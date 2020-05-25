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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Папа Римський Франциск вперше з початку пандемії вийшов до людей

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Папа Римський Франциск вперше з початку пандемії вийшов до людей
Папа Франциск звернувся до вірян / Vatican Media

У Ватикані 24 травня Папа Римський Франциск провів недільну молитву та вийшов до людей, які зібралися на площі Святого Петра. Це трапилося уперше після 8 березня – від того дня у період пандемії COVID-19 понтифік з паствою наживо не спілкувався.

Раніше усі молитви відбувалися онлайн, але цього разу Папа вийшов на балкон та звернувся до людей, що зібралися на площі Святого Петра. Про це розповіли у Vatican News.

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Зауважимо, недільну молитву 24 травня Папа Франциск провів у бібліотеці Апостольського палацу – так само, як робив це попередні майже три місяці у період дії карантинних обмежень.

Однак наприкінці молитви таки вийшов на балкон, аби благословити католиків, що зібралися на площі. Віряни привітали понтифіка оплесками, церква – дзвонами.

Що важливо: на площі було лише 200 людей, які стояли в масках та з дотриманням вимог соціального дистанціювання. 

Ватикан

Люди на площі Святого Петра були в масках та тримали дистанцію / Фото Vatican Media

Ватикан

Папу Франциска змогли наживо побачити лише 200 людей / Фото Vatican Media

"Вперше після кількох місяців Святіший Отець благословляв не порожню площу", – підтвердили у пресслужбі Ватикану.

Нагадаємо, низка карантинних обмежень в Італії знали з 18 травня, проведення церковних служб – серед них.

До теми Коронавірус в Італії 24 травня 2020 року: країна на шостому місці за кількістю хворих

У Ватикані, до слова, за весь час пандемії коронавірусу зафіксували лише 12 випадків інфікування, причому двоє людей вже одужали. Про летальні випадки інформації не було.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Франциск Папа Римський Ватикан Коронавірус COVID-19
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