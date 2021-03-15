Католическая церковь не сможет благословлять однополые брачные союзы. В Ватикане заявили, что они не реализуют "замыслы Бога".

Пресс-служба Ватикана сообщила, что конгрегация доктрины веры предполагает – церкви не имеют полномочий благословлять однополые браки, ведь их нельзя "считать законными".

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В то же время Ватикан не против "благословения, отдельным людям с гомосексуальными наклонностями, которые проявляют волю жить в верности Божьим установками". Однако признать религиозно их союзы – пока невозможно.

В Ватикане отметили: Папа Римский Франциск дал согласие на такую ​​позицию католической церкви.

Церковь напоминает, что Бог не прекращает благословлять каждого из своих детей, путешествующих по этой земле, поскольку для него "мы важнее всех грехов, которые могли бы сделать". Но он не благословляет и не может благословить грех,

– говорится в сообщении.

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