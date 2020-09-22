Папа Римський Франциск висловив свою підтримку молодим людям, які належать до ЛГБТ-спільноти. Він сказав, що Бог любить усіх своїх дітей .

Коментар понтифік зробив 16 вересня під час приватної зустрічі з батьками дітей нетрадиційної орієнтації. Про це розповіла віцепрезидентка асоціації батьків ЛГБТ-дітей Італії Мара Ґрассі, інформує CNN.

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Ґрассі розповіла Папі, що вона є матір'ю сина-гея. Хлопець покинув церкву, бо не почувався прийнятим. У відповідь понтифік запевнив її та інших присутніх батьків, що "Бог любить усіх дітей такими, які вони є". Як зазначила жінка, Франциск не говорив прямо про ЛГБТ-підлітків, але його слова прозвучали так, що цим малися на увазі всі діти, зокрема й ЛГБТ.

Папа Римський додав, що католицька церква "також має любити всіх чоловіків і жінок".

Наприкінці зустрічі Ґрассі подарувала Франциску книгу про досвід виховання ЛГБТ-дітей і підлітків, а також футболку із написом "Любов не боїться".

Що про це думає Святий Престол

Ватикан не коментує зміст приватної зустрічі понтифіка. Але там підтвердили, що Франциск дійсно розмовляв з членами італійської асоціації батьків ЛГБТ.

Важливо! Заяви Папи Франциска не збігаються з ученнями Римо-католицької церкви, яка вважає, що гомосексуальність суперечить Божим законам.

Які заяви робив Папа Римський раніше

Папа Франциск відомий своїми ліберальними висловлюваннями. Наприклад: