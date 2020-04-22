Виртуальные концлагеря и жестокий цифровой контроль: как работает китайская спецслужба МГБ

С начала 2000-х годов МГБ начало активное сотрудничество с крупными китайскими корпорациями, которые имеют персональные данные пользователей. Из-за развития цифровых технологий, удержать хоть что-то в секрете от спецслужб Поднебесной стало почти нереально. Все госучреждения тоже сотрудничают с ведомством и всеми возможными методами способствуют их деятельности.

Это касается и китайских мессенджеров. Кибер-отдел МГБ блокирует все, что кажется "подозрительным". Невозможно написать в мессенджере ничего плохого. То же самое с картинками: карикатуры, мемы о политике или любые не выгодные режиму темы – под запретом.

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В систему внесены миллионы фраз, символов, видео, статей и сайтов, которые просто невозможно увидеть, если вы живете в Китае. Иногда это блокирование доходит до абсурда.

Журналист Владимир Мисан-Милясевич рассказал, что главу КНР Си Цзиньпиня сравнивают с Винни Пухом. Однако китайский лидер считает такое сравнение оскорбительным. Поэтому если ввести в поисковик Китая Baidu имя сказочного персонажа, вероятно, что по этому запросу ничего не найдено.



Си Цзиньпинь и Винни Пух / Коллаж 24 канала

Проект "Золотой щит"

Все это результат работы, которая началась еще в 1998 году. МГБ начало так называемый проект "Золотой щит", или Великий китайский фаервол. Это своя система закрытого интернета в стране. Разрешена только та информация, которую китайское правительство считает приемлемой.

С 2003 года фаервол ввели по всей стране, и сегодня китайцы живут в своем "пузырьке". Большинство из них даже не догадываются о том, что весь остальной мир живет иначе.

Фаервол – это как стена из "Игры Престолов", которая защищала королевство от угрозы с Севера. Так же и Великая Китайская стена в течение 2 тысяч лет защищала Китай от врагов. А фаервол – это большая цифровая стена, которая не только защищает коммунистический режим от внешнего мира, но и изолирует граждан от доступа к глобальной сети интернет,

– пояснил китайский блогер Майкл Анти.

В рамках этого проекта по всему Китаю работают тысячи компаний, которые под руководством МГБ контролируют весь контент. Например, если вы в своем блоге, стриме или аккаунте демонстрируете курение, потребления алкоголя, татуировки, мат употребляете запрещенные слова, вас навсегда забанят, и любой ваш новый аккаунт больше никогда не появится в китайской интернет-сети.

Однажды местные власти решили построить мусоросжигательный завод недалеко от города. Люди собрались на протест. Мы оценили их количество за GPS-навигаторами, и взяли их в десятикилометровый цифровой круг. В нем запрещалось фотографировать, снимать видео или стримить. Так мы локализовали проблему,

– пояснил член отдела безопасности контента компании Inke Чжи Хен.

МГБ активно следит за тем, чтобы не только блокировать негативные сообщения о режиме, но и чтобы появлялось чем больше положительных.

В стране действует Умаодан, или так называемая "армия провластных блогеров". Им платят по несколько центов за положительные высказывания о правительстве. Это могут быть видео, фото, текст, комментарии на сайтах или чужих аккаунтах. Пропаганда – один из ключевых и эффективных методов работы МГБ.

Китайский блогер Майкл Анти рассказал, что Китай заблокировал Фейсбук, Гугл, Твиттер, Ютуб, но зато создал свои аналоги. Они работают по принципу "закрывай и копируй". Люди не выходят на улицы, чтобы сказать свое мнение, они остаются в сети.

Цифровой контроль за населением

Агенты научились контролировать людей в киберпространстве. Это намного проще, ведь все компании – под контролем спецслужб. Каждый человек под контролем агентов. Все, что для этого нужно, включить компьютер и сделать так, чтобы критик правительства или преступник больше никогда в жизни не смог нормально существовать.

Для этого по всей стране стоят камеры видеонаблюдения с системой распознавания лица. По состоянию только на 2013 год их было более 30 миллионов.



Система распознавания лиц / Фото The Washington Post

Цифровой контроль за населением начался с так называемых уйгуров – мусульманских китайцев. Они стали первыми в мире жителями виртуального концлагеря.

Что известно о виртуальных концлагерях?

• Уйгуров буквально закрыли в одном районе, где расставили блок-посты и не выпускали оттуда никого. То есть, государство в государстве.

• Впоследствии МГБ разработало так называемый "социальный кредит". Каждого уйгурца занесли в электронную базу данных и присвоили личный электронный номер, а их район увешали камерами наблюдения.

• Их контролировали 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. При условии, что человек ведет себя законопослушно: не критикует власть, отказывается от ислама и своих традиций, ему начисляют баллы. Иногда даже позволяют выходить за пределы района.

• Если же нет, то баллы снимаются и человек фактически превращается в бесправную существо, становится никем.

За несколько лет отработки такой системы на уйгурах, МГБ вместе с китайским правительством пересли ее на весь Китай. Правила, правда, установили не такие жесткие, как для мусульманских китайцев.

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Например, если количество баллов на электронном счете ниже, чем норма, к вам не приедет такси, вашего ребенка не возьмут в нормальную школу, вы не купите билет на поезд, к вам не приедет доставка. Людям с низким рейтингом приходится жить в дискомфорте.



Жителям Китая начисляют специальные "социальные баллы" / Фото cinetelerevue.be

Восстановить эти баллы очень сложно. Китайские агенты разработали столь жесткие методы контроля, что обойти их невозможно. Дошло даже до того, что МГБ похитило данные аккаунтов онлайни-игры World of Warcraft.

Виртуальные игры – это мир в котором крутятся миллиардные прибыли. И контроль за ними не мог не привлечь внимание агентов МГБ.

Деятельность МДБ в других странах

Индия

МГБ также принимает активное участие в дестабилизационной работе соседних стран, и стран в регионе. Одним из самых ожесточенных соперников Поднебесная считает Индию. Два государства с ядерным оружием, оба претендуют на звание главного игрока. И для обоих ключевым вопросом стало разделение территорий.

Клин, на котором сошлись интересы Индии и Китая, это регион Кашмир, где Китай претендует на часть шелкового пути, на часть гор Сиаченских и Гималайских Каракарумах. Индия считает эти территории своими, Китай – своими,

– рассказал автор проекта "Диктаторы" Андрей Конько.

Кроме территориальных претензий, китайская агентура пытается максимально тормозить индийскую ядерную программу, препятствовать Нью-Дели вести международную политику.

В одном из выпусков программы об индийской спецслужбе, речь шла о свержении монархического режима в Непале. Операция индусам удалась, но стратегическое влияние в регионе получили спецслужбы Пекина.

Сегодня, китайцы если и шпионят за пределами своей страны, или, например, в Индии, то в основном делают это в кибер-пространстве.

По мнению Андрея Конько, специфика китайских спецслужб обусловлена рядом факторов. Один из главных – это внешние признаки. Ведь китайцы отличаются от индусов, индусы отличаются от китайцев, поэтому они всегда будут смотреть друг на друга с недоверием.

США

В июле 2010 года на скамье подсудимых в США оказался 74-летний Дунфан "Грег" Чун, бывший инженер компании "Боинг". Как оказалось, он в течение 30 лет шпионил для китайских спецслужб, и стал первым китайским агентом, которого осудили за экономический шпионаж.



Дунфан "Грег" Чунг / Скриншот с видео

ФБР начало расследование против него в 2006 году, и нашли более 225 тысяч документов, связанных с военными, космическими и оборонными данным США. По подсчетам федералов, шпионство Чунга стоило "Боингу" 2 миллиарда долларов убытков. В 2010 году Чунга почти на 16 лет посадили в тюрьму.

Япония

За событиями 2011 года в Японии наблюдал весь мир. Сначала – мощное землетрясение, а за ним и цунами. Стихия унесла почти 16 тысяч жизней. Больше, чем 6 тысяч раненых, 2,5 тысячи пропали без вести. Разруха стоила Японии более 300 миллиардов долларов.



Смертельное цунами в Японии / фото theatlantic

Народ был напуган, ведь у них не осталось ни жилья, ни уверенности в завтрашнем дне. Кроме этого, непогода нарушила работу атомных электростанций. Вышли из строя:

Фукусима-1;

Фукусима-2;

Онагава;

Токай.

На этом решили сыграть китайские агенты. Они запускали в сеть сообщения о радиации, писали, что не только экология, но и сами японцы умрут от ядовитых испарений, которые уже никак не остановить.

Китайцы попытались использовать ситуацию в свою пользу, чтобы немного ослабить Японию из-за волны паники дополнительной и создания информационного шума. Чтобы забить этим эфир японцев, и таким образом поднять уровень паники в стране, которая не является дружественным союзником там на Дальневосточном театре,

– пояснил Андрей Конько.

Существенно это не повлияло на ликвидацию стихийного бедствия. Но "вставлять палки в колеса" китайское МГБ пыталось всегда, особенно американцам.

США

За последние 3 года "красная" спецура приумножила свои кибер-атаки на США. Они борются за свое влияние в мире и первенство в экономике. Иногда доходит до того, что МГБ вмешивалось в американское образование китайцев.

Например "резня 1989 года на площади Тяньаньмэнь" преподавалась в некоторых школах и колледжах Америки в хорошем свете.

Справка. События на площади Тяньаньмэнь 1989 года — серия демонстраций в КНР, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989, главными участниками которых были студенты. Согласно официальным данным китайских властей, в результате подавления "контрреволюционного восстания" погибли около 200 гражданских и еще несколько десятков военных.

Американский Конгресс, несмотря на различные словесные нападки на Россию главной угрозой национальной безопасности считает именно Китай.

В сентябре 2015 года Обама подписал договоренность с Си Цзиньпинем о прекращении хакерских атак на США в коммерческих целях. Они прекратились, но через пол года опять начались. Россия делала тоже самое. Они взламывали серверы, но что делать и как сохранять информацию не знали. Однако китайцы знают, они являются угрозой не только для нас, но и для мира. В дуэте с россиянами – это очень опасно,

– отметил писатель, исследователь Китая Гордон Чанг.

С похищением и доступом к данным связана история с китайским брендом Huawei. В ЦРУ завили что корпорацию частично финансируют китайские спецслужбы. Штаты даже призвали страны-союзники отказаться от этой продукции.

Поскольку поднебесная агентура имеет доступ ко всем компаниям и корпорациям внутри своей страны, то, соответственно, и доступ к персональным данным пользователей смартфонов тоже.

Массовые протесты в Гонконге

Смартфоны пользователей агенты использовали и во время массовых беспорядков в Гонконге 2019 года. Этот район всегда был проблемным вопросом для китайского режима. Ранее он был Британской колонией. Сегодня там действуют свои, прозападные законы.

Гонконг – отличается от остального Китая: прогрессивный, демократичный и со свободой слова. Когда в 1997 году Великобритания передала его в КНР, был подписан документ, который гарантировал сохранение принципа "одна страна, две системы" и предусматривал автономию района минимум на 50 лет.

Китай знаем как страну с авторитарным режимом. И вольности и свободы, которые привили гонконгцам британцы, не относятся к сфере интересов Китая, потому что это лишние хлопоты, лишние проблемы. Это нелояльные к правительству люди, которые не всегда хотят сотрудничать с режимом, а также возмущаются, что им ограничивают гражданские права,

– отметил Андрей Конько.

Протесты начались в июне после того, как 20-летний житель Гонконга убил свою беременную подругу на Тайване. Он убежал обратно в Гонконг, и выдать его в Тайвань не смогли, потому что между ними не существовало закона об экстрадиции.

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В правительстве Китая это восприняли как тревожный звонок. Ведь это означало, что любой преступник мог спрятаться там, и его бы не арестовали. Началась работа над законопроектом, который отменил бы этот "особый" статус.

На марш вышли юристы и правозащитники. Они аргументировали свою точку зрения тем, что Гонконг остается единственным местом в Китае, где можно спрятаться от кровавых репрессий коммунистического режима. Протест конечно же силой разогнали.

Смотрите видео: впечатляющие кадры протестов в Гонконге

Тогда демонстрации вспыхнули с новой силой. Армия и полицейские резиновыми пулями разгоняли протестующих. В ход пошли и агенты МГБ. Кибер-отдел блокировал мессенджеры, чтобы митингующие не могли собираться в группы и договариваться о времени или месте встречи.

Блокировали интернет, удаляли их аккаунты. Агентура МГБ работала на всех возможных фронтах гонконгских протестов.



Протесты в Гонконге в цифрах / Инфографика 24 канала

Китайская агентура добралась и до Европы. По данным официального Берлина, шпионаж Китая против Германии, стоит Бундестагу от 20 до 50 миллиардов евро в год.

За все время своего существования китайские спецслужбы переформатировались множество раз. Созданные своими советскими коллегами, они смогли превзойти своих "друзей" во всем. В Поднебесной негде спрятаться. Ни одно преступление не остается незамеченным.

Нет ни одной фразы, видео или фото, которое не прошло бы модерацию китайского ведомства. Кроме этого, почти вся наша домашняя техника, гаджеты – из Китая. Не говоря о "Тик Ток".