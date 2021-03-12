Европейский парламент 11 марта принял резолюцию, в которой Европейский Союз объявлено LGBTIQ Freedom Zone – "Зоной Свободы ЛГБТ+". Такой шаг объяснили необходимостью реагировать на дискриминационные в отношении ЛГБТ законы Польши и Венгрии.

492 депутата проголосовали за резолюцию, 46 воздержались, а против высказался 141 парламентарий. В Европарламенте подчеркнули: ни в одной стране власть не должна вмешиваться в сферу сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Тем временем в Украине Разгоняют измену и дискредитируют ВСУ: в Генштабе опровергли создание "ЛГБТ-подразделений"

Европейский Союз объявлен LGBTIQ Freedom Zone

В резолюции Европейского парламента говорится:

Люди ЛГБТ+ в Евросоюзе должны иметь свободу жить и публично демонстрировать свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.

И при этом не бояться нетерпимости, дискриминации или преследования.

Документ депутаты приняли во вторую годовщину беспрецедентного события: один из регионов Польши объявил себя "свободной от ЛГБТ зоной". По этому поводу Европарламент высказался четко:

Такие "зоны" – это часть значительно большей дискриминации людей по признаку сексуальной ориентации.

Причем эта дискриминация есть не только от обычных людей, но и со стороны государственной власти (например, президента Польши).

Европарламент также выразил сожаление по поводу задержаний активистов, выступающих в поддержку прав ЛГБТ+ на митингах, а так же и по поводу нападений во время маршей за права ЛГБТ+.

Европарламент считает, что Еврокомиссия должна применить более жесткие инструменты воздействия на те "зоны", которые объявили себя "свободными от ЛГБТ+". Пока что их только лишили финансирования по программе сотрудничества городов-побратимов.



Некоторые регионы Польши объявили себя "свободными от ЛГБТ" / Фото wyborcza.pl

Что не так с правами ЛГБТ в Польше и Венгрии

Немало польских муниципалитетов объявили себя свободными от ЛГБТ

С 2019 таких уже более 100 (регионов, округов и муниципалитетов). "Свободная от ЛГБТ зона" предусматривает, что местные власти отказываются поощрять терпимость и не будут финансировать организации, которые противостоят дискриминации.

А действующий президент Польши Анджей Дуда во время своей предвыборной кампании 2020 года очень много говорил о "традиционных ценностях". При этом ЛГБТ он называл "идеологией, худшей чем коммунизм".

В Венгрии изменили конституцию, чтобы ограничить права ЛГБТ

В ноябре 2020 власти города Надьката запретили "распространение и продвижение ЛГБТ-пропаганды".

А в декабре 2020 парламент Венгрии принял поправки к конституции, которые еще больше ограничили права ЛГБТ+ (например, существование однополых пар с детьми фактически признано неконституционным).