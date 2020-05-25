Папа Римский Франциск впервые с начала пандемии вышел к людям

В Ватикане 24 мая Папа Римский Франциск провел воскресную молитву и вышел к людям, которые собрались на площади Святого Петра. Это случилось впервые после 8 марта – с того дня в период пандемии COVID-19 понтифик с паствой вживую не общался.

Ранее все молитвы происходили онлайн, но на этот раз Папа вышел на балкон и обратился к людям, собравшимся на площади Святого Петра. Об этом рассказали в Vatican News.

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Заметим, воскресную молитву 24 мая Папа Франциск провел в библиотеке Апостольского дворца – так же, как делал это предварительные почти три месяца в период действия карантина.

Однако в конце молитвы таки вышел на балкон, чтобы благословить католиков, собравшихся на площади. Верующие приветствовали понтифика аплодисментами, церковь – колоколами.

Что важно: на площади было только 200 человек, которые стояли в масках и с соблюдением требований социального дистанцирования.

Люди на площади Святого Петра были в масках и держали дистанцию ​​/ Фото Vatican Media

Папу Франциска смогли вживую увидеть только 200 человек / Фото Vatican Media

" Впервые после нескольких месяцев Святейший Отец благословлял не пустую площадь ", – подтвердили в пресс-службе Ватикана.

Напомним, ряд карантинных ограничений в Италии сняли с 18 мая, проведение церковных служб – среди них.

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В Ватикане, к слову, за все время пандемии коронавируса зафиксировали лишь 12 случаев инфицирования, причем два человека уже выздоровели. О летальных случаях информации не было.