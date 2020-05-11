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Слезоточивый газ и резиновые пули: в Гонконге возобновились антиправительственные протесты

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В Гонконге возобновились антиправительственные протесты
В Гонконге возобновились антиправительственные протесты / Getty Images

Во время антиправительственных протестов в Гонконге произошло столкновение между работниками полиции и активистами. Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули. Всего задержали около 230 человек, есть раненые.

Ранее власти не разрешили провести марш протеста 10 мая, в День матери. Позже акции начались в торговых центрах. Видео кровавых протестов обнародовали в твиттере Save Hong Kong.

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Активисты зажгли костер в районе Монгкок и начали выкрикивать лозунги. Во многих местах начались столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули. Участники акции сообщают, что работники полиции применяют неоправданные меры и чрезмерную силу.

В общем силовики задержали примерно 230 человек, ранили не менее 18 человек – их госпитализировали. Задержанных обвиняли в участии в незаконном массовом собрании, попытке порчи имущества и отказе предъявить документы. 19 активистов оштрафовали за нарушение карантинных мероприятий.

Полиция останавливает и обыскивает людей, даже если они стоят на самой оживленной туристической улице,
– сказал один из участников митинга.

От действий полиции пострадали некоторые журналисты и даже дети. Правоохранители навели на них перцовый баллончик.

Что известно о протестах в Гонконге: главное

  • Массовые протесты в Гонконге продолжаются почти год – с июня 2019 года. Сначала жители протестовали против закона об экстрадиции на материковый Китай, который, по их мнению, могли использовать против диссидентов.
  • Позже участники протестов стали требовать большей независимости от Китая и проведения демократических реформ. Они также требуют расследования действий полиции во время протестов и амнистии для арестованных активистов.

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Дети и несовершеннолетние столкновения Активисты Протесты Полиция Газ Журналисты Протесты в Гонконге
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