Хотят наказывать за "пропаганду ЛГБТ": "Слуги народа" зарегистрировали законопроект
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об административном наказании за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма". Инициаторами выступили депутаты от "Слуги народа".
Документ под номером №3917 уже зарегистрирован на сайте парламента, однако его текст пока отсутствует.
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Кто выступил авторами законопроекта
- Георгий Мазурашу – мажоритарщик из Черновицкой области, спортивный журналист.
- Елена Лис – мажоритарщица из Черновцов, бывшая учительница начальных классов.
Как отреагировали в ЛГБТ-сообществе
Юристы и защитники прав ЛГБТ-сообщества уже возмутились и назвали законопроект антиконституционным.
В общественной организации "Гей-альянс Украина" опубликовали сообщение, осуждающее эту инициативу.
Когда депутаты "Слуги народа" придумывают новые термины типа "пропаганда гомосексуализма и трансгендеризма", становится понятным, к сожалению, что предвыборные обещания о "благополучии украинцев и социальных стандартах" остались в прошлом,
– говорится в сообщении.
Как ранее пытались "протолкнуть" подобные законы
- Ранее такие скандальные законопроекты уже выносили на рассмотрение Верховной Рады.
- В частности, в 2012 году в Украине зарегистрировали сразу три проекта закона, которые имели целью "запретить пропаганду гомосексуализма". В то же время их или отозвали, или снимали с рассмотрения.
- Эти законопроекты также жестко критиковали правозащитные организации, как Аmnesty International и Human Rights Watch.
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