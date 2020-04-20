Тысячи людей, соблюдая дистанцию, вышли на митинг в Израиле: фото, видео
В Тель-Авиве 2 тысячи человек вышли на акцию протеста против премьера Биньямина Нетаньяху. При этом все имели защитные маски на лицах и сохраняли дистанцию в 2 метра друг от друга.
Для этого организаторы акции специально разметили тротуар на одной из центральных площадей Тель-Авива. Об этом сообщило издание DW.
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Активисты выступили с осуждением попыток Биньямина Нетаньяху договориться со своим политическим оппонентом, чтобы образовать правительство.
Смотрите фото (Getty images) акции протеста в Израиле:
Кроме того, премьера критикуют за попытки избежать уголовного преследования за коррупцию, прикрываясь борьбой с коронавирусом. А еще за попытки начать цифровое отслеживание контактов, что существенно ограничивает свободы граждан.
Смотрите видео протеста в Израиле:
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