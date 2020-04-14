Спецслужба, созданная Кремлем: все о жестоких методах, которые использовала китайская разведка

Корейская война началась в июне 1950 года. Миротворческие силы ООН вступили в бой против объединенных коммунистических войск. Но главными игроками в этом противостоянии стали Соединенные Штаты и Китай. Вашингтон в этой войне победил, но это было очень непросто. Как появилось и чем уникально китайское разведывательное ведомство – читайте дальше.

А победа Вашингтону далась тяжело, в частности из-за Ларри Ву-тай Чина – переводчика, который работал с американцами.

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"Он переводил пленных китайцев. И переводил по-своему. Не всегда правильно, не всегда точно и это потом повлияло на ход боевых действий в некоторых операциях", – рассказал автор проекта "Диктаторы" Андрей Конько.



Ларри Ву-тай Чин / Фото: скриншот с видео

Решающая шпионская работа Ларри Ву-тай Чина

Ларри Ву-тай Чин работал с американской армией с 1952 года. Его переводческие способности корректировались китайскими спецслужбами. Так, Ву-тай Чин "сливал" в Поднебесную всю информацию, которую получал из застенок американских тюрем.

Он сдавал списки китайских пленных, которые соглашались на сотрудничество с южнокорейцами. Сдавали всю информацию о китайской операции в Корейской войне. Он сдавал списки китайцам, а те требовали их вернуть на обмен пленных,

– сказал Конько.

С одной стороны, китайцы таким образом убирали предателей, с другой – американцы лишались лояльных китайцев, которые могли бы усилить их интересы в этой Корейской войне.

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В 1953 году война закончилась. Потребность в переводе пленных отпала. Ларри Ву-тай Чина перевели в ЦРУ в аналитический отдел, а его ценность для китайской разведки стала еще выше. Аж до 1985 года он передавал в Китай данные об оборонных возможностях США и расположении ключевых военных объектов. За это получил около миллиона долларов вознаграждения, что тогда считалось большой суммой.



Ларри Ву-тай Чин с женщиной / Фото: скриншот с видео

Ву-тай Чин делал это настолько искусно, что никто и подумать не мог, что он более 30 лет работал на китайскую разведку.

"Интересно, что никогда достаток Ларри Ву-тай Чина не был предметом какого-то удивления его коллег. Все знали, что он азартный игрок в покер, он любил ходить по казино, всегда был с дамами. Если у него были какие-то деньги или он мог кого-то пригласить на пирушку, то это связывали с тем, что он удачный игрок в казино", – отметил Конько.

► Однако в 1986 году Ларри Ву-тай Чина связали за уклонение от уплаты налогов. А там и выяснилось, что он еще и шпионил. За измену национальным интересам США Ларри могли на десятки лет бросить за решетку. Учитывая, что он уже был пенсионером – до освобождения из тюрьмы он бы точно не дожил.



Ларри Ву-тай Чина арестовали / Фото: скриншот с видео

В обмен на сокращение срока Ву-тай Чин пообещал сотрудничать со следствием. Но за день перед вынесением приговора его нашли мертвым в камере с мусорным пакетом на голове. В документах – это самоубийство. Однако родные считают, что это дело рук китайской спецслужбы МГБ (Министрество Государственной Безопасности). А создание этого ведомства, конечно же, началось благодаря Москве.

Китайскую спецслужбу МГБ создал Кремль

В 1939 году, перед началом Второй мировой войны, Советский Союз создал специальную разведывательно-диверсионную школу для китайских товарищей, которые тогда готовились прибрать к себе власть. Ее сделали полностью похожей на Советский НКВД.

И уже потом, начиная с 1946 года, Китай начал двигаться в плане своей госбезопасности в уникальном направлении. Но конечно, взяв лучшие методы советского КГБ для подражания,

– рассказал журналист Владимир Мысан-Милясевич.

В 1983 году в Китае появилось МГБ (Министерство государственной безопасности). Оно объединило в себе все обязанности предыдущих ведомств. Это единственный орган в стране, который контролирует все процессы, происходящие в Китае.

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Спецслужбы, которые Кремль создавал в разных странах, мало чем отличались от НКВД или КГБ. И Китай – не исключение.

Это касалось абсолютно всего: начиная от элементарного сбора разведывательных данных, работы с населением, контрразведывательной деятельности, проведения диверсионных спецопераций,

– отметил Владимир Мысан-Милясевич.

Трагическая история любви

Интересная история произошла в декабре 1964 года во французском посольстве в Пекине. Французский дипломат Бернар Бурсико, который так увлекался китайской культурой, устроился туда на работу. Будучи молодым бухгалтером, Бурсико познакомился с парнем по имени Ши Пэйпу, который впоследствии признался, что он – на самом деле женщина.



Ши Пэйпу / Фото: скриншот с видео

Искра, которая между ними пролетела, дала начало долгим романтическим отношениям продолжительностью в 18 лет. Бурсико тогда и не догадывался, насколько сильно изменится его жизнь.

"Ши Пэйпу сказал о том, что воспитывался в семье, где хотели мальчика. Несмотря на то, что он родился девушкой, родители его воспитывали как мужчину", – подчеркнул Конько.

Позже Бурсико отозвали во Францию. Он пообещал вернуться, а потом вообще забрать Ши Пэйпу в Париж. Тем более, что на момент отъезда дипломат узнал, что станет отцом.



Бернар Бурсико / Фото: скриншот с видео

Однако Бурсико не знал, что Ши Пэйпу был под наблюдением китайских спецслужб. Впоследствии их связь была использована. Бернара Бурсико заставили шпионить в пользу Китая. Он выносил документы, касающиеся Франции, и не только. Все, что было в посольстве – он передавал китайским спецслужбам, чтобы те не трогали его любимую Ши Пэйпу и позволили им быть вместе.

Когда сыну было уже 14 лет Бурсико, как и обещал, перевез мать с ребенком во Францию. И в 1983 году полицейские связали дипломата прямо посреди улицы и заявили, что кроме обвинений в шпионаже его ждала еще одна плохая весть: Ши Пэйпу – мужчина.

Бурсико до конца не верил, что ему говорят правду французские полицейские. Он спросил любимую, правда ли это. Ши Пэйпу ничего не ответил. Он снял штаны и Бурсико был шокирован,

– рассказал Конько.



Бурсико с сыном / Фото: скриншот с видео

Обоим светил тюремный срок. Но адвокаты Бурсико смогли доказать, что ничего важного китайцам их подзащитный не вынес. Поэтому обоих бросили за решетку на 5 – 6 лет. Впоследствии они вышли по амнистии.

Бурсико, от осознания факта, что он 18 лет жизни подарил китайскому агенту, а его ребенок на самом деле куплен – вскрыл себе вены. Однако его спасли.

► Как Ши Пэйпу удалось скрывать пол 18 лет?

Бурсико еще до Ши Пэйпу имел сексуальные связи с мужчинами. Даже имел любовника. Но на этот раз он посвятил жизнь "женщине". Все годы он занимался сексом с мужчиной, который умел втягивать тестикулы. Быстрый секс в полной темноте Бурсико списывал на плохое настроение и тревогу за отношения.

Китайские агенты показали миру, что они переформатируются и будут любой ценой извлекать информацию из всех возможных источников.

Как работала китайская спецслужба

Свою репутацию китайская спецслужба заработала на страхе. Они жестко контролировали и контролируют до сих пор любые проявления неповиновения режиму в Китае. Диссиденты, журналисты, политики и, более того, иностранцы – под постоянным наблюдением.

Все, кому удавалось вырваться из лап спецуры живыми, говорят о нарушении прав человека и превышении полномочий. Известны случаи, когда задержанных допрашивали по 6 часов, не допускали адвокатов, вешая все возможные преступления, буквально выбивали признание. К примеру, держа в камерах с ярким светом, который не выключали.

Мне постоянно говорили, что единственное право, которое у меня есть – это подчиняться. Приходили следователи и в лицо говорили, что будут мучать до смерти. Другие говорили, что будут мучить, пока не сойду с ума,

– сказал правозащитник Сиэ Ян.

История этого правозащитника не единичный случай. Чтобы адвокаты не становились на защиту тех, кто против режима – пристально следили агенты МГБ. Они имеют неограниченные права и взяли на себя все возможные функции правоохранительных и разведывательных органов страны.



Сиэ Ян / Фото: скриншот с видео

Если объяснять на примере украинских спецслужб, за рубежом китайцы как Служба Внешней Разведки, внутри как СБУ и еще имеют самый мощный в мире киберотдел. Все настолько тайно, что количество сотрудников неизвестно. Точные места штабов тоже. У них нет ни сайта, ни пресс-службы. Единственный человек, который в курсе всех событий – глава страны.

Больше о работе китайской спецслужбы МГБ – смотрите в программе.