предшественников, он не стал подминать под себя спецслужбы и власть, а действовал с позиции "договоренностей". Например, дав ISI больше возможностей и автономии, попросил их шпионить за Коммунистической партией Пакистана, а затем и за Пакистанской народной. Таких политических деятелей Зия-уль-Хак хотел держать на постоянном контроле и для этого, как оказалось, можно было всего лишь попросить.



Зия-уль-Хак / Фото из соцсетей

Он даже открыто говорил о своих намерениях и всегда держал всех в курсе своих планов. Именно поэтому, отдельные политики вместе с военными чинами запланировали убить Зия-уль-Хака. Пристрелить его должны были 23 марта. Как раз в день военного парада. Под грохот машин и постоянных выстрелов, ликвидация президента на несколько минут осталась бы незамеченной.

Но в дело вмешались агенты ISI. Они уже заранее знали о покушении и выжидали момента, чтобы за один раз задержать всех причастных к делу. Когда план ликвидации уже был полностью готов, агенты связали всех. Зия-уль-Хак выжил и без проблем отпраздновал военный парад.

Операция "Циклон"

Больше о ISI начали говорить в 80-х. С 1979 по 1989 год совместно с американским ЦРУ пакистанцы провернули операцию, которая до сегодняшнего дня остается спорным вопросом и предметом дискуссий для Исламабада.

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Операция "Циклон" – поддержка моджахедов в Афганистане во время советско-афганской войны. Когда стало ясно, что СССР направляет свои войска в сторону Кабула в Белом доме, это расценили как покушение на контроль Персидского залива. Не теряя ни секунды тогдашний президент США Джимми Картер подписал указ о немедленном финансировании афганских моджахедов. Вмешиваться в дела на Востоке и портить отношения с Москвой в Холодную войну не очень то и хотелось. Ситуация и без того была напряженной, открытое противостояние могло бы спровоцировать очередную войну. Афганских сил было бы вполне достаточно.

Согласно плану, американцы оказали финансовую помощь Афганистану, поставляя необходимые виды оружия для борьбы против коммунизма. Речь идет не только об автоматах, гранатах и пулеметах, доходило даже до зенитных установок.

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Для Пакистана была отдельно отведенная роль: для операции "Циклон" в Афганистане специально создали так называемый "Директорат СС". Они обеспечивали постоянное наблюдение за событиями в стране. Туда отбирали только лучших – отправляли на тренинги и курсы в США, после чего отправляли в Афганистан.

По приезду, агенты ISI тренировали диверсионные группы моджахедов. Учили их в специальных лагерях и за все время противостояния, пакистанцам удалось организовать и обучить от 80 до 100 тысяч человек.



Пакистанцы подготовили 100 тысяч человек к операции "Циклон" / Фото "Википедия"

В Пакистан деньги поступали огромными чемоданами. Наличные использовали генералы, которые когда-то служили в спецслужбе, чтобы устанавливать там школы, тренинговые центры, чтобы набирать людей в ряды моджахедов. Все что они хотели делать, они делали независимо. На них никто не влиял,

– объяснила бывшая премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто.

Существует даже версия, что пакистанские спецслужбы специально транспортировали героин в Афганистан, чтобы превратить советских военных в наркоманов. Такие обвинения в Пакистане опровергают. Точно так же как и все факты о причастности агентов ISI к тренировкам моджахедов. Несмотря на все документы, видео и в принципе любые доказательства, официальный Пакистан отмалчивается. Мол это было не больше, чем чистой воды сотрудничество с США.

Больше о масштабных операциях спецслужбы ISI – смотрите в программе.