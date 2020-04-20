Тисячі людей, дотримуючись дистанції, вийшли на мітинг в Ізраїлі: фото, відео
У Тель-Авіві 2 тисячі людей вийшли на акцію протесту проти прем'єра Біньяміна Нетаньяху. При цьому всі мали захисні маски на обличчях і зберігали дистанцію у 2 метри одне від одного.
Задля цього організатори акції спеціально розмітили тротуар на одній з центральних площ Тель-Авіва. Про це повідомило видання DW.
До слова В Росії тисяча людей вийшли на мітинг проти карантину, утворилися сутички з поліцією: відео
Активісти виступили із засудженням намагань Біньяміна Нетаньяху домовитися зі своїм політичним опонентом, аби утворити уряд.
Дивіться фото (Getty images) з акції протесту в Ізраїлі:
Крім того, прем'єра критикують за спроби уникнути карного переслідування за корупцію, прикриваючись боротьбою з коронавірусом. А ще за спроби розпочати цифрове відстежування контактів, що істотно обмежує свободи громадян.
Дивіться відео протесту в Ізраїлі:
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