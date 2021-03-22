Швидко мутує, – Папа Римський порівняв расизм з вірусом
Папа Римський Франциск порівняв прояви расизму з вірусом. Водночас він зазначив, що такий вірус – здатний до мутації.
Джерело:Твітер Папи Франциска
Випадки расизму продовжують соромити людей, зазначив у Папа Римський. Він підкреслив свій допис хештегом "Боротьба з расизмом".
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"Расизм – це вірус, який швидко мутує і замість того, щоб зникнути, переховується і підстерігає в очікуванні", – написав Папа Римський Франциск.
Він додав, що випадки расизму показують, що соціальний прогрес людства не такий остаточний чи реальний, як всі думають.
Що Папа Франциск казав про расизм
- Ще у червні 2020 року Папа Римський відреагував на масові протести у США через вбивство Джорджа Флойда.
- Тоді він наголосив, що не можна терпіти й заплющувати очі на расизм у будь-якій формі.
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