Протести у Гонконгу поновилися попри карантин: фото та відео

У Гонконгу діють жорсткі обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу, однак мешканці міста все ж знову вийшли на протести – цього разу в медичних масках та з намаганнями дотримуватися соціальної дистанції.

Антиурядові акції протесту в Гонконгу, як пишуть у DW, не лише поновилися, але й набирають обертів. При цьому протестувальники намагаються не провокувати правоохоронців та не порушувати карантин.

Карантин карантином, а мітинги мітингами Як протестувати у нових умовах?

26 квітня в одному з торгових центрів Гонконгу зібралися кілька сотень демонстрантів. Масові заходи в місті, звісно, заборонені зовсім, тож тут присутня й чимала кількість правоохоронців.



Протестувальники намагаються не провокувати поліцію / Фото з соцмереж

Протестувальники носять медичні маски та збираються невеличкими групами з дотриманням дистанції (об'єднуватися у групи понад 4 людини суворо заборонено).



В одному з ТЦ Гонконгу зібралися кілька сотень демонстрантів / Фото з соцмереж

Учасники заходу висунули ту ж вимогу, з якої й почалися протести у 2019 році – щоб влада навіть не розглядала закон про екстрадицію, який дозволить відправляти порушників на материковий Китай.

Протести у Гонконгу 26 квітня: дивіться відео

As over 100 police officers entered the mall to disperse the crowd, protesters moved two levels down and sang the protest anthem "Glory to Hong Kong" and continued to chant slogans. https://t.co/E7u9orSmYG @chingrachelwong pic.twitter.com/f8VYdVHLtx — Hong Kong Free Press HKFP (@HongKongFP) April 26, 2020

Протести в Гонконгу відновлюватися почали з третьої декади квітня, і з кожним днем у них бере участь усе більше людей. У твіті нижче – фото з протесту 24 квітня.

While the world is preoccupied with the pandemic, China increases control over Hong Kong and violates promises it made to give former British colony autonomy #CBC https://t.co/abZbnXKkd6 — Saša Petricic (@sasapetricic) April 26, 2020

Карантин у Гонконгу, додамо, триватиме щонайменше до 7 травня. За офіційними даними, у місті було зареєстровано 1038 випадків захворювання COVID-19, 4 людей померли.

Протести в Гонконгу: передісторія

З весни 2019 року в Гонконгу тривають масові протести, які почалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю.

Влада начебто відмовилися від ідеї впроваджувати цей закон, але протести не припинилися, а навіть часто переростали в насильницьке протистояння з правоохоронцями.

За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон осіб.

Гонконг – окремий адміністративний регіон у складі Китаю, закріплений там за принципом "одна країна – дві системи". Такою була умова передачі в 1997 році колишньої британської колонії до КНР. Мешканці регіону мають більше прав та свобод, що не діють у материковому Китаї.

Розташування Гонконгу: дивіться на карті