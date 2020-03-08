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      Всемирный марш женщин в Кыргызстане закончился драками и задержанием: видео

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      В Кыргызстане неизвестные напали на участниц Всемирного марша женщин. Правоохранителям не удалось задержать нападавших, зато задержали организаторов шествия.

      Люди в масках заламывали им руки, били ногами и рвали плакаты, сообщает The Guardin.

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      После этого вмешались полицейские, однако нападавшим удалось скрыться.

      Зато, правоохранители задержали примерно десяток организаторов. Их сразу на автобусах отвезли в отделение полиции. Среди задержанных оказались и местные журналисты.

      За несколько часов всех участников марша женской солидарности отпустили.

      Что такое Всемирный марш женщинВ Международный женский день по всему миру женщины собираются на марши и митинги. Акции несут идею о расширении женских прав, а участницы выступают против сексизма и закостенелого патриархата.

      Смотрите видео The Guardin о задержании на марше женщин в Кыргызстане:

      Смотрите видео, как в Кыргызстане били и задерживали участниц женского марша:

       

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: 8 марта Гендерное равенство столкновения Киргизстан
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