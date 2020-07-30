Еврокомиссия – исполнительный орган Евросоюза – 28 июля решила не предоставлять финансирование для шести польских городов по программе "Города-побратимы ЕС". Польское правительство 29 июля раскритиковало этот шаг как "безосновательный и незаконный". А все из-за дискриминации прав ЛГБТ.

Еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли пояснила, пишет hromadske , что денег не дадут, потому что в тех шести городах Польши провозгласили "свободную от ЛГБТ зону".

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Польша, мол, является страной ЕС и должна уважать "ценности и основополагающие права ЕС"

Какие это именно города – не указали, так как публикуют только те заявки, которые согласовали. Однако известно, что под сотню органов местного самоуправления (преимущественно на юго-востоке Польши) несколько ранее приняли резолюции "против ЛГБТ-идеологии".

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал решение ЕС "актами беззакония". А в оппозиции говорят, что "наказывать местные общины за глупые решения, которые принимают их советы, не есть хорошо".

Напомним, президент Польши Дуда, который выиграл выборы 12 июля, во время своей кампании среди прочего делал акцент и на "традиционных ценностях", а ЛГБТ называл "идеологией, худшей коммунизма" (позже, правда, он заявил, что его слова вырвали из контекста, а на самом деле он за равенство).

Какова ситуация с правами ЛГБТ в Польше? Важно отметить, что в Польше функционирует антидискриминационное законодательство, а однополые партнерства разрешены с 1932 года и имеют ряд законодательно закрепленных прав близких родственников.



В то же время в конституцию страны с 1997 года внесли запрет на однополые браки. Голосование в Сейме за введение института "зарегистрированного партнерства" или "партнерского соглашения" также регулярно проваливали (например, в январе 2013 года "за" проголосовали 211 депутатов, а "против" – 228).