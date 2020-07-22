У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про адміністративне покарання за "пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму". Ініціаторами виступили депутати від "Слуги народу".

Документ під номером №3917 вже зареєстрований на сайті парламенту, але його текст наразі відсутній.

До теми Меч "Батьківщини-матері" прикрасили прапором ЛГБТ-спільноти: відео

Хто виступив авторами законопроєкту

Георгій Мазурашу – мажоритарник із Чернівецької області, спортивний журналіст.

Олена Лис – мажоритарниця із Чернівців, колишня вчителька початкових класів.

Як відреагували в ЛГБТ-спільноті

Юристи та захисники прав ЛГБТ-спільноти вже обурились та назвали законопроєкт антиконстуційним.

У громадській організації "Гей-альянс Україна" опублікували повідомлення, яке засуджує цю ініціативу.

Коли депутати "Слуги народу" вигадують нові терміни на кшталт "пропаганда гомосексуалізму і трансгендеризму", стає зрозумілим, на жаль, що передвиборчі обіцянки про "благополуччя українців та соціальні стандарти" залишились у минулому,

– мовиться в дописі.

Зверніть увагу! Так звані закони про "заборону пропаганди гомосексуалізму" вперше ухвалили в Росії: спочатку на регіональному рівні, а потім і на федеральному. Жодна інша країна Європи (включно з Туреччиною та країнами Південного Кавказу) таких законів не має.

Як раніше намагалися "проштовхнути" подібні закони

Раніше такі скандальні законопроєкти вже виносили на розгляд Верховної Ради.

Зокрема, в 2012 році в Україні зарєстрували одразу три проєкти закону, які мали на меті "заборонити пропаганду гомосексуалізму". Водночас їх або відкликали, або знімали з розгляду.

Ці законопроєкти також жорстко критикували правозахисні організації, зокрема Аmnesty International та Human Rights Watch.

Радимо ознайомитись Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні