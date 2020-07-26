Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил о желании страны выйти из Стамбульской конвенции. В Совете Европы считают это шагом назад в защите прав женщин.

В Польше заявили о намерении покинуть Стамбульскую конвенцию

Польша намерена выйти из конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, сообщает Polskie Radiо со ссылкой на министра юстиции Польши Збигнева Зебро.

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В понедельник (27 июля – 24 канал) мы подадим заявление в министерство семьи, труда и социальной политики о проведении официальной работы по денонсации так называемой Стамбульской конвенции,

– заявил Зебро.

По его словам, польское законодательство является примерным относительно стандартов защиты женщин от насилия.

Зебро также отметил, что в Стамбульской конвенции пока нет решений по защите женщин, которые Польша бы не выполнила. Кроме того, в некоторіх моментах польские стандарты даже выше.

Министр подытожил, что в конвенции есть положения "идеологического характера, которые они не принимают и считают вредными".

В Совете Европы считают это шагом назад в защите прав женщин

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич считает, что выход Польши из Стамбульской конвенции станет значительным шагом назад.

Выход из Стамбульской конвенции был бы весьма печальным и серьезным шагом назад в деле защиты женщин от насилия в Европе,

– заявила генсек.

В Совете Европы просят Польшу изменить свое решение.

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