Слезоточивый газ и резиновые пули: в Гонконге возобновились антиправительственные протесты
Во время антиправительственных протестов в Гонконге произошло столкновение между работниками полиции и активистами. Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули. Всего задержали около 230 человек, есть раненые.
Ранее власти не разрешили провести марш протеста 10 мая, в День матери. Позже акции начались в торговых центрах. Видео кровавых протестов обнародовали в твиттере Save Hong Kong.
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Активисты зажгли костер в районе Монгкок и начали выкрикивать лозунги. Во многих местах начались столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули. Участники акции сообщают, что работники полиции применяют неоправданные меры и чрезмерную силу.
В общем силовики задержали примерно 230 человек, ранили не менее 18 человек – их госпитализировали. Задержанных обвиняли в участии в незаконном массовом собрании, попытке порчи имущества и отказе предъявить документы. 19 активистов оштрафовали за нарушение карантинных мероприятий.
Полиция останавливает и обыскивает людей, даже если они стоят на самой оживленной туристической улице,
– сказал один из участников митинга.
От действий полиции пострадали некоторые журналисты и даже дети. Правоохранители навели на них перцовый баллончик.
Что известно о протестах в Гонконге: главное
- Массовые протесты в Гонконге продолжаются почти год – с июня 2019 года. Сначала жители протестовали против закона об экстрадиции на материковый Китай, который, по их мнению, могли использовать против диссидентов.
- Позже участники протестов стали требовать большей независимости от Китая и проведения демократических реформ. Они также требуют расследования действий полиции во время протестов и амнистии для арестованных активистов.