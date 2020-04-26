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      ЧЕРНОБЫЛЬ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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      ЧЕРНОБЫЛЬ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
      БЛОГ Ольга Бродська
      Журналист, радиоведущая.

      Карантин карантином, а митинги митингами: как протестовать в новых условиях?

      -
      Протестуем чтобы нас услышали, а мы при этом оставались в безопасности
      Протестуем чтобы нас услышали, а мы при этом оставались в безопасности / twitter.com

      Будем откровенны: к карантину как круглосуточному факту нашей нынешней жизни мы привыкли. Знаем, что можем делать, чего не можем, а что лучше не делать до конца карантина. Или вовсе лучше не делать.

      А є речі, які варто робити просто зараз, бо потім може бути пізно. Я про важливу складову демократичного устрою: протести. Ми вміємо гуртуватися та в єдиному пориві, наживо, у натовпі висловлювати владі свої претензії і пропозиції. Але як бути, якщо сам натовп як явище нині поза законом? Еволюціонувати.

      Зверніть увагу! Тисячі людей, дотримуючись дистанції, вийшли на мітинг в Ізраїлі: фото, відео

      Якщо нам дійсно знадобиться зібратися на мітинг, то можемо скористатися досвідом інших країн, громадяни яких уже мають еволюційно-революційні варіанти карантинних протестних зібрань.

      Наприклад, 19 квітня ізраїльтяни зібралися на протест проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, якого звинувачують у корупції. Причому прийшли на протест своїми ногами, своїми руками тримали плакати, але карантин не порушували. Вони були у масках та тримали дистанцію одне від одного. Якщо дивитися на репортажні фото, може ще й скластися враження, що протестувальники розкреслили майданчик на певні дистанційні зони, як зараз роблять для створення безпечних черг. Проте ні, це було б уже занадто, площа Рабіна у Тель-Авіві була такою задовго до цього дня.

      Звісно, зараз краще все ж таки сидіти вдома, ніж виходити до людей, навіть тримаючи дистанцію.

      Як же протестувати? Грати у комп'ютерну гру! Але будь-яка не підійде, потрібна конкретна: Animal Crossing: New Horizons. Чому саме вона? Бо її заборонили у Китаї через віртуальні, гарно промальовані, але цілком справжні протести. Відомий гонконзький демократ і поборник незалежності Джошуа Вонг опублікував у своєму твіттері, як його однодумці влаштовують у грі віртуальні похорони голови КНР Сі Цзіньпіна та директора ВООЗ Тедроса Аданома під гаслом "Запалення легенів із Уханя".

      Якщо комп'ютерні ігри не до вподоби, можна протестувати і у картах. Викладати своїми смартфонами пасьянс у віртуальних мапах, як це уже зробили наші північні сусіди, з яких, зазвичай, не варто брати приклад.

      Але цього разу вийшло креативно, цитую BBC: "У різних регіонах Росії проходять віртуальні мітинги – користувачі сервісів "Яндекс.Карти" та "Яндекс.Навігатор" масово залишають коментарі проти режиму самоізоляції. Почалися стихійні мітинги з Ростова-на-Дону. Там люди почали залишати коментарі у будівлі уряду області, вимагаючи ввести повний карантин або зняти обмеження, введені через коронавірус. "Виплатіть людям допомоги! На що жити тим, хто залишився без роботи ?!", "Нагодуйте моїх дітей", "Хочемо їсти! Роботи немає!" – писали вони".

      Правда, поки я писала попередній абзац, вийшла новина про інших російських протестувальників, яким теж карантин став кісткою у горлі. Тим не до креативу: зібралися на площі перед будівлею республіканської адміністрації Владикавказу, кидали каміння та шматки асфальту в ОМОН. Про дистанцію, маски та антисептики, думаю, говорити не варто.

      Та найпростіший і найбезпечніший зараз метод протесту – пости та коментарі у соцмережах. Втім, не всюди можна вільно мітингувати на своїх сторінках. Днями пройшла новина, що соціальна мережа Facebook буде видаляти пости, що стосуються протестів проти режиму самоізоляції в штатах Каліфорнія, Нью-Джерсі та Небраска. "Рішення було прийнято після консультацій із владою цих штатів. Учасники таких акцій протестують проти запропонованих заходів самоізоляції", – повідомляє CNN.

      Світ закритий на карантин, але відкритий до нових ідей. Пильнуймо дії влади, мітингуймо та протестуймо. У межах своїх осель, проте на тисячі кілометрів вперед всесвітньою мережею. Аби нас почули, а ми при цьому залишалися у безпеці.

      Автор: Ольга Бродская
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус COVID-19 Новости России Новости Здоровье Коронавирус в Украине Протесты Публикации Новости Израиля
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