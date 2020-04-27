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      Протести у Гонконгу поновилися попри карантин: фото та відео

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      Протести у Гонконгу поновилися попри карантин: фото та відео
      Поновилися протести у Гонконгу / Фото з соцмереж

      У Гонконгу діють жорсткі обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу, однак мешканці міста все ж знову вийшли на протести – цього разу в медичних масках та з намаганнями дотримуватися соціальної дистанції.

      Антиурядові акції протесту в Гонконгу, як пишуть у DW, не лише поновилися, але й набирають обертів. При цьому протестувальники намагаються не провокувати правоохоронців та не порушувати карантин.

      Карантин карантином, а мітинги мітингами Як протестувати у нових умовах?

      26 квітня в одному з торгових центрів Гонконгу зібралися кілька сотень демонстрантів. Масові заходи в місті, звісно, заборонені зовсім, тож тут присутня й чимала кількість правоохоронців. 

      Гонконг
      Протестувальники намагаються не провокувати поліцію / Фото з соцмереж

      Протестувальники носять медичні маски та збираються невеличкими групами з дотриманням дистанції (об'єднуватися у групи понад 4 людини суворо заборонено).

      Гонконг
      В одному з ТЦ Гонконгу зібралися кілька сотень демонстрантів / Фото з соцмереж

      Учасники заходу висунули ту ж вимогу, з якої й почалися протести у 2019 році – щоб влада навіть не розглядала закон про екстрадицію, який дозволить відправляти порушників на материковий Китай.

      Протести у Гонконгу 26 квітня: дивіться відео

      Протести в Гонконгу відновлюватися почали з третьої декади квітня, і з кожним днем у них бере участь усе більше людей. У твіті нижче – фото з протесту 24 квітня. 

      Карантин у Гонконгу, додамо, триватиме щонайменше до 7 травня. За офіційними даними, у місті було зареєстровано 1038 випадків захворювання COVID-19, 4 людей померли. 

      Протести в Гонконгу: передісторія

      • З весни 2019 року в Гонконгу тривають масові протести, які почалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю.
      • Влада начебто відмовилися від ідеї впроваджувати цей закон, але протести не припинилися, а навіть часто переростали в насильницьке протистояння з правоохоронцями.
      • За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон осіб.

      Гонконг – окремий адміністративний регіон у складі Китаю, закріплений там за принципом "одна країна – дві системи". Такою була умова передачі в 1997 році колишньої британської колонії до КНР. Мешканці регіону мають більше прав та свобод, що не діють у материковому Китаї.

      Розташування Гонконгу: дивіться на карті

       

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавірус COVID-19 Протести у Гонконгу Протести Китай
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