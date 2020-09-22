"Бог любить усіх дітей своїх": Папа Римський підтримав ЛГБТ-спільноту
Папа Римський Франциск висловив свою підтримку молодим людям, які належать до ЛГБТ-спільноти. Він сказав, що Бог любить усіх своїх дітей .
Коментар понтифік зробив 16 вересня під час приватної зустрічі з батьками дітей нетрадиційної орієнтації. Про це розповіла віцепрезидентка асоціації батьків ЛГБТ-дітей Італії Мара Ґрассі, інформує CNN.
Зверніть увагу Папа Римський: секс та їжа – це задоволення, надіслані Богом
Ґрассі розповіла Папі, що вона є матір'ю сина-гея. Хлопець покинув церкву, бо не почувався прийнятим. У відповідь понтифік запевнив її та інших присутніх батьків, що "Бог любить усіх дітей такими, які вони є". Як зазначила жінка, Франциск не говорив прямо про ЛГБТ-підлітків, але його слова прозвучали так, що цим малися на увазі всі діти, зокрема й ЛГБТ.
Папа Римський додав, що католицька церква "також має любити всіх чоловіків і жінок".
Наприкінці зустрічі Ґрассі подарувала Франциску книгу про досвід виховання ЛГБТ-дітей і підлітків, а також футболку із написом "Любов не боїться".
Що про це думає Святий Престол
Ватикан не коментує зміст приватної зустрічі понтифіка. Але там підтвердили, що Франциск дійсно розмовляв з членами італійської асоціації батьків ЛГБТ.
Які заяви робив Папа Римський раніше
Папа Франциск відомий своїми ліберальними висловлюваннями. Наприклад:
- Він заявив, що геїв створив Бог і він любить їх такими, якими вони є.
- Від імені католицької церкви Франциск вибачився перед ромами "за століття дискримінації".
- Папа Римський розповів, що задоволення від їжі та сексу йде від Бога, а церква засуджувала це, бо неправильно розуміла християнське послання.
- У 2015 році Франциск дозволив римо-католицьким священникам відпускати гріхи жінкам, які зробили аборт.
- Понтифік назвав проституцію тортурами та вибачився за її споживачів-християн.