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В Ватикане впервые за 3 месяца откроются музеи: дата

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У Ватикані відкриються музеї
У Ватикані відкриються музеї / Unsplash

Ватиканские музеи вновь заработают после долгого перерыва в почти три месяца. Правда, музеи смогут возобновить работу только при условии соблюдения новых правил.

Музеї у Ватикані офіційно розпочнуть свою роботу 1 червня. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

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Музеї працюватимуть за новими правилами, щоб не допустити поширення коронавірусу.

  • Усім відвідувачам мають проводити температурний скринінг.
  • До музеїв пускатимуть лише у масках та з дотриманням соціального дистанціонування.
  • У музеях чергуватимуть медики.
  • Щоб запобігти скупченню людей біля входу, квитки можна буде попередньо замовити онлайн на сайті.

Важливо! Через епідемію також змінили час роботи музеїв. Вони працюватимуть з понеділка до четверга з 10:00 до 20:00, остання група відвідувачів може зайти о 18:00, у п'ятницю та суботу з 10:00 до 22:00, остання група зможе зайти о 20:00.

Що відомо про Ватиканські музеї

  • Це комплекс музеїв у Римі, де зберігаються художні колекції, зібрані протягом століть Римськими Папами.
  • Разом із Ватиканськими музеями доступ відкриють до Ватиканських садів та Папської вілли у Кастель Ґандольфо.
  • З початку березня Ватиканські музеї закрили для відвідувачів через стрімке поширення коронавірусного захворювання COVID-19.
Автор: Алена Захарова
Теги: Музеи Коронавирус COVID-19 Ватикан
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