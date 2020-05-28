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Джордж Флойд умер: кто это, почему возникли протесты и почему о нем говорят звезды

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Джордж Флойд умер – кто это, что случилось в Миннеаполисе
Джордж Флойд умер: что произошло – новости / Коллаж 24 канала

Джордж Флойд – 46-летний афроамериканец, которого 25 мая задержали полицейские в Миннеаполисе, в штате Миннесота, за якобы использование фальшивых денег. Флойд умер после задержания полицией. После того, как в сеть попало видео, где Джордж умоляет прекратить душить его, в США вспыхнули протесты.

По словам правоохранителей, во время задержания "темнокожий мужчина отказался выходить" из своего авто и физически сопротивлялся полиции. Чтобы задержать Флойда, офицеры надели на него наручники, после чего мужчине стало плохо. Задержанного увезли в больницу, там он умер, сообщает 24 канал. Инцидент вызвал волну возмущения в обществе, в том числе и у политических деятелей и голливудских звезд.

Смотрите видео Беспредел полиции: в США вспыхнули протесты после убийства Джорджа Флойда

Джордж Флойд умер: что произошло на самом деле

Свидетелей этого происшествия пока нет. Отметим, что у офицеров работали нательные камеры, однако эти записи были изъяты для расследования.

Уже позже в сеть выложили снятое очевидцами видео, которое показывает совершенно противоположное развитие событий. На кадрах видно, что Флойд не сопротивлялся, а полицейские при этом вели себя с ним довольно жестоко.

Один из офицеров прижимал шею мужчины коленом к земле больше 7 минут, пока Флойд умолял о помощи и говорил: "Я задыхаюсь!" и просил не убивать его.

Вокруг происшествия собрались прохожие, которые призывали полицейского прекратить душить Флойда и измерить у него пульс. Однако правоохранители вызвали медиков только тогда, когда Джордж уже потерял сознание. Было уже поздно.

В конце видео Флойд уже не шевелился, его положили на носилки и увезли в машине скорой помощи.

Смотрите видео задержания Джорджа Флойда:

Полиция Миннесоты заявила, что мужчина погиб в результате "несчастного медицинского случая" при взаимодействии с полицией.

Этот инцидент напомнил случай с афроамериканцем Эриком Гарнером. Он тоже погиб во время ареста в 2014 году. К мужчине применили удушающий захват, и он тоже много раз повторял, что задыхается.

Что известно о самом Джорде Флойде

Флойд переехал в Миннеаполис из родного Хьюстона несколько лет назад, надеясь найти работу и начать новую жизнь. Об этом сообщает AJC со ссылкой на приятеля погибшего Кристофера Харриса.

Флойд работал охранником в ресторане, однако потерял работу, когда губернатор издал приказ о пребывании дома в связи с пандемией коронавируса.

Флойд вырос в Третьем отделении Хьюстона, одном из большей части черных микрорайонов города. В юности играл в баскетбол и был звездным игроком средней школы в игре чемпионата государства 1992 года. Флойд заслужил прозвище "нежный гигант".

Заключение

В 2007 году Флойд был обвинен в вооруженном ограблении во время домашнего вторжения в Хьюстоне. В 2009 году был приговорен к 5 годам заключения в рамках соглашения о признании вины, согласно документам суда.

Джордж Флойд фото працював охоронцем у ресторані
Джордж Флойд работал охранником в ресторане / Фото ABC News

Новая жизнь

Приятель погибшего Харрис заявил, что он и некоторые их общие друзья переехали в Миннеаполис в поисках работы примерно в 2014 году. Гаррис сказал, что разговаривал с Флойдом, чтобы переехать туда после того, как последний вышел из тюрьмы.

Он хотел начать с нуля, сначала,
– сказал Харрис.

Флойд устроился на работу в охрану в магазине армии спасения в центре Миннеаполиса. Позже он начал работать на двух работах – у владельца грузовых автомобилей и охранником-вышибалой в ресторане Conga Latin Bistro, где его называли Big Floyd.

"Всегда веселый. У него было хорошее отношение. Он плохо танцевал, чтобы заставить людей смеяться. Я пытался научить его танцевать, потому что он любил латинскую музыку, но не смог, потому что он был слишком высок для меня", – рассказал владелец ресторана Джованни Тунстром.

Харрис рассказал, что Флойда уволили с работы, когда штат Миннесота закрыл рестораны в связи с коронавирусом. Он сказал, что разговаривал с Флойдом 24 мая вечером и дал ему немного информации для связи с агентством по временным рабочим местам.

Он делал все, что нужно, чтобы продолжать свою жизнь,
– сказал Харрис, добавив, что не верит, что Флойд прибегнет к подделке.

У Флойда осталась 6-летняя дочь, которая до сих пор живет в Хьюстоне со своей матерью.

Вспыхнули протесты

Узнав о случившемся с Флойдом, тысячи людей вышли с протестами на улицы Миннеаполиса. Они выступили против действий полиции и расизма с лозунгом "Я не могу дышать" – именно такими были последние слова Джорджа.

Протестующие прошли маршем к отделению полиции. Они держали в руках плакаты "Хватит убивать темнокожих" и "Справедливость для Джорджа". Некоторые участники рисовали граффити на полицейских авто и бросали камнями в участок. В ответ полиция применила световые гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Смотрите фото с протестов из-за гибели Джорджа Флойда / Фото Getty Images

Реакция звезд

К протестам присоединились и люди в соцсетях, в частности звезды Голливуда. Инстаграм заполнен публикациями и сторис с хештегом #justiceforfloyd и #GeorgeFloyd.

Ева Лонгория, Ким Кардашян, Кайли Дженнер, Джастин Бибер, Джиджи Хадид, Стивен Джексон, Дебра Мессинг и другие знаменитости опубликовали на страницах в инстаграме фото Джорджа с требованием выдвинуть обвинения в адрес всех офицеров, которые причастны к смерти мужчины.

Почему?!!!!!!! Сердце болит каждый раз, когда я читаю новости! Когда это остановится?? Пожалуйста, помогите нашей стране восстановить свою человечность! Все мы люди, которые заслуживают защиты,
– написала в инстаграме Ева Лангория.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Why?!!!!!!! My heart hurts every time I read the news! When will this stop?? Please help our country regain its humanity! We are all humans who deserve to be protected. Not killed. Please don’t write any stupid comments. If you are not outraged by this, then unfollow me. #DontLookAway #Repost @therealdebramessing ・・・ Please watch the video of George Floyd being murdered by four white policemen. Find the one that’s the whole ten minutes. Bear witness to his painful last moments. Listen as he begs the cops to let him breathe. As he calls for his mama. As he tells them they are killing him. As he gasps his final breaths. Watch as these cops do nothing, except hold him down and watch as he dies. It’s unbearable to see, but we must. To ignore this terrorism, to turn our back on this injustice, to close our eyes to this suffering make us complicit to the endless racial terrorism that is happening in communities all over our nation. The video fucked me up, I imagine it will you too, but please watch it and then call the Minneapolis DA’s office at 612-348-5550 and demand they press charges. #dontlookaway #justiceforgeorgefloyd #racialterrorism #injustice #icantbreathe #watch #revolutionofthesoul #offthematintotheworld #sayhisname Repost: @seanecorn

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Стори Ким Кардашян о Флойде.

Джордж Флойд реакція Кім Кардашьян фото інстаграм
Стори Ким Кардашян о гибели Джорджа Флойда

Наказали ли кого-то

С работы уволили 4 полицейских, которые участвовали в задержании Флойда. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей поддержал это решение и извинился перед семьей погибшего и всеми афроамериканцами, живущими в городе.

Это было неправильно по всем статьям. Быть темнокожим в Америке не должно означать смертный приговор,
– заявлял мэр.

Сенатор США от Миннесоты и экс-кандидат в президенты Эми Клобушар потребовала тщательного расследования.

"Справедливость в отношении этого человека и его семьи, справедливость во имя нашего общества и нашей страны должна взять верх", – говорится в заявлении сенатора.

Отметим, что самим только увольнением дело для полицейских может и не закончиться. ФБР начало расследование действий полиции при задержании.

Удушающий прием с использованием колена – один из законных методов задержания полицией Миннеаполиса. Однако ее шеф Медария Аррадондо заявил, что "методы усмирения" будут пересмотрены.

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости США Протесты Расизм Жертвы Расследования Полиция
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