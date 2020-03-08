Всесвітній марш жінок у Киргизстані закінчився бійками та затриманням: відео
У Киргизстані невідомі напали на учасниць Всесвітнього маршу жінок. Правоохоронцям не вдалося затримати нападників, натомість затримали організаторів ходи.
Люди у масках заламували їм руки, били ногами та рвали плакати, повідомляє The Guardin.
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Після цього втрутилися поліцейські, втім нападникам вдалося втекти.
Натомість, правоохоронці затримали приблизно десяток організаторів ходи. Їх одразу на автобусах відвезли у відділення поліції. Серед затриманих виявилися і місцеві журналісти.
За декілька годин усіх учасників маршу жіночої солідарності відпустили.
Що таке Всесвітній марш жінок У Міжнорадний жіночий день по всьому світу жінки збираються у марші та мітинги. Акції несуть ідею щодо розширення жіночих прав, а учасниці виступають проти сексизму та закостенілого патріархату.
Дивіться відео The Guardin про затримання на марші жінок у Киргизстані:
Дивіться відео, як у Киргизстані били і затримували учасниць жіночого маршу: