Хочуть карати за "пропаганду ЛГБТ": "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про адміністративне покарання за "пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму". Ініціаторами виступили депутати від "Слуги народу".
Документ під номером №3917 вже зареєстрований на сайті парламенту, але його текст наразі відсутній.
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Хто виступив авторами законопроєкту
- Георгій Мазурашу – мажоритарник із Чернівецької області, спортивний журналіст.
- Олена Лис – мажоритарниця із Чернівців, колишня вчителька початкових класів.
Як відреагували в ЛГБТ-спільноті
Юристи та захисники прав ЛГБТ-спільноти вже обурились та назвали законопроєкт антиконстуційним.
У громадській організації "Гей-альянс Україна" опублікували повідомлення, яке засуджує цю ініціативу.
Коли депутати "Слуги народу" вигадують нові терміни на кшталт "пропаганда гомосексуалізму і трансгендеризму", стає зрозумілим, на жаль, що передвиборчі обіцянки про "благополуччя українців та соціальні стандарти" залишились у минулому,
– мовиться в дописі.
Як раніше намагалися "проштовхнути" подібні закони
- Раніше такі скандальні законопроєкти вже виносили на розгляд Верховної Ради.
- Зокрема, в 2012 році в Україні зарєстрували одразу три проєкти закону, які мали на меті "заборонити пропаганду гомосексуалізму". Водночас їх або відкликали, або знімали з розгляду.
- Ці законопроєкти також жорстко критикували правозахисні організації, зокрема Аmnesty International та Human Rights Watch.
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