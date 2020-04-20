Тысячи людей, соблюдая дистанцию, вышли на митинг в Израиле: фото, видео

В Тель-Авиве 2 тысячи человек вышли на акцию протеста против премьера Биньямина Нетаньяху. При этом все имели защитные маски на лицах и сохраняли дистанцию в 2 метра друг от друга.

Для этого организаторы акции специально разметили тротуар на одной из центральных площадей Тель-Авива. Об этом сообщило издание DW.

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Активисты выступили с осуждением попыток Биньямина Нетаньяху договориться со своим политическим оппонентом, чтобы образовать правительство.

Смотрите фото (Getty images) акции протеста в Израиле:

Кроме того, премьера критикуют за попытки избежать уголовного преследования за коррупцию, прикрываясь борьбой с коронавирусом. А еще за попытки начать цифровое отслеживание контактов, что существенно ограничивает свободы граждан.

מחאת הדגלים השחורים ( צולם בתחילת ההפגנה) pic.twitter.com/LKDBzG9Z0y — Tomer Appelbaum (@tomerappelbaum) April 19, 2020

Смотрите видео протеста в Израиле: