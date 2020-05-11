Сльозогінний газ і ґумові кулі: у Гонконзі поновилися криваві антиурядові протести, є поранені

Під час антиурядових протестів у Гонконзі сталася сутичка між працівниками поліції та активістами. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і ґумові кулі. Загалом затримали до 230 людей, є поранені.

Раніше влада не дозволила провести марш протесту 10 травня, у День матері. Пізніше акції почалися в торгових центрах. Відео кривавих протестів оприлюднили у твіттері Save Hong Kong.

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Активісти запалили багаття у районі Монгкок і почали викрикувати гасла. У багатьох місцях почалися сутички з поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і гумові кулі. Учасники акції повідомляють, що працівники поліції застосовують невиправдані заходи та надмірну силу.

Загалом силовики затримали приблизно 230 осіб, поранили щонайменше 18 людей – їх госпіталізували. Затриманих звинувачували в участі у незаконному масовому зібранні, спробі псування майно та відмові показати документи. 19 активістів оштрафували за порушення карантинних заходів.

Поліція зупиняє та обшукує людей, навіть якщо вони стоять на найбільш жвавій туристичній вулиці,

– сказав один з учасників мітингу.

Від дій поліції постраждали деякі журналісти та навіть діти. Правоохоронці навели на них перцевий балончик.

Що відомо про протести у Гонконзі: головне

Масові протести у Гонконзі тривають майже рік – від червня 2019 року. Спочатку жителі протестували проти закону про екстрадицію на материковий Китай , який, на їхню думку, могли використати проти дисидентів.

, який, на їхню думку, могли використати проти дисидентів. Пізніше учасники протестів стали вимагати більшої незалежності від Китаю і проведення демократичних реформ. Вони також вимагають розслідування дій поліції під час протестів та амністії для заарештованих активістів.

This is how #HongKongPolice arrested our pan-democratic legislative councillor Roy Kwong, by stomping on his head even though he did nothing violent. They even pepper-sprayed the journalists and forced them to stop their live broadcast. pic.twitter.com/YLgYbuRGMI — meungjiah_ (@Standwi13696803) May 10, 2020

Ming Pao has released footage one of its photographers took when kettled in Mong Kok last night. In the footage, police spray pepper at them and their camera, attempting to stop reporters from filming the scene. One says: “Stop spraying! I can’t see anything!” #HongKongProtests pic.twitter.com/CNK4mnvEAH — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) May 11, 2020

Tonight in Mongkok, police spray pepper to reporters & not allow reporters to receive treatment from first-aiders, despite many of the reporters are seriously affected by pepper and feeling extremely painful! Some of them even say cannot breathe nearly! #mongkok #HappyMothersDay pic.twitter.com/jh3QnYCZAj — carmanwhm (@carmanwhm2) May 10, 2020

Desperate mum shouting to look for her 2 daughters who got unreasonably arrested by #HongKongPolice. She said they're only out for dinner & her daughters have asthma, they should be sent to the hospital.



Lawmaker Ted Hui demanded to let them go to hospital but was turned down. pic.twitter.com/mc6B4Y3gZ2 — Save Hong Kong (@SavingHongKong) May 10, 2020

At this stage I can only describe the #HongKongPolice as a gang of paramilitary enforcers, paid by a highly unpopular government and tasked to eliminate any political rivals at all costs. Mercenaries, rapists, thugs, drug dealers, murderers, really. #FreeHongKong pic.twitter.com/qcw0Aoidoc — alpнacenтaυrι (@alphacentauriii) May 8, 2020