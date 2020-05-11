Сльозогінний газ і ґумові кулі: у Гонконзі поновилися криваві антиурядові протести, є поранені
Під час антиурядових протестів у Гонконзі сталася сутичка між працівниками поліції та активістами. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і ґумові кулі. Загалом затримали до 230 людей, є поранені.
Раніше влада не дозволила провести марш протесту 10 травня, у День матері. Пізніше акції почалися в торгових центрах. Відео кривавих протестів оприлюднили у твіттері Save Hong Kong.
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Активісти запалили багаття у районі Монгкок і почали викрикувати гасла. У багатьох місцях почалися сутички з поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і гумові кулі. Учасники акції повідомляють, що працівники поліції застосовують невиправдані заходи та надмірну силу.
Загалом силовики затримали приблизно 230 осіб, поранили щонайменше 18 людей – їх госпіталізували. Затриманих звинувачували в участі у незаконному масовому зібранні, спробі псування майно та відмові показати документи. 19 активістів оштрафували за порушення карантинних заходів.
Поліція зупиняє та обшукує людей, навіть якщо вони стоять на найбільш жвавій туристичній вулиці,
– сказав один з учасників мітингу.
Від дій поліції постраждали деякі журналісти та навіть діти. Правоохоронці навели на них перцевий балончик.
Що відомо про протести у Гонконзі: головне
- Масові протести у Гонконзі тривають майже рік – від червня 2019 року. Спочатку жителі протестували проти закону про екстрадицію на материковий Китай, який, на їхню думку, могли використати проти дисидентів.
- Пізніше учасники протестів стали вимагати більшої незалежності від Китаю і проведення демократичних реформ. Вони також вимагають розслідування дій поліції під час протестів та амністії для заарештованих активістів.