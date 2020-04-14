Спецслужба, созданная Кремлем: все о жестоких методах, которые использовала китайская разведка
Корейская война началась в июне 1950 года. Миротворческие силы ООН вступили в бой против объединенных коммунистических войск. Но главными игроками в этом противостоянии стали Соединенные Штаты и Китай. Вашингтон в этой войне победил, но это было очень непросто. Как появилось и чем уникально китайское разведывательное ведомство – читайте дальше.
А победа Вашингтону далась тяжело, в частности из-за Ларри Ву-тай Чина – переводчика, который работал с американцами.
Читайте также Новый политический игрок в Иране: почему спецслужба SAVAK отлавливала селян
"Он переводил пленных китайцев. И переводил по-своему. Не всегда правильно, не всегда точно и это потом повлияло на ход боевых действий в некоторых операциях", – рассказал автор проекта "Диктаторы" Андрей Конько.
Ларри Ву-тай Чин / Фото: скриншот с видео
Решающая шпионская работа Ларри Ву-тай Чина
Ларри Ву-тай Чин работал с американской армией с 1952 года. Его переводческие способности корректировались китайскими спецслужбами. Так, Ву-тай Чин "сливал" в Поднебесную всю информацию, которую получал из застенок американских тюрем.
Он сдавал списки китайских пленных, которые соглашались на сотрудничество с южнокорейцами. Сдавали всю информацию о китайской операции в Корейской войне. Он сдавал списки китайцам, а те требовали их вернуть на обмен пленных,
– сказал Конько.
С одной стороны, китайцы таким образом убирали предателей, с другой – американцы лишались лояльных китайцев, которые могли бы усилить их интересы в этой Корейской войне.
Интересно Вырывали ногти, зубы и разрывали рот: шокирующие методы иранской спецслужбы SAVAK
В 1953 году война закончилась. Потребность в переводе пленных отпала. Ларри Ву-тай Чина перевели в ЦРУ в аналитический отдел, а его ценность для китайской разведки стала еще выше. Аж до 1985 года он передавал в Китай данные об оборонных возможностях США и расположении ключевых военных объектов. За это получил около миллиона долларов вознаграждения, что тогда считалось большой суммой.
Ларри Ву-тай Чин с женщиной / Фото: скриншот с видео
Ву-тай Чин делал это настолько искусно, что никто и подумать не мог, что он более 30 лет работал на китайскую разведку.
"Интересно, что никогда достаток Ларри Ву-тай Чина не был предметом какого-то удивления его коллег. Все знали, что он азартный игрок в покер, он любил ходить по казино, всегда был с дамами. Если у него были какие-то деньги или он мог кого-то пригласить на пирушку, то это связывали с тем, что он удачный игрок в казино", – отметил Конько.
► Однако в 1986 году Ларри Ву-тай Чина связали за уклонение от уплаты налогов. А там и выяснилось, что он еще и шпионил. За измену национальным интересам США Ларри могли на десятки лет бросить за решетку. Учитывая, что он уже был пенсионером – до освобождения из тюрьмы он бы точно не дожил.
Ларри Ву-тай Чина арестовали / Фото: скриншот с видео
В обмен на сокращение срока Ву-тай Чин пообещал сотрудничать со следствием. Но за день перед вынесением приговора его нашли мертвым в камере с мусорным пакетом на голове. В документах – это самоубийство. Однако родные считают, что это дело рук китайской спецслужбы МГБ (Министрество Государственной Безопасности). А создание этого ведомства, конечно же, началось благодаря Москве.
Китайскую спецслужбу МГБ создал Кремль
В 1939 году, перед началом Второй мировой войны, Советский Союз создал специальную разведывательно-диверсионную школу для китайских товарищей, которые тогда готовились прибрать к себе власть. Ее сделали полностью похожей на Советский НКВД.
И уже потом, начиная с 1946 года, Китай начал двигаться в плане своей госбезопасности в уникальном направлении. Но конечно, взяв лучшие методы советского КГБ для подражания,
– рассказал журналист Владимир Мысан-Милясевич.
В 1983 году в Китае появилось МГБ (Министерство государственной безопасности). Оно объединило в себе все обязанности предыдущих ведомств. Это единственный орган в стране, который контролирует все процессы, происходящие в Китае.
К теме Афганская спецслужба, которая приказами Москвы убивала тысячи людей: жуткие детали
Спецслужбы, которые Кремль создавал в разных странах, мало чем отличались от НКВД или КГБ. И Китай – не исключение.
Это касалось абсолютно всего: начиная от элементарного сбора разведывательных данных, работы с населением, контрразведывательной деятельности, проведения диверсионных спецопераций,
– отметил Владимир Мысан-Милясевич.
Трагическая история любви
Интересная история произошла в декабре 1964 года во французском посольстве в Пекине. Французский дипломат Бернар Бурсико, который так увлекался китайской культурой, устроился туда на работу. Будучи молодым бухгалтером, Бурсико познакомился с парнем по имени Ши Пэйпу, который впоследствии признался, что он – на самом деле женщина.
Ши Пэйпу / Фото: скриншот с видео
Искра, которая между ними пролетела, дала начало долгим романтическим отношениям продолжительностью в 18 лет. Бурсико тогда и не догадывался, насколько сильно изменится его жизнь.
"Ши Пэйпу сказал о том, что воспитывался в семье, где хотели мальчика. Несмотря на то, что он родился девушкой, родители его воспитывали как мужчину", – подчеркнул Конько.
Позже Бурсико отозвали во Францию. Он пообещал вернуться, а потом вообще забрать Ши Пэйпу в Париж. Тем более, что на момент отъезда дипломат узнал, что станет отцом.
Бернар Бурсико / Фото: скриншот с видео
Однако Бурсико не знал, что Ши Пэйпу был под наблюдением китайских спецслужб. Впоследствии их связь была использована. Бернара Бурсико заставили шпионить в пользу Китая. Он выносил документы, касающиеся Франции, и не только. Все, что было в посольстве – он передавал китайским спецслужбам, чтобы те не трогали его любимую Ши Пэйпу и позволили им быть вместе.
Когда сыну было уже 14 лет Бурсико, как и обещал, перевез мать с ребенком во Францию. И в 1983 году полицейские связали дипломата прямо посреди улицы и заявили, что кроме обвинений в шпионаже его ждала еще одна плохая весть: Ши Пэйпу – мужчина.
Бурсико до конца не верил, что ему говорят правду французские полицейские. Он спросил любимую, правда ли это. Ши Пэйпу ничего не ответил. Он снял штаны и Бурсико был шокирован,
– рассказал Конько.
Бурсико с сыном / Фото: скриншот с видео
Обоим светил тюремный срок. Но адвокаты Бурсико смогли доказать, что ничего важного китайцам их подзащитный не вынес. Поэтому обоих бросили за решетку на 5 – 6 лет. Впоследствии они вышли по амнистии.
Бурсико, от осознания факта, что он 18 лет жизни подарил китайскому агенту, а его ребенок на самом деле куплен – вскрыл себе вены. Однако его спасли.
► Как Ши Пэйпу удалось скрывать пол 18 лет?
Бурсико еще до Ши Пэйпу имел сексуальные связи с мужчинами. Даже имел любовника. Но на этот раз он посвятил жизнь "женщине". Все годы он занимался сексом с мужчиной, который умел втягивать тестикулы. Быстрый секс в полной темноте Бурсико списывал на плохое настроение и тревогу за отношения.
Китайские агенты показали миру, что они переформатируются и будут любой ценой извлекать информацию из всех возможных источников.
Как работала китайская спецслужба
Свою репутацию китайская спецслужба заработала на страхе. Они жестко контролировали и контролируют до сих пор любые проявления неповиновения режиму в Китае. Диссиденты, журналисты, политики и, более того, иностранцы – под постоянным наблюдением.
Все, кому удавалось вырваться из лап спецуры живыми, говорят о нарушении прав человека и превышении полномочий. Известны случаи, когда задержанных допрашивали по 6 часов, не допускали адвокатов, вешая все возможные преступления, буквально выбивали признание. К примеру, держа в камерах с ярким светом, который не выключали.
Мне постоянно говорили, что единственное право, которое у меня есть – это подчиняться. Приходили следователи и в лицо говорили, что будут мучать до смерти. Другие говорили, что будут мучить, пока не сойду с ума,
– сказал правозащитник Сиэ Ян.
История этого правозащитника не единичный случай. Чтобы адвокаты не становились на защиту тех, кто против режима – пристально следили агенты МГБ. Они имеют неограниченные права и взяли на себя все возможные функции правоохранительных и разведывательных органов страны.
Сиэ Ян / Фото: скриншот с видео
Если объяснять на примере украинских спецслужб, за рубежом китайцы как Служба Внешней Разведки, внутри как СБУ и еще имеют самый мощный в мире киберотдел. Все настолько тайно, что количество сотрудников неизвестно. Точные места штабов тоже. У них нет ни сайта, ни пресс-службы. Единственный человек, который в курсе всех событий – глава страны.
Больше о работе китайской спецслужбы МГБ – смотрите в программе.
Читайте также
Выбор редакции
-
Валерий Шайтанов: биография и факты о задержанном генерал-майоресегодня , 18:38
-
Иностранные государства готовы высылать за украинскими заробитчанами чартеры, – Кулебасегодня , 16:47
-
В Москве забетонировали кафе за нарушение карантина: фотосегодня , 18:04
-
Масштабный пожар на Житомирщине ликвидировали: есть пострадавшиесегодня , 15:25
-
Россия не будет просить ЕС о снятии санкций: дерзкий комментарий МИД РФсегодня , 16:11
-
Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 14 апрелясегодня , 17:31