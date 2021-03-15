Ватикан заборонив благословляти одностатеві шлюби
Католицька церква не зможе благословляти одностатеві шлюбні союзи. У Ватикані заявили, що вони не реалізують "задуми Бога".
Джерело:Vatican News
Пресслужба Ватикану повідомила, що конгрегація доктрини віри передбачає – церкви не мають повноважень благословляти одностатеві шлюби, адже їх не можна "вважати законними".
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Водночас Ватикан не проти "благословення, окремим людям з гомосексуальними нахилами, які виявляють волю жити у вірності з Божими настановами". Однак визнати релігійно їхні союзи – наразі неможливо.
У Ватикані наголосили: Папа Римський Франциск дав згоду на таку позицію католицької церкви.
Церква нагадує, що Бог не припиняє благословляти кожного зі своїх дітей, які мандрують по цій землі, оскільки для нього "ми важливіші за всі гріхи, які могли б зробити". Але він не благословляє і не може благословити гріх,
– мовиться у повідомленні.
Що Папа Римський казав про ЛГБТ
- У документальному фільмі "Франческо" Папа Римський Франциск заявив, що "гомосексуальні люди мають право бути у сім’ї. Вони – діти божі". Окрім того, Папа Франциск заговорив про узаконення одностатевих шлюбів на юридичному рівні.
- Раніше Папа Римський Франциск також зауважив, що "Бог любить усіх дітей такими, які вони".
- Римо-католицькі єпископи України наголосили: слова Папи Франциска "не змінюють вчення Католицької Церкви щодо гомосексуальних стосунків".
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