Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро заявив про бажання країни вийти зі Стамбульської конвенції. У Раді Європи вважають це кроком назад у захисті прав жінок.

У Польщі заявили про намір залишити Стамбульську конвенцію

Польща має намір вийти з конвенції про боротьбу з насильством щодо жінок і насильством в сім'ї, повідомляє Polskie Radiо з посиланням на міністра юстиції Польщі Збігнєв Зьобро.

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У понеділок (27 липня – 24 канал) ми подамо заяву до міністерства сім'ї, праці та соціальної політики про проведення офіційної роботи з денонсації так званої Стамбульської конвенції,

– заявив Зьобро.

За його словами, польське законодавство є зразковим щодо стандартів захисту жінок від насильства.

Зьобро також наголосив, що у Стамбульській конвенції наразі немає рішень щодо захисту жінок, які Польща б не виконала. Крім того, у дечому польські стандарти навіть вищі.

Міністр підсумував, що в конвенції є положення "ідеологічного характеру, які вони не приймають і вважають шкідливими".

У Раді Європи вважають це кроком назад у захисті прав жінок

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич вважає, що вихід Польщі зі Стамбульської конвенції стане значним кроком назад.

Вихід зі Стамбульської конвенції був би вельми сумним і серйозним кроком назад у справі захисту жінок від насильства в Європі,

– заявила генсек.

У Раді Європи також просять Польщу змінити своє рішення.

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