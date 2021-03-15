Ватикан запретил благословлять однополые браки
Католическая церковь не сможет благословлять однополые брачные союзы. В Ватикане заявили, что они не реализуют "замыслы Бога".
Источник:Vatican News
Пресс-служба Ватикана сообщила, что конгрегация доктрины веры предполагает – церкви не имеют полномочий благословлять однополые браки, ведь их нельзя "считать законными".
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В то же время Ватикан не против "благословения, отдельным людям с гомосексуальными наклонностями, которые проявляют волю жить в верности Божьим установками". Однако признать религиозно их союзы – пока невозможно.
В Ватикане отметили: Папа Римский Франциск дал согласие на такую позицию католической церкви.
Церковь напоминает, что Бог не прекращает благословлять каждого из своих детей, путешествующих по этой земле, поскольку для него "мы важнее всех грехов, которые могли бы сделать". Но он не благословляет и не может благословить грех,
– говорится в сообщении.
Что Папа Римский говорил о ЛГБТ
- В документальном фильме "Франческо" Папа Римский Франциск заявил, что "гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они – дети божьи". Кроме того, Папа Франциск заговорил об узаконивании однополых браков на юридическом уровне.
- Ранее Папа Римский Франциск также отметил, что "Бог любит всех детей такими, какие они есть".
- Римско-католические епископы Украины отметили: слова Папы Франциска "не меняют учение Католической Церкви касательно гомосексуальных отношений".
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