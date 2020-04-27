Протести у Гонконгу поновилися попри карантин: фото та відео
У Гонконгу діють жорсткі обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу, однак мешканці міста все ж знову вийшли на протести – цього разу в медичних масках та з намаганнями дотримуватися соціальної дистанції.
Антиурядові акції протесту в Гонконгу, як пишуть у DW, не лише поновилися, але й набирають обертів. При цьому протестувальники намагаються не провокувати правоохоронців та не порушувати карантин.
Карантин карантином, а мітинги мітингами Як протестувати у нових умовах?
26 квітня в одному з торгових центрів Гонконгу зібралися кілька сотень демонстрантів. Масові заходи в місті, звісно, заборонені зовсім, тож тут присутня й чимала кількість правоохоронців.
Протестувальники намагаються не провокувати поліцію / Фото з соцмереж
Протестувальники носять медичні маски та збираються невеличкими групами з дотриманням дистанції (об'єднуватися у групи понад 4 людини суворо заборонено).
В одному з ТЦ Гонконгу зібралися кілька сотень демонстрантів / Фото з соцмереж
Учасники заходу висунули ту ж вимогу, з якої й почалися протести у 2019 році – щоб влада навіть не розглядала закон про екстрадицію, який дозволить відправляти порушників на материковий Китай.
Протести у Гонконгу 26 квітня: дивіться відео
Протести в Гонконгу відновлюватися почали з третьої декади квітня, і з кожним днем у них бере участь усе більше людей. У твіті нижче – фото з протесту 24 квітня.
Карантин у Гонконгу, додамо, триватиме щонайменше до 7 травня. За офіційними даними, у місті було зареєстровано 1038 випадків захворювання COVID-19, 4 людей померли.
Протести в Гонконгу: передісторія
- З весни 2019 року в Гонконгу тривають масові протести, які почалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю.
- Влада начебто відмовилися від ідеї впроваджувати цей закон, але протести не припинилися, а навіть часто переростали в насильницьке протистояння з правоохоронцями.
- За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон осіб.
Гонконг – окремий адміністративний регіон у складі Китаю, закріплений там за принципом "одна країна – дві системи". Такою була умова передачі в 1997 році колишньої британської колонії до КНР. Мешканці регіону мають більше прав та свобод, що не діють у материковому Китаї.
Розташування Гонконгу: дивіться на карті