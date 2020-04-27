Протесты в Гонконге возобновились, несмотря на карантин: фото и видео
В Гонконге действуют жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, однако жители города все же снова вышли на протесты – на этот раз в медицинских масках и пытаясь соблюдать социальную дистанцию.
Антиправительственные акции протеста в Гонконге, как пишут в DW, не только возобновились, но и набирают обороты. При этом протестующие стараются не провоцировать стражей порядка и не нарушать карантин.
Карантин карантином, а митинги митингами Как протестировать в новых условиях?
26 апреля в одном из торговых центров Гонконга собрались несколько сотен демонстрантов. Массовые мероприятия в городе, конечно, запрещены вовсе, поэтому здесь присутствует и немалое количество правоохранителей.
Протестующие стараются не провоцировать полицию / Фото из соцсетей
Протестующие носят медицинские маски и собираются небольшими группами с соблюдением дистанции (объединяться в группы более 4 человек строго запрещено).
В одном из ТЦ Гонконга собрались несколько сотен демонстрантов / Фото из соцсетей
Участники мероприятия выдвинули то же требование, с которого и начались протесты в 2019 году – чтобы власть даже не рассматривала закон об экстрадиции, который позволит отправлять нарушителей на материковый Китай.
Протесты в Гонконге 26 апреля: смотрите видео
Протесты в Гонконге возобновляться начали с третьей декады апреля, и с каждым днем в них участвует все больше людей. В твите ниже – фото с протеста 24 апреля.
Карантин в Гонконге, добавим, продлится как минимум до 7 мая. По официальным данным, в городе было зарегистрировано 1038 случаев заболевания COVID-19, 4 человека умерли.
Протесты в Гонконге: предыстория
- С весны 2019 году в Гонконге продолжаются массовые протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросам властей Китая.
- Власти вроде бы отказались от идеи внедрять этот закон, но протесты не прекратились, а даже часто перерастали в насильственное противостояние с правоохранителями.
- По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек.
Гонконг – отдельный административный регион в составе Китая, закрепленный там по принципу "одна страна – две системы". Таким было условие передачи в 1997 году бывшей британской колонии в КНР. Жители региона имеют больше прав и свобод, которые не действуют в материковом Китае.
Расположение Гонконге: смотрите на карте
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