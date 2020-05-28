Джордж Флойд умер: кто это, почему возникли протесты и почему о нем говорят звезды

Джордж Флойд – 46-летний афроамериканец, которого 25 мая задержали полицейские в Миннеаполисе, в штате Миннесота, за якобы использование фальшивых денег. Флойд умер после задержания полицией. После того, как в сеть попало видео, где Джордж умоляет прекратить душить его, в США вспыхнули протесты.

По словам правоохранителей, во время задержания "темнокожий мужчина отказался выходить" из своего авто и физически сопротивлялся полиции. Чтобы задержать Флойда, офицеры надели на него наручники, после чего мужчине стало плохо. Задержанного увезли в больницу, там он умер, сообщает 24 канал. Инцидент вызвал волну возмущения в обществе, в том числе и у политических деятелей и голливудских звезд.

Смотрите видео Беспредел полиции: в США вспыхнули протесты после убийства Джорджа Флойда

Джордж Флойд умер: что произошло на самом деле

Свидетелей этого происшествия пока нет. Отметим, что у офицеров работали нательные камеры, однако эти записи были изъяты для расследования.

Уже позже в сеть выложили снятое очевидцами видео, которое показывает совершенно противоположное развитие событий. На кадрах видно, что Флойд не сопротивлялся, а полицейские при этом вели себя с ним довольно жестоко.

Один из офицеров прижимал шею мужчины коленом к земле больше 7 минут, пока Флойд умолял о помощи и говорил: "Я задыхаюсь!" и просил не убивать его.

Вокруг происшествия собрались прохожие, которые призывали полицейского прекратить душить Флойда и измерить у него пульс. Однако правоохранители вызвали медиков только тогда, когда Джордж уже потерял сознание. Было уже поздно.

В конце видео Флойд уже не шевелился, его положили на носилки и увезли в машине скорой помощи.

Смотрите видео задержания Джорджа Флойда:

Полиция Миннесоты заявила, что мужчина погиб в результате "несчастного медицинского случая" при взаимодействии с полицией.

Этот инцидент напомнил случай с афроамериканцем Эриком Гарнером. Он тоже погиб во время ареста в 2014 году. К мужчине применили удушающий захват, и он тоже много раз повторял, что задыхается.

Что известно о самом Джорде Флойде

Флойд переехал в Миннеаполис из родного Хьюстона несколько лет назад, надеясь найти работу и начать новую жизнь. Об этом сообщает AJC со ссылкой на приятеля погибшего Кристофера Харриса.

Флойд работал охранником в ресторане, однако потерял работу, когда губернатор издал приказ о пребывании дома в связи с пандемией коронавируса.

Флойд вырос в Третьем отделении Хьюстона, одном из большей части черных микрорайонов города. В юности играл в баскетбол и был звездным игроком средней школы в игре чемпионата государства 1992 года. Флойд заслужил прозвище "нежный гигант".

Заключение

В 2007 году Флойд был обвинен в вооруженном ограблении во время домашнего вторжения в Хьюстоне. В 2009 году был приговорен к 5 годам заключения в рамках соглашения о признании вины, согласно документам суда.



Джордж Флойд работал охранником в ресторане / Фото ABC News

Новая жизнь

Приятель погибшего Харрис заявил, что он и некоторые их общие друзья переехали в Миннеаполис в поисках работы примерно в 2014 году. Гаррис сказал, что разговаривал с Флойдом, чтобы переехать туда после того, как последний вышел из тюрьмы.

Он хотел начать с нуля, сначала,

– сказал Харрис.

Флойд устроился на работу в охрану в магазине армии спасения в центре Миннеаполиса. Позже он начал работать на двух работах – у владельца грузовых автомобилей и охранником-вышибалой в ресторане Conga Latin Bistro, где его называли Big Floyd.

"Всегда веселый. У него было хорошее отношение. Он плохо танцевал, чтобы заставить людей смеяться. Я пытался научить его танцевать, потому что он любил латинскую музыку, но не смог, потому что он был слишком высок для меня", – рассказал владелец ресторана Джованни Тунстром.

Харрис рассказал, что Флойда уволили с работы, когда штат Миннесота закрыл рестораны в связи с коронавирусом. Он сказал, что разговаривал с Флойдом 24 мая вечером и дал ему немного информации для связи с агентством по временным рабочим местам.

Он делал все, что нужно, чтобы продолжать свою жизнь,

– сказал Харрис, добавив, что не верит, что Флойд прибегнет к подделке.

У Флойда осталась 6-летняя дочь, которая до сих пор живет в Хьюстоне со своей матерью.

Вспыхнули протесты

Узнав о случившемся с Флойдом, тысячи людей вышли с протестами на улицы Миннеаполиса. Они выступили против действий полиции и расизма с лозунгом "Я не могу дышать" – именно такими были последние слова Джорджа.

Протестующие прошли маршем к отделению полиции. Они держали в руках плакаты "Хватит убивать темнокожих" и "Справедливость для Джорджа". Некоторые участники рисовали граффити на полицейских авто и бросали камнями в участок. В ответ полиция применила световые гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Смотрите фото с протестов из-за гибели Джорджа Флойда / Фото Getty Images

Реакция звезд

К протестам присоединились и люди в соцсетях, в частности звезды Голливуда. Инстаграм заполнен публикациями и сторис с хештегом #justiceforfloyd и #GeorgeFloyd.

Ева Лонгория, Ким Кардашян, Кайли Дженнер, Джастин Бибер, Джиджи Хадид, Стивен Джексон, Дебра Мессинг и другие знаменитости опубликовали на страницах в инстаграме фото Джорджа с требованием выдвинуть обвинения в адрес всех офицеров, которые причастны к смерти мужчины.

Почему?!!!!!!! Сердце болит каждый раз, когда я читаю новости! Когда это остановится?? Пожалуйста, помогите нашей стране восстановить свою человечность! Все мы люди, которые заслуживают защиты,

– написала в инстаграме Ева Лангория.

Стори Ким Кардашян о Флойде.



Стори Ким Кардашян о гибели Джорджа Флойда

Наказали ли кого-то

С работы уволили 4 полицейских, которые участвовали в задержании Флойда. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей поддержал это решение и извинился перед семьей погибшего и всеми афроамериканцами, живущими в городе.

Это было неправильно по всем статьям. Быть темнокожим в Америке не должно означать смертный приговор,

– заявлял мэр.

Сенатор США от Миннесоты и экс-кандидат в президенты Эми Клобушар потребовала тщательного расследования.

"Справедливость в отношении этого человека и его семьи, справедливость во имя нашего общества и нашей страны должна взять верх", – говорится в заявлении сенатора.

Отметим, что самим только увольнением дело для полицейских может и не закончиться. ФБР начало расследование действий полиции при задержании.

Удушающий прием с использованием колена – один из законных методов задержания полицией Миннеаполиса. Однако ее шеф Медария Аррадондо заявил, что "методы усмирения" будут пересмотрены.