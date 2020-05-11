Слезоточивый газ и резиновые пули: в Гонконге возобновились антиправительственные протесты

Во время антиправительственных протестов в Гонконге произошло столкновение между работниками полиции и активистами. Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули. Всего задержали около 230 человек, есть раненые.

Ранее власти не разрешили провести марш протеста 10 мая, в День матери. Позже акции начались в торговых центрах. Видео кровавых протестов обнародовали в твиттере Save Hong Kong.

Актуально Протесты в Гонконге возобновились несмотря на карантин: фото и видео

Активисты зажгли костер в районе Монгкок и начали выкрикивать лозунги. Во многих местах начались столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули. Участники акции сообщают, что работники полиции применяют неоправданные меры и чрезмерную силу.

В общем силовики задержали примерно 230 человек, ранили не менее 18 человек – их госпитализировали. Задержанных обвиняли в участии в незаконном массовом собрании, попытке порчи имущества и отказе предъявить документы. 19 активистов оштрафовали за нарушение карантинных мероприятий.

Полиция останавливает и обыскивает людей, даже если они стоят на самой оживленной туристической улице,

– сказал один из участников митинга.

От действий полиции пострадали некоторые журналисты и даже дети. Правоохранители навели на них перцовый баллончик.

Что известно о протестах в Гонконге: главное

Массовые протесты в Гонконге продолжаются почти год – с июня 2019 года. Сначала жители протестовали против закона об экстрадиции на материковый Китай , который, по их мнению, могли использовать против диссидентов.

, который, по их мнению, могли использовать против диссидентов. Позже участники протестов стали требовать большей независимости от Китая и проведения демократических реформ. Они также требуют расследования действий полиции во время протестов и амнистии для арестованных активистов.

This is how #HongKongPolice arrested our pan-democratic legislative councillor Roy Kwong, by stomping on his head even though he did nothing violent. They even pepper-sprayed the journalists and forced them to stop their live broadcast. pic.twitter.com/YLgYbuRGMI — meungjiah_ (@Standwi13696803) May 10, 2020

Ming Pao has released footage one of its photographers took when kettled in Mong Kok last night. In the footage, police spray pepper at them and their camera, attempting to stop reporters from filming the scene. One says: “Stop spraying! I can’t see anything!” #HongKongProtests pic.twitter.com/CNK4mnvEAH — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) May 11, 2020

Tonight in Mongkok, police spray pepper to reporters & not allow reporters to receive treatment from first-aiders, despite many of the reporters are seriously affected by pepper and feeling extremely painful! Some of them even say cannot breathe nearly! #mongkok #HappyMothersDay pic.twitter.com/jh3QnYCZAj — carmanwhm (@carmanwhm2) May 10, 2020

Desperate mum shouting to look for her 2 daughters who got unreasonably arrested by #HongKongPolice. She said they're only out for dinner & her daughters have asthma, they should be sent to the hospital.



Lawmaker Ted Hui demanded to let them go to hospital but was turned down. pic.twitter.com/mc6B4Y3gZ2 — Save Hong Kong (@SavingHongKong) May 10, 2020

At this stage I can only describe the #HongKongPolice as a gang of paramilitary enforcers, paid by a highly unpopular government and tasked to eliminate any political rivals at all costs. Mercenaries, rapists, thugs, drug dealers, murderers, really. #FreeHongKong pic.twitter.com/qcw0Aoidoc — alpнacenтaυrι (@alphacentauriii) May 8, 2020