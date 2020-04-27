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      Протесты в Гонконге возобновились, несмотря на карантин: фото и видео

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      Протесты в Гонконге возобновились, несмотря на карантин: фото и видео
      Возобновились протесты в Гонконге / Фото из соцсетей

      В Гонконге действуют жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, однако жители города все же снова вышли на протесты – на этот раз в медицинских масках и пытаясь соблюдать социальную дистанцию.

      Антиправительственные акции протеста в Гонконге, как пишут в DW, не только возобновились, но и набирают обороты. При этом протестующие стараются не провоцировать стражей порядка и не нарушать карантин.

      Карантин карантином, а митинги митингами Как протестировать в новых условиях?

      26 апреля в одном из торговых центров Гонконга собрались несколько сотен демонстрантов. Массовые мероприятия в городе, конечно, запрещены вовсе, поэтому здесь присутствует и немалое количество правоохранителей. 

      Гонконг
      Протестующие стараются не провоцировать полицию / Фото из соцсетей

      Протестующие носят медицинские маски и собираются небольшими группами с соблюдением дистанции (объединяться в группы более 4 человек строго запрещено).

      Гонконг
      В одном из ТЦ Гонконга собрались несколько сотен демонстрантов / Фото из соцсетей

      Участники мероприятия выдвинули то же требование, с которого и начались протесты в 2019 году – чтобы власть даже не рассматривала закон об экстрадиции, который позволит отправлять нарушителей на материковый Китай.

      Протесты в Гонконге 26 апреля: смотрите видео

      Протесты в Гонконге возобновляться начали с третьей декады апреля, и с каждым днем ​​в них участвует все больше людей. В твите ниже – фото с протеста 24 апреля. 

      Карантин в Гонконге, добавим, продлится как минимум до 7 мая. По официальным данным, в городе было зарегистрировано 1038 случаев заболевания COVID-19, 4 человека умерли. 

      Протесты в Гонконге: предыстория

      • С весны 2019 году в Гонконге продолжаются массовые протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросам властей Китая.
      • Власти вроде бы отказались от идеи внедрять этот закон, но протесты не прекратились, а даже часто перерастали в насильственное противостояние с правоохранителями.
      • По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек.

      Гонконг  – отдельный административный регион в составе Китая, закрепленный там по принципу "одна страна – две системы". Таким было условие передачи в 1997 году бывшей британской колонии в КНР. Жители региона имеют больше прав и свобод, которые не действуют в материковом Китае.

      Расположение Гонконге: смотрите на карте

       

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавирус COVID-19 Протесты в Гонконге Протесты Китай
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