Католицька церква не зможе благословляти одностатеві шлюбні союзи. У Ватикані заявили, що вони не реалізують "задуми Бога".

Пресслужба Ватикану повідомила, що конгрегація доктрини віри передбачає – церкви не мають повноважень благословляти одностатеві шлюби, адже їх не можна "вважати законними".

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Водночас Ватикан не проти "благословення, окремим людям з гомосексуальними нахилами, які виявляють волю жити у вірності з Божими настановами". Однак визнати релігійно їхні союзи – наразі неможливо.

У Ватикані наголосили: Папа Римський Франциск дав згоду на таку позицію католицької церкви.

Церква нагадує, що Бог не припиняє благословляти кожного зі своїх дітей, які мандрують по цій землі, оскільки для нього "ми важливіші за всі гріхи, які могли б зробити". Але він не благословляє і не може благословити гріх,

– мовиться у повідомленні.

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