Всемирный марш женщин в Кыргызстане закончился драками и задержанием: видео

В Кыргызстане неизвестные напали на участниц Всемирного марша женщин. Правоохранителям не удалось задержать нападавших, зато задержали организаторов шествия.

Люди в масках заламывали им руки, били ногами и рвали плакаты, сообщает The Guardin.

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После этого вмешались полицейские, однако нападавшим удалось скрыться.

Зато, правоохранители задержали примерно десяток организаторов. Их сразу на автобусах отвезли в отделение полиции. Среди задержанных оказались и местные журналисты.

За несколько часов всех участников марша женской солидарности отпустили.

Что такое Всемирный марш женщинВ Международный женский день по всему миру женщины собираются на марши и митинги. Акции несут идею о расширении женских прав, а участницы выступают против сексизма и закостенелого патриархата.

Смотрите видео The Guardin о задержании на марше женщин в Кыргызстане:

Смотрите видео, как в Кыргызстане били и задерживали участниц женского марша: