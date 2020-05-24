У Ватикані вперше за 3 місяці відкриються музеї: дата
Ватиканські музеї знов запрацюють після довгої перерви у майже три місяці. Щоправда, музеї зможуть відновити роботу лише за умови дотримання нових правил.
Музеї у Ватикані офіційно розпочнуть свою роботу 1 червня. Про це повідомляє Радіо Ватикану.
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Музеї працюватимуть за новими правилами, щоб не допустити поширення коронавірусу.
- Усім відвідувачам мають проводити температурний скринінг.
- До музеїв пускатимуть лише у масках та з дотриманням соціального дистанціонування.
- У музеях чергуватимуть медики.
- Щоб запобігти скупченню людей біля входу, квитки можна буде попередньо замовити онлайн на сайті.
Важливо! Через епідемію також змінили час роботи музеїв. Вони працюватимуть з понеділка до четверга з 10:00 до 20:00, остання група відвідувачів може зайти о 18:00, у п'ятницю та суботу з 10:00 до 22:00, остання група зможе зайти о 20:00.
Що відомо про Ватиканські музеї
- Це комплекс музеїв у Римі, де зберігаються художні колекції, зібрані протягом століть Римськими Папами.
- Разом із Ватиканськими музеями доступ відкриють до Ватиканських садів та Папської вілли у Кастель Ґандольфо.
- З початку березня Ватиканські музеї закрили для відвідувачів через стрімке поширення коронавірусного захворювання COVID-19.
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