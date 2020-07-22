В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об административном наказании за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма". Инициаторами выступили депутаты от "Слуги народа".

Документ под номером №3917 уже зарегистрирован на сайте парламента, однако его текст пока отсутствует.

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Кто выступил авторами законопроекта

Георгий Мазурашу – мажоритарщик из Черновицкой области, спортивный журналист.

Елена Лис – мажоритарщица из Черновцов, бывшая учительница начальных классов.

Как отреагировали в ЛГБТ-сообществе

Юристы и защитники прав ЛГБТ-сообщества уже возмутились и назвали законопроект антиконституционным.

В общественной организации "Гей-альянс Украина" опубликовали сообщение, осуждающее эту инициативу.

Когда депутаты "Слуги народа" придумывают новые термины типа "пропаганда гомосексуализма и трансгендеризма", становится понятным, к сожалению, что предвыборные обещания о "благополучии украинцев и социальных стандартах" остались в прошлом,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Так называемые законы о "запрете пропаганды гомосексуализма" впервые приняли в России: сначала на региональном уровне, а затем и на федеральном.

Ни одна другая страна Европы (включая Турцию и страны Южного Кавказа) таких законов не имеет.

Как ранее пытались "протолкнуть" подобные законы

Ранее такие скандальные законопроекты уже выносили на рассмотрение Верховной Рады.

В частности, в 2012 году в Украине зарегистрировали сразу три проекта закона, которые имели целью "запретить пропаганду гомосексуализма". В то же время их или отозвали, или снимали с рассмотрения.

Эти законопроекты также жестко критиковали правозащитные организации, как Аmnesty International и Human Rights Watch.

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