Камень в огород Польши: ЕС официально объявили зоной свободы ЛГБТ
Европейский парламент 11 марта принял резолюцию, в которой Европейский Союз объявлено LGBTIQ Freedom Zone – "Зоной Свободы ЛГБТ+". Такой шаг объяснили необходимостью реагировать на дискриминационные в отношении ЛГБТ законы Польши и Венгрии.
Источник:Европарламент
492 депутата проголосовали за резолюцию, 46 воздержались, а против высказался 141 парламентарий. В Европарламенте подчеркнули: ни в одной стране власть не должна вмешиваться в сферу сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
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Европейский Союз объявлен LGBTIQ Freedom Zone
В резолюции Европейского парламента говорится:
- Люди ЛГБТ+ в Евросоюзе должны иметь свободу жить и публично демонстрировать свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.
- И при этом не бояться нетерпимости, дискриминации или преследования.
Документ депутаты приняли во вторую годовщину беспрецедентного события: один из регионов Польши объявил себя "свободной от ЛГБТ зоной". По этому поводу Европарламент высказался четко:
- Такие "зоны" – это часть значительно большей дискриминации людей по признаку сексуальной ориентации.
- Причем эта дискриминация есть не только от обычных людей, но и со стороны государственной власти (например, президента Польши).
Европарламент также выразил сожаление по поводу задержаний активистов, выступающих в поддержку прав ЛГБТ+ на митингах, а так же и по поводу нападений во время маршей за права ЛГБТ+.
Некоторые регионы Польши объявили себя "свободными от ЛГБТ" / Фото wyborcza.pl
Что не так с правами ЛГБТ в Польше и Венгрии
Немало польских муниципалитетов объявили себя свободными от ЛГБТ
- С 2019 таких уже более 100 (регионов, округов и муниципалитетов). "Свободная от ЛГБТ зона" предусматривает, что местные власти отказываются поощрять терпимость и не будут финансировать организации, которые противостоят дискриминации.
- А действующий президент Польши Анджей Дуда во время своей предвыборной кампании 2020 года очень много говорил о "традиционных ценностях". При этом ЛГБТ он называл "идеологией, худшей чем коммунизм".
В Венгрии изменили конституцию, чтобы ограничить права ЛГБТ
- В ноябре 2020 власти города Надьката запретили "распространение и продвижение ЛГБТ-пропаганды".
- А в декабре 2020 парламент Венгрии принял поправки к конституции, которые еще больше ограничили права ЛГБТ+ (например, существование однополых пар с детьми фактически признано неконституционным).
Здесь подробнее В Венгрии изменили конституцию, нанеся удар по правам ЛГБТ
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