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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Тисячі людей, дотримуючись дистанції, вийшли на мітинг в Ізраїлі: фото, відео

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      Протест в Ізраїлі / Getty images

      У Тель-Авіві 2 тисячі людей вийшли на акцію протесту проти прем'єра Біньяміна Нетаньяху. При цьому всі мали захисні маски на обличчях і зберігали дистанцію у 2 метри одне від одного.

      Задля цього організатори акції спеціально розмітили тротуар на одній з центральних площ Тель-Авіва. Про це повідомило видання DW.

      До слова В Росії тисяча людей вийшли на мітинг проти карантину, утворилися сутички з поліцією: відео

      Активісти виступили із засудженням намагань Біньяміна Нетаньяху домовитися зі своїм політичним опонентом, аби утворити уряд.

      Дивіться фото (Getty images) з акції протесту в Ізраїлі: 

      Крім того, прем'єра критикують за спроби уникнути карного переслідування за корупцію, прикриваючись боротьбою з коронавірусом. А ще за спроби розпочати цифрове відстежування контактів, що істотно обмежує свободи громадян.

      Дивіться відео протесту в Ізраїлі: 

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Протести Коронавірус COVID-19 Новини Ізраїля
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